В США при перестрелке погибли два человека, восемь получили ранения

В американском городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния произошли несколько перестрелок, в результате погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения, сообщают СМИ.

Полиция прибыла на место инцидента в пятницу вечером, пока правоохранители проводили расследование, произошла другая перестрелка, в результате чего подозреваемый столкнулся с полицейским, цитирует начальника полиции города Пола Нудигейта CNN.

Полицейский выстрелил и убил его, глава полиции описал это как «перестрелку с вмешательством полиции». Второй человек был убит в ходе другого инцидента, по мнению правоохранительных органов, он не связан с первым.

Также в больницу доставили полицейского с травмами, полученными после того, как его сбила машина. Нудигейт отметил, что за ночь в городе произошло много преступлений, несколько человек были арестованы.

В начале марта ученик школы в американском городе Ньюэйго, штат Мичиган, принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие в классе, в результате пострадали шесть человек.