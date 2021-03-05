Минцифры пообещало не допустить отключений россиян от интернета Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи 5 марта 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России. Популяризируется мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение, продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом, заявил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне. Эксперты этой компании в своем свежем исследовании показали определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской. «Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы» – объяснил Ашманов, сообщает «КП». По словам экспертов, героический образ Зои подвергался атакам еще в 90-х годах, тогда родились два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена» (и как вариант мифа – ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43 от 31.10.1991 г. «Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни», – отмечает Ашманов. По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы. «Это происходит, каким бы ни было информационное поле», – говорится в анализе данных. Исследователи рассказывают, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни». Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Николая Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей». Также прослеживается взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров. Так, в издании Insider появляется публикация Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. «В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – пишут исследователи. Высказывание Александра Невзорова в 2017 году о том, что Космодемьянская стала плодом сталинского режима, не привлекла широкого внимания, как «Зоя – фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма. «Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – отмечает Ашманов. В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы. В 2015- 2016 годы наибольшую активность проявляли пользователи из Украины, за то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией, считают эксперты. «Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста», – констатирует факты Игорь Ашманов. «Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», – делает вывод Ашманов. Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам».

Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Мошенники придумали новый способ обмана россиян 3 марта 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат. Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала «Госуслуги» элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что его получателя положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в личном кабинете необходимо было указать номер СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, ясно указывал адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru, передает РИА «Новости». После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором «получатель» выплат должен указать номер своей банковской карты, на которую должны «поступить» деньги. Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. «При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», – отметил эксперт. Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. «Паспортные данные и СНИЛС – это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», – предупредил эксперт. Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт. Ряду клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь 5 марта 2021, 11:52

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, рассказали несколько участников рынка. Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на десять лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет, пишет РБК. Источник, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». «Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», – рассказал источник. По словам еще одного источника, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса – силовые ведомства и «Роскосмос» – выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Google пообещал прекратить слежку за пользователями 3 марта 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Американская компания Google взяла на себя обязательство прекратить слежку за пользователями в Сети, пишет Independent. Как сообщает издание, компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявила, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании. «Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах», – заявил директор Google по управлению продуктами для объявления конфиденциальности и доверия Дэвид Темкин. Вместо этого, как отмечает Independent, компания будет использовать только «технологии сохранения конфиденциальности», которые по-прежнему позволяют рекламодателям понимать, как ведут себя люди, но без сбора информации о каждом из них в отдельности. В декабре Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала компании Google и Amazon на 100 и 35 млн евро соответственно за несоблюдение законодательства по конфиденциальности данных пользователей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Instagram 4 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. «Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности. МВД заявило о внедрении программы для изобличения кибермошенников 3 марта 2021, 15:46

Фото: Fotostand/Schmitt/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

МВД России внедрило программу «Дистанционное мошенничество», позволяющую доказывать причастность лиц к серийным деяниям, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Глава МВД напомнил, что в системе министерства созданы подразделения по борьбе с киберпреступностью. «В прошлом году их численность увеличена на 3 тыс. единиц, в настоящее время насчитывается более 5 тыс. человек. Она будет корректироваться с учетом изменений структуры преступности», – приводятся на сайте МВД слова Колокольцева. Он также отметил, что подготовка специалистов для IT-подразделений системы МВД России осуществляется в ведомственных образовательных организациях, в том числе во взаимодействии с профильными вузами страны. Ранее глава МВД заявил, что российские правоохранители задержали наркоторговцев, создавших масштабную схему по поставке наркотиков в различные регионы страны. Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере 3 марта 2021, 13:42

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД. «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости». Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. В России могут ввести налог для глобальных IT-компаний 4 марта 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Налог на деятельность глобальных IT-компаний могут ввести в России, сообщают СМИ со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На встрече присутствовали, в частности, представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций, пишут «Ведомости». «Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог». Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – рассказал один из участников совещания. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Примерный срок принятия решения по данному вопросу – до середины текущего года. По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как «налог на Google». Однако в пресс-службе Минцифры ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается. Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета. В пресс-службе Чернышенко заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно. Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри 4 марта 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Днем ранее Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. В России зафиксировали сбой в работе Google и YouTube 4 марта 2021, 01:50 Текст: Алексей Дегтярев

В работе Google и YouTube в России зафиксирован сбой, об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных сайтов. Перебои начались около 1.00 мск 4 марта, сообщается на сайте Downdetector.ru, перебои затронули поисковик Google и видеохостинг YouTube. Согласно этой информации, 94% сообщивших о проблеме российских пользователей Google наблюдали проблемы в работе поискового сервиса, 5% сообщили о сложностях при входе в учетную запись. Порядка 78% посетителей YouTube в России сообщили о проблемах с загрузкой. Яровая попросила СК найти причастных к распространению в соцсетях призывов к суициду 2 марта 2021, 20:00 Текст: Елизавета Булкина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида. «В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», – передает слова депутата РИА «Новости». Яровая заявила, что направила главе СК запрос просьбой принять меры «с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности». По словам депутата, склонение к суициду – опасное преступление. Она напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах. Роскомнадзор разработал проект об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей 4 марта 2021, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

