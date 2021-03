Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19 в будущем Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки 31 марта 2021, 22:12

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города. Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости». Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС. Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V» 31 марта 2021, 06:50

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ. Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости». Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V» 31 марта 2021, 16:07

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Австрия уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер страны Себастьян Курц после встречи с послом России Дмитрием Любинским. «Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе», – передает слова канцлера РИА «Новости». Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса. Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин. Эксперт объяснил данные о борьбе Франции и Германии из-за «Спутника V» 31 марта 2021, 14:26

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Вопрос поставок «Спутника V» политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса и допускает возможность сотрудничества с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Так он прокомментировал сообщение Le Monde о том, что Берлин продвигает идею поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», в то время как Париж якобы выступает против этого. «На мой взгляд, публикация Le Monde о том, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается» – это перебор. Да, вопрос в определенной мере политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса», – поясняет ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. Собеседник добавил, что некие интриги можно обнаружить как минимум «в длительном рассмотрении европейцами российской вакцины, однако это не определяющий фактор». «Вчера на переговорах, состоявшихся в онлайн-формате, Россия, Германия и Франция обсудили возможность производства российской вакцины «Спутник V», и Франция не выразила несогласия», – отметил Федоров. «Более того, во Франции ежедневно выявляется более 30 тыс. больных. Больничные места заполнены уже почти на 90%. Поэтому в такой тяжелой ситуации не должно быть каких-то политических дрязг. Нужно объединяться, чтобы не допустить увеличения жертв», – заключил эксперт. Ранее Le Monde сообщила, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости». Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V» 31 марта 2021, 17:10 Текст: Елизавета Булкина

Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну людям, получившим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович. Власти Хорватии ввели новые меры для борьбы с коронавирусом, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.



«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны – члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», – передает слова Божиновича РИА «Новости». Глава МВД Хорватии напомнил, что Европейский союз предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или другое электронное решение, «чтобы все данные о людях, которые вакцинировались (переболели, тестированы), были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ».



«Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС», – сказал хорватский министр. «Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская, и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», – добавил Божинович. По словам главы МВД, Хорватия таким образом не либерализует въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но «применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения». С учетом ограничений по коронавирусу в соседних странах, власти Хорватии не ожидают большого числа въездов в страну. Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС. В марте Россия предоставила хорватской стороне запрошенные данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Вирусолог рассказал, каких домашних животных рекомендуется привить от коронавируса 31 марта 2021, 18:23

