РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае

Жесткий карантин ввели в Словении на фоне роста числа заразившихся

Словенские власти приняли решение об ужесточении режима карантина на период с 1 по 11 апреля и временном ограничении права на выезд из страны на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики.

Согласно решению кабинета министров республики, в период с 1 по 11 апреля в Словении будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Сохранится действующий с 22.00 до 05.00 комендантский час, передает ТАСС.

Словенские власти также решили ограничить передвижение по стране – выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Жителям страны разрешат увидеть родственников и друзей при условии соблюдения ограничения – встретиться могут не более двух семей.

Правительство республики также утвердило постановление о временном ужесточении режима пересечения границ Словении с 29 марта. Согласно документу, жителям страны временно запретят поездки в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в список входит большинство стран Европы).

Кроме того, словенская полиция перестанет считать негативные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.

При этом ограничения на поездки по стране и за рубеж не будут распространяться на привитых и переболевших коронавирусом: словенские власти относят к данной категории всех лиц, вакцинированных препаратами от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание за последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны).

Напомним, 11 марта действие режима эпидемии в Словении, введенный с 19 октября 2020 года, продлили до 16 апреля. В среду Германия призвала ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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