В Германии заявили о безвредности излучения радиомобильных приборов

Создаваемые радиомобильными приборами высокочастотные поля не влияют на здоровье людей, следует из девятого доклада правительства Германии, который был направлен в бундестаг.

«Наблюдались некоторые физиологические эффекты воздействия на активность мозга во время сна и бодрствования, хотя нельзя было исключить случайных эффектов... Не было обнаружено значительных эффектов воздействия на сонливость или когнитивные функции. В целом, небольшие физиологические изменения не свидетельствуют о том, что воздействие ЭМП РЧ (электромагнитных полей радиочастотного диапазона) от сотовых телефонов и устройств TETRA (наземная система транкинговой радиосвязи) оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье или нарушает сон», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

В 2002 году бундестаг поручил федеральному правительству представлять соответствующий отчет каждые два года. Это касается высокочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 100 килогерц (кГц) до 300 гигагерц (ГГц), например, используемых в сотовых телефонах, беспроводных телефонах, WLAN (беспроводная локальная сеть) и устройствах «радионяня» для наблюдения за детьми.

В девятом отчете правительства ФРГ указывается, что научных доказательств того, что так называемые нетепловые эффекты могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья при низкой интенсивности высокочастотных полей, до сих пор нет. Однако научная неопределенность все еще существует в отношении вопроса о том, может ли интенсивное использование сотового телефона более 15 лет представлять возможные риски в долгосрочной перспективе.

В докладе также указано, что в связи с развитием нового поколения мобильной связи 5G «усилилась обеспокоенность» в некоторых слоях населения относительно возможных последствий для здоровья при использовании данной технологии. Наблюдение за ситуацией будет продолжено, в случае негативного развития будут своевременно приняты контрмеры, говорится в документе.

Ранее эксперты опровергли влияние 5G на распространение COVID-19. На фоне распространения информации о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса, газета ВЗГЛЯД объясняла, как распознать фейковую новость.