Песков рассказал о диете Путина Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге.

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 29 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 29 марта 2021, 20:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета». Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке 29 марта 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно». Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским 29 марта 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Россия подтвердила получение приглашения Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил источник, знакомый с ситуацией. «Приглашение получено, ведется проработка», – заявил источник РИА «Новости». Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Посол России в США еще не представил Путину доклад после приезда в Москву 29 марта 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, еще не докладывал», – сказал Песков, добавив, что по линии МИДа и специальных ведомств идут постоянные доклады, передает ТАСС. Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов 29 марта 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин уверен, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля обращении главы государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК. Путин отметил, что «за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя». «Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», – подчеркнул президент. Кремль пообещал скоро огласить дату послания Федеральному собранию 29 марта 2021, 11:15 Текст: Алина Назарова

Дата выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту вскоре будет объявлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы сообщим своевременно (о дате послания), мы скоро сообщим», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию РБК, что это мероприятие может состояться 22 апреля. В марте Песков говорил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, вероятно, состоится в очном формате. Он также отмечал, что что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет. Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 29 марта 2021, 15:27 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во вторник, 30 марта, проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, в рамках которого обсудит реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. «30 марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдет десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Речь, в частности, пойдет о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в России. Кремль назвал главное научное достижение прошлого года 29 марта 2021, 14:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал самым важным научным изысканием за прошлый год изобретение вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. «Наверное, вакцина», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии «За верность науке». Напомним, 22 марта президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса. В Кремле допустили скорую встречу Путина с Памфиловой 29 марта 2021, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

В обозримой перспективе президент Владимир Путин может встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Достаточно будет напряженный электоральный график, особенно в срочной перспективе. Конечно, это потребует очень напряженной работы Центризбиркома, это очевидно. И именно в этой связи наверняка можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча может появиться в рабочем графике президента», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». В понедельник стало известно, что Памфилова переизбрана главой ЦИК на ближайшие пять лет. Она занимала пост председателя Центральной избирательной комиссии с марта 2016 года. Памфилова вошла в новый состав ЦИК на 2021-2026 годы по квоте президента. Песков рассказал о диете Путина 30 марта 2021, 09:23 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин неприхотлив к еде, питается самыми простыми блюдами, но следит за тем, чтобы было меньше мучного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, ответил, что Путин «очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа», он «ест самые простые блюда» и лишь «следит за тем, чтобы было поменьше мучного». Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой. «Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», – сказал Песков. Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде». Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге: «Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения». Ранее Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина». Песков: Путин искренне пожелал здоровья Байдену в ответ на оскорбление 30 марта 2021, 08:45 Текст: Алина Назарова

Пожелание здоровья президенту США Джо Байдена со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на оскорбительные слова было достаточно искренним, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что в этой ситуации «личное восприятие вторично», поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства. «Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты». По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. «С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», – сказал Песков. По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. «Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – заметил Песков. Он также напомнил, что Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. «Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения», – сказал Песков. В том же интервью Песков заявил, что никто не будет позволять США говорить с Россией с позиции силы. В середине марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.