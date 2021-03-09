Нетаньяху подтвердил информацию о поисках в Сирии останков легендарного шпиона Коэна

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о поисках в Сирии останков израильского шпиона Эли Коэна, казненного более полувека назад.

«Это правда. Это все, что я могу сказать. Я привержен тому, чтобы вернуть каждого из наших павших солдат», – ответил Нетаньяху на вопрос корреспондента телеканала i24news о том, что из Сирии поступают сообщения об усилиях при содействии России по поиску останков Коэна, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ранее из Сирии при содействии России были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести, отметив, что это стало результатом его «тесного контакта с президентом РФ Владимиром Путиным».

«Мы продолжаем прикладывать усилия такого рода для Эли Коэна и кого-либо еще», – сказал Нетаньяху.

При этом радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ» опубликовала в Twitter отрывки интервью Нетаньяху, в котором глава правительства касательно Эли Коэна заявил, что «мы (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) не прекращаем искать, я не сказал, что мы это делаем при помощи русских». Он выразил надежду, что это «принесет результаты».

Напомним, в 2019 году стали появляться сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь шла о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, о ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество.

Останки Эли Коэна для Израиля – один из чрезвычайно чувствительных символов. С момента его казни на площади Аль-Мардха в Дамаске в 1965 году Тель-Авив не прекращал попыток его вернуть. Дополнительно активна в этом вопросе его семья – брат Морис, также бывший сотрудник «Моссада», и сыновья. Они вхожи в политическую элиту Израиля и достаточно влиятельны. В Израиле считают Коэна своим самым выдающимся разведчиком за все времена.

Эли Коэн – выпускник «Мидрешет Рамбам», на тот момент самой авторитетной еврейской религиозной школы на свете, знаток Торы и Талмуда, был третьим в списке потенциальных преемников Хафеза Асада на пост президента Сирийской Арабской Республики. Это был бы единственный такой случай в истории. Коэна подвела его сверхактивность. Он слал в Израиль бесчисленное количество радиограмм, буквально сотни, причем прямо из собственной квартиры напротив сирийского генштаба. Позже сирийская сторона рассекретила израильского шпиона. Три месяца его страшно пытали, затем перевезли на базу танковой бригады под Дамаском, где арестованного посетил лично президент Хафез Асад. 18 мая 1965 года на площади Аль-Мардха в Дамаске Коэна казнили. Он был похоронен на еврейском кладбище Дамаска с соблюдением всех церемоний, за чем следил главный раввин Сирии, восьмидесятилетний Миссим Андабо. Тем не менее через пять лет диверсионная группа израильской военной разведки попыталась тайно выкопать тело Коэна и перевезти его в Израиль. Амбициозная операция закончилась провалом.