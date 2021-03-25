СБУ пришла с обысками в офис движения «Украинский выбор»

На Украине предложили отказаться от «Донбасса»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».

«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua».

В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.

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