Фото: Jean-Michel Labat/Auscape/UIG/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусной инфекции наиболее подвержены семейства кошачьих и норки. Но прививать всех подряд животных вышедшей российской вакциной против COVID-19 для зверей не стоит, рассказал газете ВЗГЛЯД профессор вирусологии Александр Чепурнов. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев. «Кошачьи и норки наиболее подвержены заболеванию коронавирусом – это уже очень хорошо известно. Но для того, чтобы понять, какие животные еще точно могут болеть и быть переносчиком заболевания, нужно проводить дополнительные исследования», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. Он рассказывает, что с самого начала проблема с коронавирусом, причем еще с самым первым, с SARS 2002 года, заключалась в том, что не удавалось найти существо, на котором можно было бы проводить исследования по разработке вакцины. В начале пандемии COVID-19 обнаружили, что вирус заражает кошек, но в итоге и они не подошли для экспериментов, поскольку для испытаний необходимо, чтобы животное очень сильно болело вирусом, а не просто являлось переносчиком. «Мы тоже проводили эксперименты с кошками – они хорошо заражаются, но никакой особой клинической картины не заметно, поэтому какие-либо выводы делать очень сложно, можно только на косвенные признаки, биохимию и так далее обращать внимание, а это у них очень индивидуально, как и у человека. То есть у кого-то в мозгу было много вирусов, у каких-то животных в легких и так далее», – рассказывает профессор. Но наблюдения показали, что животные из семейства кошачьих очень хорошо переносят вирус и, соответственно, способны обмениваться вирусом между собой и своими хозяевами, а это опасно. Касательно заболевания норок, вирусолог напоминает случай в Дании, где COVID-19 был обнаружен у питомцев, из-за чего местные власти приняли решение истребить их. В ноябре прошлого года коронавирус зафиксировали также у норок в США, Испании, Нидерландах, Италии и Швеции. «Эти два установленных вида (кошачьи и норки – прим. ВЗГЛЯД) необходимо провакцинировать, чтобы постепенно все-таки прижать вирус, хотя не уверен, что это удастся сделать, и нам придется регулярно ревакцинироваться. Тем не менее владельцам этих животных не стоит сразу же бежать делать прививку питомцам, особенно если они не выходят у них на улицу и не контактируют ни с кем, кроме проживающих с ними людей. Здесь скорее вакцинация показана животным цирков, зоопарков, тех, кто постоянно со всеми контактируют», – считает Чепурнов. Также специалист рекомендует владельцам домашних животных дождаться массового производства вакцины. Кроме того, профессор рассказывает, что когда он со своей командой работал над инактивированной (убитой) вакциной, они проверяли многие клетки на способность давать «большие урожаи», потому что чем больше будет вируса, тем больше доз можно будет выпускать. Впоследствии обнаружили, что самым продуктивным была как раз культура клеток почки свиньи. «Это означает, что носительство и у свиней возможно. Данных таких я не встречал, но и не уверен, что этим активно кто-то занимался. И если все-таки выяснится, что свиньи тоже заражаются, то это будет также огромный пласт, который необходимо будет провакцинировать», – полагает собеседник. Утром в среду замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о том, что Россия – первая страна в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19 для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных 31 марта 2021, 07:16

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле, заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Он указал, что вакцина «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным службе федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), – это первый и на сегодняшний день единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. «В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – передает РИА «Новости» слова замглавы ведомства. В настоящее время ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. «Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», – добавил он. Замруководителя Россельхознадзора указал, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавируса, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. «При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19», – сказал Савенков. По его словам, интерес к российской вакцине от коронавируса для животных проявляют компании из целого ряда стран. «В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», – сказал Савенков. В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги. В начале марта США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян. В понедельник директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. В Киеве объявили о введении жесткого карантина 31 марта 2021, 20:48 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора». «Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале. С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий. Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля. «Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Кофе навынос подорожал в России на 11% 31 марта 2021, 04:21

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В кафе в России на 11% подорожал кофе навынос, если сравнивать с ценой, которая была в марте 2020 года, сообщили в компании «Эвотор». ИТ-компания «Эвотор» оценила средний чек кофеен в 218 рублей – «на 11% выше, чем в прошлом году». При этом среднее число чеков за месяц на одну кофейню увеличилось на 9%. Для оценки брались небольшие торговые точки, где кофе предлагают навынос, передает РИА «Новости». В апреле из-за ситуации с коронавирусом «не работало больше половины кофеен». Их «число вернулось к прежнему уровню только к сентябрю». В Москве средняя стоимость заказа выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: в Москве – рост на 11% до 235 рублей, в Петербурге – на 8% до 211 рублей. Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о вреде кофе, отметив, что этот напиток способен предотвратить рак печени. Названы последствия потери обоняния из-за коронавируса 31 марта 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Отсутствие обоняния более чем через месяц после перенесенного коронавируса говорит о проблемах в организме и служит поводом для обращения к врачу, заявил лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. В интервью радио Sputnik Зайцев пояснил, что проблемы с обонянием после коронавируса проходят в течение месяца. Снижение восприятия запахов имеет две составляющие: кондуктивную, когда проблемы наблюдаются на уровне слизистой носа, и сенсоневральную, при которой необходимо исследовать обонятельную зону головного мозга. «Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую – помочь и можно, и нужно», – отметил отоларинголог. Для назначения эффективного лечения врачу необходимо осмотреть полость носа и носоглотку пациента, провести ряд исследований. При этом помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая разные ароматы, но только не резкие, а мягкие и достаточно стойкие. Например, аромат базилика. «В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и «слушать» запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов 3-4 раза в день», – посоветовал Зайцев. При этом вопрос обоняния следует решать как можно раньше, дабы избежать серьезных последствий, когда человек с нарушением восприятия запахов просто не почувствует утечку газа, например. Кроме того, доктор Зайцев считает, что без восприятия запахов может быть утрачен вкус к жизни и человек скатится в депрессию. Ранее врач Сергей Леонов заявил, что люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем. «Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. Пилотная партия компонентов «Спутника V» изготовлена в Бразилии 31 марта 2021, 07:56 Текст: Антон Антонов

