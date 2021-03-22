Песков рассказал, когда Путин освоил вездеход

Президент Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права, передает РИА «Новости».

Представителя Кремля также попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», – ответил он, подтвердив, что это была одежда отечественного производства.

В то же время он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: «Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола».

Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.