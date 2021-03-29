ФНС ужесточит контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин решили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил источник, знакомый с планами службы.

Суть разрабатываемых предложений глава ФНС Даниил Егоров озвучил, в частности, на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта. «Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», – следует из материалов госкомиссии. В итоге это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным, пишет РБК.

В этой связи ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также в КоАП. В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, предписать управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, а также упростить порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Как уточнили в ФНС, предлагаемые поправки разработаны совместно с Минфином и направлены на фактическую реализацию положений уже существующих правовых норм.

Подчеркивается, что сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Этим пользуются недобросовестные арендаторы, которые благодаря размытой формулировке закона, получают возможность мимикрировать под «льготные» категории, хотя фактически не имеют на это права.