В Москву на сертификацию отправят пилотную партию компонентов вакцины «Спутник V», произведенных в Бразилии, сообщило российское посольство. Посол России Алексей Лабецкий посетил компанию BTHEK Biotecnologia, которая и изготовила партию. В России ее проверку будут проводить «в том числе в институте Гамалеи», передает РИА «Новости». В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. При этом США пытались убедить Бразилию отказаться от «Спутника V». На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться

Российские ученые выявили новую причину тяжелого течения коронавируса 31 марта 2021, 12:55 Текст: Евгения Шестак

Ученые МГУ им. Ломоносова выяснили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции вызвано сложным взаимодействием цитокинов, сообщила пресс-служба университета. «Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, который активно обсуждается в литературе, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной (угнетающей иммунитет) активностью, которые подавляют защиту организма против вируса», – цитирует ТАСС научного сотрудника отдела иммунологии МГУ Андрея Круглова. По его словам, исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы коронавируса посредством блокировки цитокина TGFb1. В новой работе ученые МГУ изучили иммунный ответ при тяжелом течении COVID-19 при помощи нового метода детектирования антительного ответа. Оказалось, что у «тяжелых» пациентов происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. То есть IgА являются лишь маркерами текущей или недавно перенесенной коронавирусной инфекции. Ранее исследователи Медицинской школы Мэрилендского университета определили наиболее токсичные белки, производимые SARS-COV-2. 24 марта индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил в 18 штатах Индии британский, бразильский и южноафриканский штаммы коронавируса, а также обнаружил новый вариант с двойной мутацией. В России разъяснили ситуацию с регистрацией «Спутник V» в Южной Корее 31 марта 2021, 11:31 Текст: Евгения Шестак

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 15 января передал Южной Корее документы, необходимые для начала процесса регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-атташе российского диппредставительства Ольга Глотова. «РФПИ ранее проинформировал посольство России в Республике Корея, что 15 января этого года передал весь пакет документов местному регулятору», – цитирует РИА «Новости» Глотову она. Так в дипмиссии прокомментировали сообщения южнокорейских СМИ о том, что южнокорейское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея якобы не получило от России соответствующую документацию, в связи с чем не может начать процесс регистрации вакцины. Ранее южнокорейская компания GL Rapha сообщила, что готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. Большинство австрийцев заявили о готовности привиться «Спутником V» 31 марта 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Больше половины австрийцев заявили, что готовы поддержать закупку российской вакцины «Спутник V» и привиться ей, говорится в исследовании института Research Affairs. Опрос института показал, что 69% респондентов готовы поддержать закупку российского препарата для ускорения темпов вакцинации в Австрии, при этом 31% придерживаются обратной точки зрения, передает РИА «Новости». Больше всего за закупку вакцины выступали граждане в возрасте 50-59 лет и 60-69 лет. При этом готовы привиться этой вакциной 57% опрошенных. Мужчины выразили большую готовность привиться «Спутником V», 64% против 50% среди женщин. Опрос проводили в режиме онлайн с 29 по 31 марта, в нем участвовал 501 человек от 16 до 69 лет. Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». ЕК предупреждала Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 31 марта 2021, 11:03

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8275 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1286, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 584. Всего в стране выявлено 4 545 095 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 166 172 человек, из них 10 176 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 408 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 98 850 человека. Накануне, 30 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8277. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на два. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.