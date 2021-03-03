|
|
Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA.
Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года.
Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации»
|
|
«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию».
«Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства.
«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.
Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов.
«По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов.
Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране.
В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
-
Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России
|
|
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», – передает ТАСС слова вице-премьера.
По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. «В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры», – добавила она.
Голикова отметила также, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается.
«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас», – рассказала она.
По словам Голиковой, сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. «Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», – отметила она.
Голикова добавила также, что Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года.
«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже «полыхала» Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация – у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», – сказала она.
По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно – это «абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». «2 марта – такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана, – это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», – пояснила она.
Как отметила вице-премьер, в целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. «Мы постепенно это делаем, и как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны – и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них – не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну. Поэтому когда на оперативном штабе принимаются такие решения, мы взвешиваем все «за» и «против» и стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов», – объяснила она.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В понедельник в сообщении оперативного штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек.
28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212.
Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса
|
|
Если есть какие-то противопоказания, то врач сам назначит подходящий тип вакцины от коронавирусной инфекции, а самим гражданам выбирать препарат никто не позволит, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие.
По словам Онищенко, когда будут доступны все три вакцины, то россиянам не дадут выбирать, каким препаратом привиться, поскольку граждане непрофессионалы в этой области.
«Нам надо прививаться, причем теми вакцинами, которые нам предлагают. Есть те вакцины, где есть противопоказания, поэтому каждому индивидуально препарат врач назначит. Если он скажет, что этим типом вакцины вам нельзя прививаться, то это другое дело, а нам, гражданам, просто выбирать – такого не бывает. Вы же не выбираете себе средство от давления или кардиологические какие-то, а следуете назначениям врача», – говорит депутат.
Если же окажется, что человеку подходят все три типа вакцины, то прививку сделают тем препаратом, который находится в избытке, чтобы соблюсти баланс, продолжает собеседник. «Раз все три вакцины разрешены без изъятий, то значит они и так все подходят подавляющему большинству людей. Соответственно, что есть, тем и надо прививаться», – заключил Онищенко.
В марте этого года ученые также обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт».
Ранее Онищенко рассказал, что в России разработали три вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «ЭпиВакКорона» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина «КовиВак».
Привившиеся от COVID столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты
|
|
«К нам идет огромное количество обращений столичных пенсионеров, что им не активируют социальную карту», – рассказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Данная карта дает право бесплатного проезда в общественном транспорте.
В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Карта, по словам главы города, должна была активироваться автоматически. Однако пенсионеры жалуются, что после вакцинации и прошедшего двухнедельного периода после нее, их карты не разблокированы.
«К нам идет огромное количество обращений пенсионеров Москвы, что им не активируют социальную карту. Да, во многих регионах вообще нет у пенсионеров права бесплатного проезда, как у жителей столицы. Тем не менее, такие права у москвичей есть, поэтому это неправильно, что правительство Москвы не говорит точно, что и когда заработает», – говорит Пискунова.
Она подчеркивает, что бесплатный проезд для пенсионеров был организован не случайно. Город очень большой, поэтому и до поликлиник, и до магазинов пожилые люди часто дойти сами не могут, поэтому приходится пользоваться общественным транспортом, стоимость билета на который является существенной тратой для человека на пенсии.
«Есть портал «Активный гражданин». Мы советуем нашим пенсионерам обращаться туда с вопросами, чтобы отстоять свои права. Я предполагаю, что когда наберется критическая масса, тогда и проблема как-то решится. Либо наступит дачный период, когда в массовом порядке люди соберутся на свои дачные участки, потому что их необходимо будет обрабатывать, и увеличится число жалоб», – подытожила собеседник.
В свою очередь, член комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Павел Данилин порекомендовал пенсионерам, прошедшим вакцинацию и столкнувшимся с подобными проблемами, позвонить на «Горячую линию» проекта «Карта москвича».
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения.
Украинским медикам стало плохо после вакцинации от коронавируса
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.
По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание, передает УНИАН.
«Наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», – пояснила Якименко.
После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате мы получили AstraZeneca индийского производства», – отметила чиновница.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
Роспотребнадзор заявил о продолжении первой волны коронавируса
|
|
Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавируса, в данный момент в стране наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением инфекции, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – сказал Горелов в эфире Первого канала.
По его словам, Россия переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он.
Также он добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это, основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию», – пояснил Горелов.
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин
Полиция Южного Уэльса оштрафовала более 370 человек за нарушение карантинных мер, в число которых попали три женщины из города Суонси, которые собрались на автомобильной парковке, чтобы покрасить волосы.
«Протестующие, участники вечеринок и люди, гуляющие компаниями по достопримечательностям Южного Уэльса, были в числе тех более чем 370 человек, которым полиция в минувшие выходные выписала штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Хорошая погода стала причиной того, что многие отправились на пляжи и в парки, а также собирались выпивать на свежем воздухе. Как и в прежние недели полицейские пресекли множество домашних вечеринок», – сообщает РИА «Новости».
Многих нарушителей поймали на поездках без необходимости к морю и в приморские города. На одной из автопарковок в пригороде Суонси были обнаружены три женщины, они собрались, чтобы покрасить друг другу волосы. Еще четыре человека были обнаружены полицией в пабе в поселке Лландафф.
«Мы знаем, что люди крайне тяжело переживают эти месяцы, мы можем понять то, что им необходимо сменить обстановку. Реальность такова, что коронавирус все еще является для всех нас угрозой, и по всему Уэльсу установлены карантинные ограничения четвертого (самого высокого) уровня», – заявил глава региональной полиции Энди Валентайна.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Зеленский привился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками в Донбассе привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca.
«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 10,6 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1277, Санкт-Петербурге – 937, Московской области – 617. Всего в стране выявлено 4 268 215 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 838 040 человек, из них 14 966 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 441 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 86 896 человек.
Накануне, 1 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 571. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1006.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине
|
|
Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в 2021 году на территории России, посетить Европу и другие страны будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», – сказала она, передает РИА «Новости».
Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от властей России. «С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но – как известно, это двустороннее решение – только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», – заявила Матвиенко.
При этом, отметила спикер Совфеда, у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма. «Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну – и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми», – сказала она.
«Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», – заявила Матвиенко.
Она также заявила, что границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет.
Спикер отметила, что ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается в результате принятых решений, выполняемых санитарно-эпидемиологических требований, дополнительных мер в борьбе с пандемией. Это, убеждена она, и результат начавшейся массовой вакцинации, а также возросшей дисциплины россиян, которые носят маски, перчатки и соблюдают требования социальной дистанции.
«По мнению экспертов, действительно, к лету большинство ограничений будет снято в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом. Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые. И хочется нашим гражданам спасибо сказать, что они прониклись ответственностью», – сказала Матвиенко.
Напомним, вместо Антальи и Куршевеля многие россияне в 2020 году были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021 году.
Лавров: Введение в ЕС ковид-паспортов противоречит принципу добровольности
Введение «ковидных паспортов» на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен «ковидный паспорт», то это будет противоречить принципу добровольности. Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», – заявил министр, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. При этом президент Сербии осудил идею ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID-19.
Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19 откроют в Москве
Терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса откроют в Москве, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», – сказал Горелов.
Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России.
Врачи сказали, когда ожидать коллективного иммунитета от COVID в России
Коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое – это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе – это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.
При наращивании темпов вакцинации, по словам эксперта, образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Однако для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов.
«В прошлом году еще на момент ноября (мэр Москвы) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60% москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60% населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60%. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года», – резюмировал Вознесенский.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Число случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю выросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
«На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей после шести недель последовательного снижения числа (заболевших)», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости».
В организации отметили, что рост связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (рост на 14%), Юго-Восточной Азии (9%), Европе (9%) и Северной и Южной Америке (6%).
В ВОЗ полагают, что причинами роста могут быть продолжающееся распространение разных штаммов вируса, ослабление ограничительных мер.
При этом снижается число смертей от заболевания, с 22 по 28 февраля зафиксировано и 63 тыс. 477 летальных исходов.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.