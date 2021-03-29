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Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета».
Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату
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Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.
Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату.
До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
«Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС.
«Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер.
Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин.
Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом.
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
«Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент.
Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин.
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.
Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме
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Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией.
«Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Отдельно Путин выделил выступление Щербаковой. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», – добавил глава государства.
Глава государства также пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.
Накануне российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова. Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве.
Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID
Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости».
«Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона
Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».
Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации
Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку.
«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.
Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».
Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент России поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля.
«Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
По словам Путина, еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи.
«Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент.
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с пятилетием ведомства
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России, созданной пять лет назад, глава государства отметил, что ведомство стало самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка.
«[Росгвардия] эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой, весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», – сказал президент, обращаясь к сотрудникам ведомства. Видео поздравления Путина опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что сейчас Росгвардия испытывает «серьезную, экстраординарную» нагрузку, связанную с профилактическим режимом из-за эпидемии коронавируса, по его словам, сотрудники «достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье» выполняют эту работу.
«Хочу особо отметить, что в Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения – ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь – путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ», – добавил Путин.
Он поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за «грамотное, четкое решение задач» и за «готовность нести важную, востребованную службу в самых сложных условиях».
Летом 2020 года сотрудник Росгвардии в Москве во внеслужебное время спас 12-летнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара.
В тот же период сотрудник Росгвардии в Рязанской области получил ножевое ранение, защищая девушку. Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину, между которыми происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке.
Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов
Президент Владимир Путин уверен, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля обращении главы государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК.
Путин отметил, что «за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя».
«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», – подчеркнул президент.
Кремль пообещал скоро огласить дату послания Федеральному собранию
Дата выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту вскоре будет объявлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы сообщим своевременно (о дате послания), мы скоро сообщим», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию РБК, что это мероприятие может состояться 22 апреля.
В марте Песков говорил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, вероятно, состоится в очном формате. Он также отмечал, что что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет.
Посол России в США еще не представил Путину доклад после приезда в Москву
Российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, еще не докладывал», – сказал Песков, добавив, что по линии МИДа и специальных ведомств идут постоянные доклады, передает ТАСС.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Россия подтвердила получение приглашения Байдена Путину на саммит по климату
В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил источник, знакомый с ситуацией.
«Приглашение получено, ведется проработка», – заявил источник РИА «Новости».
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.
До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.