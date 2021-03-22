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Песков рассказал, когда Путин освоил вездеход
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Президент Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права, передает РИА «Новости».
Представителя Кремля также попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», – ответил он, подтвердив, что это была одежда отечественного производства.
В то же время он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: «Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола».
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он также пообещал, что пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.
Песков добавил, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге. Также министр обороны показал главе государства свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Ранее Путин рассказал, что на выходных хочет «съездить в тайгу, немножко отдохнуть». В 2019 году Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Президент и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу.
Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена
Журналист и телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что онлайн-переговоры между президентами вряд ли когда-либо состоятся, говорится в сообщении на сайте журналиста.
«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», – считает он.
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
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Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
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Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.
В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.
TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».
BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.
В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
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Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.
«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.
Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.
Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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В Германии слова Байдена в адрес Путина назвали глупостью
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Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав их глупостью.
«Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае Россия ведет себя еще сдержанно», – написал редактор отдела политики издания Райнхард Везер, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они «затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания».
В публикации американским и европейским политикам посоветовали выстраивать риторику с Россией таким образом, чтобы, отстаивая собственные ценности и интересы, не забывать про открытость, необходимую в переговорах.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Опубликованы кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге
Пресс-служба президента Владимира Путина опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в Сибири.
На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как Путин в теплом костюме сел за руль вездехода и прокатил министра обороны по тайге. Также они прогулялись по подвесному мосту через реку, а затем пообедали.
Также Шойгу показал Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на выходных Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.
В Германии прокомментировали заявление Байдена в адрес Путина
Германское правительство, комментируя заявление президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметило, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации.
«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах – это отличает отношения правительств ФРГ и России», – сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ремарку Байдена о Путине.
Он добавил, что эта двойственность, выраженная в «очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам», определяет отношения между странами в настоящее время, передает РИА «Новости».
Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России изнутри
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Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.
«Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства. К сожалению, мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать всё что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа – я говорю это без всяких преувеличений – именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику», – сказал Путин в интервью в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
По его словам, главное, что было сделано – восстановление социальной сферы и доходов, благополучия. «Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил «в родную гавань» – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», – добавил он.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.
«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.
Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – пояснил представитель Кремля.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
МИД: США не поддержали предложение Путина об открытом разговоре с Байденом
Вашингтон не поддержал предложение президента России Владимира Путина провести разговор с американским главой Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИДе.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. «Ответственность за это целиком на США», – добавили в МИДе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оказалась не готова к проведению разговора Байдена с Путиным.
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».