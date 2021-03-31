Путин поручил помочь с повышением квалификации уязвимым категориям на рынке труда Путин поручил защитить трудовые права работающих удаленно россиян Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году 31 марта 2021, 15:09 Текст: Елизавета Булкина

Власти возместят бизнесу часть затрат на выплату зарплат сотрудниками, которых трудоустроили после того, как они в прошлом году потеряли работу на фоне пандемии, заявил президент России Владимир Путин. «Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно – возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда», – передает слова президента РИА «Новости». Путин отметил, что для создания новых рабочих мест должны использоваться все инструменты, в том числе механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход. Глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 – 2023 годы выразил надежду, что бизнес направит появившиеся от льгот средства на повышение зарплат сотрудникам, передает ТАСС.



«Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся», – сказал он. По словам президента, власти рассчитывают «на встречные шаги со стороны бизнеса». «Александр Николаевич, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, на то, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников», – обратился Путин к руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Ранее президент заявил, что власти не намерены прижимать бизнес нерыночными методами, развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам.

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге. Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 29 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 29 марта 2021, 20:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета». Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке 29 марта 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно». Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским 29 марта 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России 30 марта 2021, 16:08 Текст: Наталья Ануфриева

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости». «Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он. Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. «Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут». Ранее Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Путин указал на необходимость развития туристической инфраструктуры 30 марта 2021, 16:41 Текст: Абдулла Шакиров

Власти России намерены продолжать развивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы путешественники могли получать удовольствие не только от природы, но и имели возможность комфортного размещения в местах отдыха, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее», – передает РИА «Новости» слова главы государства. В свою очередь глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила президенту, что ведомство завершило работу над национальным проектом по развитию туристической индустрии. На прошлой неделе Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся. Ранее президент заверил, что российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей. Песков рассказал о диете Путина 30 марта 2021, 09:23 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин неприхотлив к еде, питается самыми простыми блюдами, но следит за тем, чтобы было меньше мучного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, ответил, что Путин «очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа», он «ест самые простые блюда» и лишь «следит за тем, чтобы было поменьше мучного». Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой. «Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», – сказал Песков. Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде». Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге: «Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения». Ранее Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина». В Совфеде поддержали закон о новых сроках президента 30 марта 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон во исполнение поправок в Конституцию, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока. Совфед рассмотрит законопроект на заседании 31 марта. Одним из авторов документа выступил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. 24 марта 2021 года Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.