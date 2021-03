Израиль атаковал объекты ХАМАС Эксперт оценил предварительные итоги выборов в Израиле 24 марта 2021, 13:52

Текст: Наталья Макарова,

Владислав Василенко

«Кто бы ни пришел к власти, это будет коалиция из пяти-шести партий. Международные отношения, в том числе с Россией, останутся прежними», - сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя предварительные результаты выборов в кнессет - парламент страны. «Ситуация на данный момент совсем не такая, какой была по результатам первых опросов. На данный момент партия премьер-министра Беньямина Нетаньяху получает на шесть мандатов меньше, чем на предыдущих выборах. У его блока на момент подсчета 89% результатов голосов менее 60 мандатов, а у блока его противников 61 мандат. У нас 120 мест в кнессете и нужно по меньшей мере 61 мандат, чтобы сформировать правительство», - пояснил экс-консул посольства Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер. По словам аналитика, блок Нетаньяху может рушиться, потому что религиозным партиям все равно нужно быть в правительстве. Есть падение голосов в арабском секторе. «На прошлых выборах у арабов было 15 мандатов в составе объединенного списка. Сегодня этот бывший объединенный список получил 6, а религиозные арабы приближаются к 5, но они прошли процентную норму в 4 мандата», - сказал эксперт и отметил большой успех главного соперника Нетаньяху, Бени Ганца и альянса «Кахоль-Лаван». Он получил 8 кресел, когда опросы говорили, что он не пройдет в Кнессет». У Нетаньяху пока 52 мандата и есть партия с семью креслами, которая может присоединиться, продолжил эксперт. По его словам, окончательных результатов можно ждать не раньше середины пятницы. «Это уже четвертые выборы, когда он, даже заявляя о громадной победе, не выигрывает. Он не смог в течение двух лет образовать правительство. Он у власти уже 12 лет, а в Израиле это не все любят - власть должна меняться», - сказал собеседник. Кто бы ни пришел к власти, Нетаньяху или его соперники, это будет коалиция из пяти-шести партий, если не будут проводиться пятые выборы, заметил Векслер. «Международные отношения не изменятся. Дело в том, что у Нетаньяху хорошие отношения с избранным главой США Джо Байденом, а с Дональдом Трампом были еще лучше. Россия для нас сегодня уже не враг, который поставлял оружие палестинцам, а партнер. Так и будет дальше», - резюмировал Векслер. Напомним, во вторник в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета 24-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. Опубликованные сразу после закрытия избирательных участков экзит-полы осторожно предрекали победу «Ликуду» и ее союзникам из религиозного лагеря - партиям «Шас», «Религиозный сионизм» и «Яадут а-Тора» («Единство Торы»). Согласно прогнозам, они могли рассчитывать на 61 мандат, но только при условии, если к ним присоединится партия «Ямина» («Правая») во главе с бывшим министром образования и экс-главой Минобороны Нафтали Беннетом. Тогда Биньямин Нетаньяху поспешил поздравить своих союзников и пообещал сформировать «сильное и стабильное правое правительство». Однако спустя пару часов экзит-полы были скорректированы - согласно им, коалиция Нетаньяху могла рассчитывать в лучшем случае только на 60 мандатов. Впрочем, у соперников премьер-министра не было даже этого, отмечает издание «Коммерсант». «У сторонников «Ликуда» и религиозных партий достаточно организованный электорат, в то время как оппозиция никак не может мобилизовать свой. Если на выборах год назад явка превысила 71%, то сейчас она оказалась самой низкой за 12 лет - всего 67,2%. Израильтяне устали от выборов, но не исключено, что при получившемся раскладе им придется пойти на избирательные участки пятый раз подряд», - пишет издание.

Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой 23 марта 2021, 14:50

Текст: Наталья Макарова

«Самостоятельно катапультироваться одновременно все трое летчиков не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования» – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя инцидент на военном аэродроме под Калугой, который привел к гибели троих человек. «На самолетах Ту-22М3 есть кнопка принудительного катапультирования. С ее помощью командир воздушного судна может катапультировать весь экипаж. Она используется в случае высокой срочности, например, когда самолет падает. Может быть, кто-то нажал эту кнопку», – предположил инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона. Красноперов добавил, что при умышленном катапультировании должны были катапультироваться не трое людей, а четверо. Экипаж такого самолета состоит из четырех человек, отметил он. «Самостоятельно катапультироваться же одновременно все трое не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования. Заканчиваются такие истории обычно трагично. Получается – трое держались за кресла, и они упали на землю», – сказал собеседник. Красноперов добавил, что он и сам летал на этом аэродроме. «Возможно, там проводились регламентные работы, и это результат неграмотной эксплуатации самолета», – отметил он. Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. Бастрыкин поручил начать проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком» 23 марта 2021, 20:32

Текст: Абдулла Шакиров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак, сообщает пресс-служба СК. «Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя». Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв. 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу. Стало известно о тайном продолжении Нидерландами переговоров с Россией по газу 23 марта 2021, 14:55

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что торговые отношения между странами были заморожены после крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает голландский портал Follow The Money. Портал, который провел собственное расследование, утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения. Связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям, передает РИА «Новости». После нескольких лет застоя в двусторонних контактах диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в «Северном потоке – 2»: помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord. Спустя несколько месяцев, как отмечает портал, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию «вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17». Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал. «Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», – говорится в статье. По данным издания, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода «Северный поток – 2». Как указывает портал, «Нидерланды являются одной из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода». В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго. «Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», – приходит к выводу голландский портал. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Министерство иностранных дел Турции вызвало российского посла Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает газета Hurriyet. По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации. МИД Турции и посольство России в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла, передает РИА «Новости». Ранее Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей. Сообщалось, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе. Напомним, 9 марта жители Идлиба выступили против протурецких боевиков на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии и бесчинств незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в подконтрольном Турции сирийском городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, участники которого потребовали возвращения оливковых полей, захваченных боевиками протурецких бандформирований. В Сирии осудили Турцию за невыполнение данных России обязательств по Идлибу. База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу 23 марта 2021, 18:20

Текст: Алексей Дегтярев

Американскую военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами, есть пострадавшие среди военнослужащих США, сообщают СМИ. «Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел ... привел к ранениям в рядах американских военных», – цитирует сообщение канала Al-Mayadeen РИА «Новости». В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики. Путин привился от коронавируса 23 марта 2021, 21:04

Текст: Татьяна Косолапова

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате. «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог. Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства. Евросоюз отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита 23 марта 2021, 23:58

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз будет рассматривать новую стратегию в отношении России на следующей личной встрече глав государств сообщества, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. «По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», – цитирует документ ТАСС. Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. 13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В Госдуме потребовали запретить Маниже выступать под флагом России 24 марта 2021, 08:33 Текст: Алина Назарова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала певицу Манижу и потребовала запретить ей выступать под флагом России на международном вокальном конкурсе «Евровидение – 2021». В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала «снять государственные символы». «Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», – отметила Драпеко. Парламентарий заявила, что Манижа «не тронула не только ее, но и всех остальных». «Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России», – заявила депутат порталу Sobesednik.ru. Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году. Тем временем клип российской певицы Манижи на песню Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение», набрав более 4,5 млн просмотров. В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID 24 марта 2021, 00:38 Текст: Елизавета Булкина

В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины. «Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook. Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти. Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677. Иностранцам дали шанс сохранить недвижимость в Крыму 24 марта 2021, 06:37

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил: они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, сообщили в Госсовете Республики Крым. Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня рассказала, что «у граждан был год на то, чтобы указ исполнить: подарить, продать, еще каким-то образом распорядиться земельным участком», на данный момент «также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет», передает ТАСС. «Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом», – добавила она. Эксперт пояснила, что если владелец дома подает заявку на аренду участка, на котором он построен, то имеет приоритет перед другими претендентами. Таким образом, собственники могут сохранить свою недвижимость в Крыму. Новый порядок никак не скажется на собственниках квартир и апартаментов. Если гражданин другой страны получает землю по наследству, у него есть год, чтобы распорядиться ею. По данным Госсовета, изменения коснулись 11 из 14 районов республики и восьми из 13 городских округов, в том числе он распространяется на наиболее популярные курорты Южного берега Крыма. Добрыня пояснила, что если собственник-иностранец не решит вопрос с участком самостоятельно, то власти могут по решению суда продать землю в принудительном порядке. Для этого проведут оценку и торги, а бывший владелец получит вырученные за продажу средства за вычетом судебных и других издержек. Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что основными собственниками земельных участков в Крыму из числа иностранцев являются граждане Украины. Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма. Также иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь запрещается владеть земельными участками в Астраханской и Калининградской областях. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса 23 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова. «Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского. Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование. Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем. Богомолов объяснил «суперважность» интервью Собчак со «скопинским маньяком» 23 марта 2021, 14:20

