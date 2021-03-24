Путин расширил состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

Состав Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» пополнился пятью новыми членами – теперь в него входят 14 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его президент России Владимир Путин. До публикации нового указа в составе Совета были 9 членов.

«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» следующих лиц: Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Кравцов С.С. – Министр просвещения Российской Федерации, Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации, Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «платформа включает в себя множество проектов, которые нацелены на людей всех возрастов и профессий». «Для нас важно, что в Наблюдательный совет входят представители разных сфер, признанные эксперты, и все они заинтересованы в создании инструментов для продвижения талантов в России. Это делает Набсовет максимально эффективным органом управления, учитывающим разные точки зрения, разные подходы и форматы работы, что позволяет нашей платформе активно развиваться, и предоставлять еще больше возможностей для самореализации», – сказал Алексей Комиссаров.

Вместе с пятью новыми членами Наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина в него также входят: зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента России Андрей Фурсенко, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, замминистра финансов России Михаил Котюков, гендиректор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин.