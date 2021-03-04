На «Севмаше» начали формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М

Корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведут формирование корпусов седьмой и восьмой атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Воронеж» и «Владивосток», заложенных 20 июля 2020 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «на «Севмаше» полным ходом идет формирование корпусов АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», передает ТАСС.

Он напомнил, что передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно.

Напомним, за закладкой подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Тогда, обращаясь к главе государства, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что закладываются корабли с гиперзвуковым оружием.

В 2021 году корабелы «Севмаша» готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще четыре субмарины этого проекта.

Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». В данный момент головной и единственный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые начнутся в этом году.

Ранее «Севмаш» решил сократить срок строительства атомных подлодок.