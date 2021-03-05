Названа вероятная причина землетрясения в Греции

Землетрясение магнитудой 5,9-6,0, произошедшее в четверг в районе греческого города Лариса, могло быть вызвано новым разломом, заявил директор по исследованиям Геодинамического института Национальной обсерватории Афин Танасис Ганас.

По его словам, землетрясение последовало за таким же сильным подземным толчком в среду магнитудой 5,9-6,3, но «вызвано новым разломом». «Это новое сильное землетрясение, которое будет иметь свои собственные афтершоки», – сказал Ганас в эфире радиостанции «Sky 100.3 Fm», передает РИА «Новости».

Сперва сейсмологи назвали землетрясение сильным повторным подземным толчком, однако потом было сделано предположение, что это самостоятельное землетрясение, которое вызвал новый разлом или новое, ранее неизвестное ответвление старого разлома.

Профессор сейсмологии Салоникского университета Аристотеля Костас Папазахос подчеркнул, что эпицентр второго землетрясения «исходил от того же разлома», хотя и был смещен немного на северо-запад.

«Мы не наблюдали активизации соседних разломов, однако, если это произойдет, это будет видно в ближайшие дни», – добавил он.

По информации сайта tameteora.gr, землетрясение обрушило часть скалы в греческих Метеорах, известных «парящими в воздухе» монастырями. «Последнее землетрясение откололо часть скалы Метеор, которая упала в нескольких метрах от домов и собора Успения Богородицы. К счастью, никто не пострадал и нет никакого ущерба», – сообщил сайт. Метеоры находятся вблизи города Каламбака в Фессалии, в 260 километрах от Афин.

Генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что после сильного землетрясениямногие жители греческой Элассоны провели ночь в палатках.

«Учитывая сильное землетрясение, произошедшее в этом районе 3 марта, мы призываем граждан проявлять особую осторожность, не заходить в поврежденные здания во избежание травм и неукоснительно выполнять указания властей», – говорится в сообщении.

В действие приведен план «Энгеладос» по реагированию на чрезвычайные ситуации и последствия землетрясений. Власти арендовали три гостиницы в Трикале и две в Ларисе для жителей, которые не хотят ночевать в своих домах.

Как сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета, после второго сильного землетрясения зафиксировано более 80 афтершоков. Землетрясения повредили ряд домов, наиболее пострадавшие будут снесены. Поврежденных домов десятки – только в селении Дамаси более 80 домов непригодны для проживания.

Отмечается, что правительство Греции поможет с ремонтом владельцам пострадавшей недвижимости, они получат 80% стоимости ремонта в виде государственной помощи и 20% в виде беспроцентной ссуды. Также будут выделены средства на аренду жилья тем владельцам, дома которых признают непригодными для жилья.

В четверг рядом с греческим городом Лариса произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,5, его эпицентр залегал в 26 километрах к северо-западу от города.

За день до этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее от Афин. Очаг залегал на глубине два километра.