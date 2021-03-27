В ЛНР заявили, что Донбасс станет частью России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс «станет частью России, когда наступит время».

«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» – цитирует РИА «Новости» Пасечника.

По его словам, республики Донбасса сделали свой выбор в 2014 году – «это курс на интеграцию с Россией». «Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, «белые Камазы» уже стали символом братской помощи России Донбассу», – заявил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия «никогда никому не насаждали Русский мир», а только защищали свой выбор.

«Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине. Поэтому Донбасс сейчас является по сути рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью Русского мира», – добавил Пасечник.

Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

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