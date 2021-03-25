В ЕП заявили о необходимости противостоять санкциям США против «Северного потока – 2»

Европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток – 2» и защищать экономические интересы ЕС.

Как напомнила Андруэ, оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает ужесточение санкций, введенных в 2019 и 2020 годах в отношении компаний, вовлечённых в строительство «Северного потока – 2».

«Теперь санкции будут распространяться не только на компании, которые продают, сдают в наем или иным способом предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также на те организации, которые создают условия для использования данных кораблей. Более того, составленный американскими властями черный список кораблей был расширен, чтобы включить в него все суда, прямо или косвенно причастные к деятельности по прокладке труб», – цитирует RT Андруэ.

По ее словам, работы по строительству «Северного потока – 2» почти завершены. Тем не менее некоторые из 120 европейских фирм, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

В Европе неоднократно осуждали односторонние решения Вашингтона о введении санкций против компаний из ЕС. Например, как отметила парламентарий, летом 2020 года с подобным заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На этом фоне Андруэ поинтересовалась, планируют ли в Еврокомиссии перейти от «пустых слов» к действиям и принять конкретные шаги по борьбе с экстерриториальными мерами США.

По словам депутата, Вашингтон действует в нарушение международного права, а его политика, связанная с введением рестрикций в том числе против европейских фирм, является «прямым нападением на экономические интересы и национальный суверенитет» стран Европейского союза.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».

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