Текст: Алина Назарова

Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов назвал «суперважным» ее интервью с Виктором Моховым, предположив, что критики остались недовольны тем, что «скопинский маньяк» представлен в фильме «до тошноты обыкновенным дедушкой». «Посмотрел фильм Ксении Анатольевны о маньяке. Интервью. Знаю, что работа в топе просмотров. Читал в Facebook посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру. Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном», – написал Богомолов в Instagram. Режиссер напомнил, что сам делал спектакль «Князь», «который был о черноте человека». «И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убежден – нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим. А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его – главное извращение. Он один из нас», – добавил режиссер. «Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре. И тот, кто вещает о своей брезгливости – не столько брезглив, сколько труслив. … Вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его – не являющееся в демоническом образе, а мимикрируещее под простачка, «маленького человека», достоевского «человека из подполья», – заключил Богомолов. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Эксперты объяснили перевооружение российских АПЛ «Калибром», «Ониксом» и «Цирконом» 24 марта 2021, 11:36

Текст: Наталья Макарова,

Владислав Василенко

«Размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России», - заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщение источника в военно-промышленном комплексе о том, что многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». «Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике. Далее стоит вопрос о размещении этих систем и на надводных кораблях», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». По словам источника,«контейнеры для этих ракет универсальны». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». «Боекомплект атомных подводных лодок можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. В целом, заметил эксперт, оснащение всех АПЛ ракетами новейшего типа, в том числе гиперзвуковыми – часть модернизации ВМФ. «Атомные подлодки перевооружают ракетами в плановом порядке. АПЛ проектов 885 и 949 – подводные крейсера, причем лодки проекта 885 «Ясень» – это совсем новый тип. Корабли 971-го проекта – многоцелевые подлодки», – пояснил Шеповаленко. В 1980-е годы подлодки ВМФ Советского Союза оборудовались ракетами аналогичных типов для действий по береговым целям, указал собеседник. «Но в силу договоренностей с американцами ракеты быстро убрали сначала на склады, а потом – и вывели эксплуатации», – отметил эксперт. Сейчас же предполагается, что ВМФ действует в двух ипостасях: «флот против флота» и «флот против берега» – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов, – пояснил Шеповаленко. Подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности это магистральная концепция развития ВМС США, подчеркнул замдиректора Центра АСТ. По словам Ненашева, ракеты «Калибр» уже доказали свою высокую эффективность в войне с международным терроризмом в Сирии – «когда из Каспия за 1,5 тысячи километров наносится ракетный обезоруживающий удар высокой точности. Таким образом целые системы террористов уничтожались нашими «Калибрами», – напомнил собеседник. «Поэтому сейчас, – добавил Ненашев, – задача номер один состоит в размещении этих вооружений на атомных подводных лодках. На дизельных электрических подлодках они уже размещены. Это мощное решение, потому что оно будет усиливать в целом систему обороны и безопасности нашей страны». Особый акцент на гиперзвуковых ракетах «Циркон» эксперт объяснил их ожидаемой эффективностью в регионе повышенного интереса со стороны многих стран - Арктике. Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врачи спасли проглотившего 20 магнитов ребенка в Подмосковье 23 марта 2021, 18:43 Текст: Абдулла Шакиров

Врачи Балашихинской областной больницы спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 20 магнитов, сообщило министерство здравоохранения Московской области. Ребенок поступил в больницу с болями в животе. Рентген-диагностика показала, что в его желудке находятся магниты. Медики приняли решение провести экстренную операцию, поскольку состояние ребенка резко ухудшалось, отмечается на сайте ведомства. «Врачи удалили инородные тела – это оказались магниты, – ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки», – рассказал заведующий филиалом №2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко. Специалист сообщил, что ребенок быстро пошел на поправку и сейчас уже выписан из больницы. Геращенко обратил внимание родителей на то, что при проглатывании нескольких магнитов за короткий промежуток времени возникает смертельная опасность для ребенка, потому что, соединяясь вместе, магниты могут зажать между собой стенку кишечника, что приводит к образованию отверстий. В январе 2020 года врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик. Разработчик «Бурана» решил создать многоразовый комплекс с орбитальным самолетом 24 марта 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, заявила генеральный директор НПО «Молния» Ольга Соколова. «За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», – цитирует РИА «Новости» Соколову. По ее словам, комплекс «в ближайшие пять лет полетит в космос». Она рассказала, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность его увидеть не могла. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что идея многоразовой космической техники переживает ренессанс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД