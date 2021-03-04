Подлодку «Казань» подготовили к передаче ВМФ

Все замечания на вооруженной крылатыми ракетами головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«К настоящему моменту Севмаш закончил все работы по устранению замечаний и подготовке к передаче атомной подлодки в состав флота. Решение о сроках подписания приемного акта и поднятия на корабле Андреевского флага должно принять командование ВМФ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ОСК отметили, что «Казань» завершила все виды государственных испытаний 28 декабря 2020 года.

Поднятие на кораблях и подлодках Андреевского флага означает их включение в боевой состав флота.

«Казань» была заложена на Севмаше (входит в ОСК) в июле 2009 года, спущена на воду в марте 2017 года. В сентябре 2018 года подводный крейсер отправился в море на ходовые испытания. Изначально субмарина должна была войти в состав Военно-морского флота в 2019 году, однако передачу перенесли сначала на 2020 год, а затем на 2021-й.

Подлодка имеет подводное водоизмещение 13 тыс. 800 тонн, рабочую глубину погружения 520 метров, максимальную скорость подводного хода – 31 узел, экипаж крейсера насчитывает 64 человека. Основное вооружение «Казани» составляет ракетный комплекс с 32 пусковыми установками под крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс».

В среду источник в ОПК сообщил, что «Казань» планируется передать ВМФ в конце весны или начале лета.