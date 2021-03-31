Эксперт объяснил данные о борьбе Франции и Германии из-за «Спутника V»

«Вопрос поставок «Спутника V» политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса и допускает возможность сотрудничества с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Так он прокомментировал сообщение Le Monde о том, что Берлин продвигает идею поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», в то время как Париж якобы выступает против этого.

«На мой взгляд, публикация Le Monde о том, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается» – это перебор. Да, вопрос в определенной мере политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса», – поясняет ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Собеседник добавил, что некие интриги можно обнаружить как минимум «в длительном рассмотрении европейцами российской вакцины, однако это не определяющий фактор». «Вчера на переговорах, состоявшихся в онлайн-формате, Россия, Германия и Франция обсудили возможность производства российской вакцины «Спутник V», и Франция не выразила несогласия», – отметил Федоров.

«Более того, во Франции ежедневно выявляется более 30 тыс. больных. Больничные места заполнены уже почти на 90%. Поэтому в такой тяжелой ситуации не должно быть каких-то политических дрязг. Нужно объединяться, чтобы не допустить увеличения жертв», – заключил эксперт.

Ранее Le Monde сообщила, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости».

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины».

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