Роскомнадзор обяжет соцсети установить счетчики посещаемости для определения количества пользователей, ведомство подготовило соответствующий проект. «В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее – счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети «Интернет» социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети», – цитирует документ ТАСС. Такой счетчик будет определять количество однократных посещений в течение суток уникальных пользователей, находящихся на территории России, к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку. Если определить количество пользователей ресурса через счетчики посещаемости невозможно, то Роскомнадзор будет делать запрос по этим данным. В ином случае ведомство будет получать данные на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО и программ для электронных вычислительных машин, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу, или на основании общедоступных сведений в интернете. 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой. Совфед рассмотрит законопроект о пресечении незаконной агитации в Сети 3 марта 2021, 11:00 Текст: Алина Назарова

Совет Федерации в среду рассмотрит закон, согласно которому Центризбирком, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Сети агитационных материалов, нарушающих закон. Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов России полномочиями по обращению в Роскомнадзор «с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов», передает ТАСС. Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением также получат и территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства. В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен. Кроме того, в среду может быть одобрен закон об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством. Сейчас штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Теперь же они будут увеличены до уровня от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. «Оппозиция говорит об «административном ресурсе», «драконовском» характере закона» и прочее. Но поправки как раз уравнивают перед законом всех. Это, еще и защита от «оранжевых технологий», когда на людей обрушивают шквал лживой информации, которую питают ресурсы из-за рубежа нашей Родины», – заявил он. В свою очередь журналист, эксперт «Архангельского областного института открытого образования» Сергей Томилов заявил, что электоральное законодательство в интернете в России не отрегулировано. По его словам, необходимо обозначить что можно делать в Сети, а что нельзя. «Сейчас бороться с массовыми случаями откровенной «чернухи» против того или иного кандидата практически невозможно», – указал эксперт. Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин отметил, что для определенного круга комментаторов любые действия и решения властей в последнее время априори являются цензурой и давлением на оппозицию. «Полагаю, что в электоральном контексте важна не жесткость регулятивных мер, а соблюдение принципа равенства кандидатов», – указал он. Руководитель департамента перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Лада Юрченко считает, что «неважно какой канал используется для незаконной агитации: интернет, ТВ или заводское собрание рабочих. Она токсична и подрывает механизм демократического выбора, способствуя утверждению мифа «все лгут, политика — помойка». Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ. «А в чем разница? Телеканалы, газеты и радио уже давно работают в рамках закона «О СМИ». Блокировать полностью и закрывать никого не будут», – отметил он. Эксперт: Отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет 5 марта 2021, 17:07

Фото: ULMER Pressebildagentur

imago-images.de

Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за пандемии коронавируса Госкомиссия откладывала собрание, на котором как раз и должно былои продлить лицензии сетям фиксированного беспроводного доступа в интернет, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее СМИ сообщили, что если лицензии не будут продлены до 11 марта, то операторам придется отключить оказание этой услуги. СМИ сообщают, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет с 11 марта придется отключить сети, поскольку срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц подошел к концу. «Никому не придется ничего отключать, это технический момент. Думаю, Госкомиссия соберется в середине марта и операторам продлят лицензию на полгода, год. Предыдущий опыт в подобных ситуациях говорит, что никого не штрафуют и не отключают, потому что это связано с абонентами, людьми. Причем как частными лицами, так и корпоративными клиентами. Ни чиновники, ни операторы не испытывают огромного желания отключать все это, поэтому здравый смысл подсказывает, что все будет именно так», – уверяет Муртазин. Также это подтвердил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров, который ранее сообщил, что ГКРЧ уже в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета и пообещал, что абоненты не останутся без связи. «Во-первых, этот договор все еще не продлили, потому что эти частоты будут уходить под 5G. Во-вторых, все еще не было заседания Госкомиссии в силу пандемии и прочих вещей. Откладывали на потом и дальше затянулось. К сожалению, это все происходит не быстро. Тем не менее, в ближайшее время уже будут продлевать эти лицензии», – говорит собеседник. При этом пока непонятно, как именно будут совмещаться обычные сети и сеть пятого поколения, продолжает эксперт. Во всяком случае, в ближайшее время лицензии будут продлеваться в автоматическом или полуавтоматическом режиме, а дальше, с появлением 5G, возможно, все останется на этих же частотах. Просто абонентам предложат другое оборудование, и они смогут пользоваться связью как раньше. «Сегодня с частотами нет особых проблем. Как только в них будет потребность, они будут освобождены. Произойдет конверсия радиочастот, как это было с 4G. То есть, по сути, все это появится и будет использоваться», – заключил Муртазин. Ранее президент Владимир Путин разрешил силовым службам и «Роскосмосу» не отдавать под сеть мобильной связи пятого поколения частоты в самом популярном для нее в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц, поскольку те полагают, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Также из-за этой позиции операторам не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Бастрыкин поручил активнее бороться с преступностью в интернете 5 марта 2021, 16:08 Текст: Алина Назарова

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным «врываться в интернет» и активнее работать с преступностью в Сети на фоне ее роста. «С использованием информационных технологий и сети интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году. Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться», – сказал Бастрыкин, выступая на коллегии ведомства, передает РИА «Новости». По его словам, СК в 2020 году расследовал 11 493 таких преступления – на 30% больше, чем в 2019 году. «Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления», – отметил Бастрыкин. Как заявил глава СК, интернет активно используется и для террористических преступлений. «В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет», – сказал глава ведомства. Бастрыкин подчеркнул, что нужно повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи. В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин заявил, что в Сети, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам. Кроме того, Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.