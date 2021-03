Епархиальный суд Москвы оставил в силе приговор Кураеву Папа Римский начал визит в Ирак 5 марта 2021, 14:44 Текст: Абдулла Шакиров

Папа Римский Франциск прибыл в пятницу с визитом в Багдад, «паломничество» понтифика продлится три дня, в течение которых он планирует встретиться с духовным лидером шиитов Ирака Али Систани, помолиться о жертвах войны и терроризма, побывать в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, а также провести мессу в Эрбиле. Несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, Папа Римский пришел в салон сопровождающих его журналистов, чтобы поприветствовать каждого корреспондента – их собралось 74 человека, передает ТАСС. «Я должен подчиняться правилам и не могу жать руку, но я не хотел оставаться далеко [от вас]», – сказал Франциск. В сообщении отмечается, что религиозный лидер во время общения с журналистами был в маске. Репортеры в свою очередь подарили понтифику книги и публикации: в частности, испанская журналистка подарила Франциску альбом рисунков детей, которые ждут его в королевстве, ит показала ему копию оригинального прейскуранта на женщин, продававшихся в Ираке боевиками организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ). Как уточняется в сообщении, эта поездка Папы Римского стала первой после годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Также сообщается, что в следующем году Франциск может поехать в Казахстан, где в 2022 году запланирован крупный межрелигиозный форум. На этой неделе Папа Римский предсказал новый всемирный потоп.

Генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета на севере Турции, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. По данным Telegram-канала WarGonzo, погибший турецкий генерал стоял у истоков создания беспилотников Bayraktar, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха во время вооруженного конфликта в Карабахе, сообщает Lenta.ru. Ранее сообщалось, что командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении вертолета девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. США и Британия готовят санкции против госдолга России 5 марта 2021, 09:05

США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России 5 марта 2021, 11:54

«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов. «Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев. «Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник. «Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт. «Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за шоу с маньяком Моховым 5 марта 2021, 09:35

Российское общество омерзительно, заявил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин на фоне съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Прилепин написал в Facebook, что «скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу», там ему якобы «миллиона три точно заплатили». «Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте». Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся. Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Российский космонавт замазал североафриканской смолой отверстия в корпусе МКС 4 марта 2021, 18:15

Космонавт Сергей Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которые ранее просверлил, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Центром управления полетами. После этого космонавт закрыл отверстия фторопластовой пленкой. Наземные специалисты поблагодарили Рыжикова за работу и попросили оценить, как «ведет» себя пленка, передает РИА «Новости».



Отверстия на концах трещины космонавт просверлил ранее, чтобы остановить ее рост. Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта. Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи. Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 4 марта 2021, 15:39

Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA). К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости». В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении. Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Россияне назвали трех самых настоящих женщин 4 марта 2021, 19:11

Настоящей женщиной, по мнению россиян (6%), является певица Алла Пугачева, при этом голливудскую актрису Анджелину Джоли считает таковой лишь 1% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Также опрошенные считают настоящими женщинами исполнительницу Софию Ротару (3%) и спикера Совфеда Валентину Матвиенко (3%). Помимо них в список вошли: Ирина Хакамада (2%); певица Валерия (2%); актрисы Алиса Фрейндлих и Чулпан Хаматова (2%), говорится в материалах на сайте ВЦИОМ. По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%). Что касается выполнения домашних обязанностей, большинство россиян считает, что это общее дело мужчин и женщин. 65% респондентов считают, что мужчина и женщина должны в равной степени заниматься приготовлением пищи для семьи, также поровну партнеры должны делить обязанности по уборке, так считает 61% опрошенных. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Ранее были названы самые популярные подарки на 8 марта. Исполнение гимна России канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей 4 марта 2021, 19:46

Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн России перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения. «Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ. Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs — КХЛ (@khl) March 4, 2021 «Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran. «Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин. 61-летний канадский хоккеист Пелино работает в России с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива». Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Психолог рассказала об отношении женщин к банальным подаркам на 8 Марта 4 марта 2021, 16:14

Гель для душа с мочалкой – не всегда плохой подарок на Международный женский день, смотря как обыграть, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Наталья Панфилова, комментируя исследование, указывающее на рост спроса на косметические наборы в преддверии 8 марта. Онлайн-сервис «Яндекс.Маркет» проанализировал потребительский спрос в феврале и марте и выяснил, что самым популярным подарком к Международному женскому дню является косметические наборы, количество заказов на которые выросло на 251%, причем преимущественно это были наборы с гелем для душа и мочалкой. На втором и третьем местах оказались парфюмерия и кондитерские изделия. Кроме того, спрос вырос на ювелирные украшения, электронику, портативные колонки и фотоаппараты. «На самом деле подарки – вещь очень тонкая, смотря как обыграть. Если молодой человек дарит своей даме халат и тапочки, но при этом они не живут вместе, то это может быть символическим подарком, говорящим «переезжай ко мне жить». Возможно, набор гель для душа из той же серии. Мужчина как бы говорит своим подарком, что у девушки будут свои персональные гель для душа и мочалка в его доме», – предположила Панфилова. Отнестись к такому подарку девушки могут по-разному, считает психолог. Дело в том, что все зависит от обстоятельств. Если все действительно ведет к переезду, то, по мнению эксперта, для большинства особей женского пола это долгожданный подарок, который не может не радовать. «Если же пара живет вместе, то, скорее всего, гель для душа с мочалкой будет все равно, что носки на 23 февраля. То есть это симметричные подарки. Но на самом деле, для многих людей и в этом ничего такого нет, потому что они оба понимают, что копят на ипотеку или совместный отдых. То есть это не тот подарок, который является оскорблением, а просто приятным знаком внимания», – объяснила Панфилова. Она также заметила, что, например, шоколад и конфеты, на которые также повысился спрос, являются традиционным беспроигрышным подарком, как и цветы. Примечательно, что многие девушки вообще не воспринимают цветы как отдельный подарок, а расценивают в качестве дополнения к подарку. Это, по мнению психолога, тоже следует из традиций. «Все девушки действительно по-разному относятся к цветам. Кто-то вообще срезанные букеты не любит и безразлично к ним относятся, а кто-то, особенно наши родители, люди старшего поколения, букеты обожают. Для них это то же самое, как то, что нельзя в гости идти с пустыми руками. Что-то вроде моветона. Поэтому это какая-то культурологическая штука и цветы женщине нужны просто для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что она – женщина», – заключила Панфилова. Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, что большинству мужчин на День защитника Отечества хотелось бы получить гаджеты. Вторым по популярности ответом было «все равно», что они получат в подарок, а третьим – деньги. Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что все это из-за того, что мужчинам не прививают чувство самоценности, а с детства учат жить ради других. Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС 4 марта 2021, 16:10

Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами. «Выполнено сверление, все в порядке», – передает слова космонавта РИА «Новости». Рыжиков должен сфотографировать сделанные отверстия. Космонавты, чтобы заделать трещину, должны на слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл», дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Отверстия буду заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку. Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта. Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи. Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Павловский: Березовский и Гусинский уничтожили рейтинг Немцова 5 марта 2021, 10:30

Бывший президент России Борис Ельцин принял «суверенное решение», когда подбирал себе преемника. Среди кандидатов были Борис Немцов и Евгений Примаков, рассказал политтехнолог Глеб Павловский. «Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего», – подчеркнул Павловский в интервью Lenta.ru. Он отметил, что во время предвыборной кампании, в частности, занимался центральной и региональной прессой. Павловский добавил, что поначалу, в 1997 году, на роль преемника выдвинулся Борис Немцов. «Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг [Геннадия] Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение – [Владимира] Гусинского и [Бориса] Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты», – рассказал он. Павловский рассказал, что затем начался поиск Ельциным преемника среди силовиков – «интеллигентных силовиков», первым из которых оказался Евгений Примаков, в 1990-х возглавлявший Службу внешней разведки. «Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось», – пояснил политтехнолог. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин. Гражданин Германии получил срок за поставки металлообрабатывающих станков российской оборонке 5 марта 2021, 10:51 Текст: Наталья Ануфриева

В Германии вынесли обвинительный приговор за нарушение эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки вооружений в Россию, введенное из-за воссоединение Крыма с Россией и «российского вмешательства» на востоке Украины: земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого экспортировала технику, пригодную для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к двум годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам, передает Deutsche Welle. Судьи сочли доказанным, что глава фирмы нарушил санкции ЕС в отношении российского руководства в семи случаях с 2015 по 2018 годы, а его 40-летний пособник дважды содействовал ему в налаживании контактов и получил за данные услуги вознаграждение. Компания якобы продавала российской оборонной компании металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения, что является нарушением санкций ЕС. Бизнес велся через российского предпринимателя, закупавшего за границей оборонную продукцию. Промежуточным закупщиком при этом выступала гражданская компания, однако в итоге станки поставлялись оборонному предприятию. При этом суд счел недоказанным, что обвиняемые сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами. Суд постановил, что фирма должна выплатить государству всю валовую прибыль в размере 7,9 млн евро, полученную от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение размером 184 тыс. евро, и выплатить дополнительный штраф в размере 150 тыс. евро. В декабре сообщалось, что Высшем земельном суде Гамбурга начали процесс по делу двух выходцев из экс-СССР, обвиняемых в запрещенных Евросоюзом поставках в Россию товаров двойного назначения. На скамье подсудимых оказались два Александра, известно, что фамилия одного мужчины начинается на С., а другого – на О. Первому 41 год, он выходец из Казахстана, второму – 40 лет, в Германию он приехал из Киргизии, в данный момент оба – граждане ФРГ. Предполагалось, что они – российские немцы, которым после переезда в Германию в упрощенной форме дают немецкое гражданство и не требуют при этом отказываться от прежнего. Главным обвиняемым называли Александра С. Ему вменяли в вину, что в период с 2015 до 2018 года он продал и поставил российскому предприятию военно-промышленного комплекса 15 металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники, на общую сумму в 8 млн евро. В роли консультанта по экспортно-импортным операциям выступил Александр О., получивший за свои посреднические услуги 270 тыс. евро. Согласно обвинительному заключению, Александр С. еще с 2009 года занимался куплей-продажей машиностроительного оборудования, создав для этого собственное экспортно-импортное ООО. Его партнером был Сергей К., руководитель одного российского предприятия, контакт с которым помог установить Александр О. Следствие заявляло, что якобы по поручению российских спецслужб Сергей К. занимался целенаправленным поиском и приобретением зарубежного промышленного оборудования для предприятий российского ВПК. Указывалось, что начиная с января 2015 года Сергей К. несколько раз заказывал у Александра С. специальные металлообрабатывающие станки, подпадающие под постановление ЕС от 2009 года о товарах двойного – военного и гражданского – назначения. Александр С. был арестован 12 февраля 2020 года, содержался в следственном изоляторе. Александра О. арестовали 2 июня, но уже на следующий день отпустили под подписку до начала судебного процесса. Немецкая юридическая контора Rodl & Partner, которая, среди прочего, консультирует фирмы в сфере германо-российских торгово-экономических связей, сообщала, что в феврале 2020 года были произведены обыски в Баварии, Берлине и Саксонии в 12 помещениях, принадлежащих как коммерческим предприятиям, так и не подпадающим под подозрения частным лицам, по результатам которых и был арестован обвиняемый. Напомним, в марте послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России по Украине. Летом минувшего года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина просила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались.