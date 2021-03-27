Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 13 008 зрителей. В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36), передает ТАСС.

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

Россияне одержали две победы в двух играх и в следующем матче сыграют 30 марта на выезде с командой Словакии. Словенцы в этот же день сыграют в гостях с командой Кипра, передает РИА «Новости».

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сборная России по футболу обыграла Мальту со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.