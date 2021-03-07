«Фейковый обменник» в Киеве украл у клиента 75 тыс. долларов

«Фейковый обменник» в центре Киева украл 75 тыс. долларов у мужчины, который хотел поменять валюту на гривны. Его привлек указанный в пункте обмена курс, сообщили СМИ.

Адрес обменника мужчина нашел в интернете, как только он передал деньги кассиру, тот вышел и больше не вернулся, пишет «Страна.ua».

«При более детальном разбирательстве оказалось, что никаких обменников по этому адресу на Лютеранской не существует и «кассир» с деньгами потерпевшего вышел через специально обустроенный черный ход с другой стороны здания», – отмечает издание.

По заявлению потерпевшего полиция начала расследование по ч. 4 ст. 190 УК Украины («Мошенничество в особо крупных размерах»).

Ранее сообщалось, что более 157 млн рублей похитили злоумышленники из индивидуальных банковских сейфов в Москве.