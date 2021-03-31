Названы последствия потери обоняния из-за коронавируса

Отсутствие обоняния более чем через месяц после перенесенного коронавируса говорит о проблемах в организме и служит поводом для обращения к врачу, заявил лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

В интервью радио Sputnik Зайцев пояснил, что проблемы с обонянием после коронавируса проходят в течение месяца. Снижение восприятия запахов имеет две составляющие: кондуктивную, когда проблемы наблюдаются на уровне слизистой носа, и сенсоневральную, при которой необходимо исследовать обонятельную зону головного мозга.

«Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую – помочь и можно, и нужно», – отметил отоларинголог.

Для назначения эффективного лечения врачу необходимо осмотреть полость носа и носоглотку пациента, провести ряд исследований.

При этом помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая разные ароматы, но только не резкие, а мягкие и достаточно стойкие. Например, аромат базилика.

«В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и «слушать» запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов 3-4 раза в день», – посоветовал Зайцев.

При этом вопрос обоняния следует решать как можно раньше, дабы избежать серьезных последствий, когда человек с нарушением восприятия запахов просто не почувствует утечку газа, например. Кроме того, доктор Зайцев считает, что без восприятия запахов может быть утрачен вкус к жизни и человек скатится в депрессию.

Ранее врач Сергей Леонов заявил, что люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем. «Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач.