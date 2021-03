В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура» 23 марта 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году. «Выставкой «Магия узоров» мы открываем серию масштабных проектов Художественного музея в рамках нацпроекта. Благодарю руководство Государственного музея Востока за эту возможность. Представленные работы сделаны народными мастерами декоративно-прикладного искусства, наиболее полно и близко отражающих культуру Юго-Восточной Азии. В последнее время это регион, притягивающий внимание, в том числе с точки зрения туристического потока из Сибири. С одной стороны, это экзотическое направление, с другой – в нас, находящихся на пересечении Европы и Азии, живо откликаются восточные орнаментальные мотивы. Приглашаю жителей и гостей нашего региона непременно ознакомиться с открывшейся выставкой», – рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области. На выставке представлено около 150 художественных произведений XIX–XX веков из Государственного музея Востока (Москва). Экспонаты выставки созданы народными мастерами Индонезии, Малайзии, Мьянмы (Бирмы), Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. В экспозицию вошли те виды декоративно-прикладного искусства, в которых наиболее ярко проявилось восточное орнаментальное мышление: это текстиль, костюм, куклы, лаки, оружие и художественный металл. Украшающие их узоры буквально завораживают красотой и гармонией форм, магией скрытого в них символико-философского смысла. Открывают выставочный проект театральные куклы Индонезии, также представлены изделия торевтов Камбоджи: серебряные шкатулки в виде рыбы, тыквы и фантастического существа – обезьяно-рыбы, коллекция ювелирных изделий первой половины XX века, представляющая художественные традиции живущего в Лаосе народа хмонгов. Отдельного внимания заслуживает лаковое искусство Юго-Восточной Азии, в котором издавна используют смолу лакового дерева (Gluta usitata). Оригинальны покрытые тонкой полихромной гравировкой лаки Мьянмы. Самый большой раздел выставки посвящен художественному текстилю, который орнаментальной сокровищницей Юго-Восточной Азии.



Для посетителей выставка будет открыта с 24 марта. Работа выставки продлится до 20 июня 2021 года. Национальный проект «Культура» реализуется во исполнение Указа Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Китай объявил о введении санкций против индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил МИД КНР. «Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – передает заявление китайского ведомства РИА «Новости». В Китае заявили, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов». Действия Евросоюза являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, заявили в МИД Китая. В санкционный список КНР попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, германский и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден. Указанным лицам и их семьям запрещен въезд на континентальную часть Китая, в Гонконг и Макао. Компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести бизнес с Китаем. Также ограничения вводятся в отношении комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса демократических фондов Дании. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой 23 марта 2021, 14:50

«Самостоятельно катапультироваться одновременно все трое летчиков не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования» – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя инцидент на военном аэродроме под Калугой, который привел к гибели троих человек. «На самолетах Ту-22М3 есть кнопка принудительного катапультирования. С ее помощью командир воздушного судна может катапультировать весь экипаж. Она используется в случае высокой срочности, например, когда самолет падает. Может быть, кто-то нажал эту кнопку», – предположил инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона. Красноперов добавил, что при умышленном катапультировании должны были катапультироваться не трое людей, а четверо. Экипаж такого самолета состоит из четырех человек, отметил он. «Самостоятельно катапультироваться же одновременно все трое не могли. Поэтому подозреваю, что дело именно в системе принудительного катапультирования. Заканчиваются такие истории обычно трагично. Получается – трое держались за кресла, и они упали на землю», – сказал собеседник. Красноперов добавил, что он и сам летал на этом аэродроме. «Возможно, там проводились регламентные работы, и это результат неграмотной эксплуатации самолета», – отметил он. Ту-22М – семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия. В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе 22 марта 2021, 20:40

Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление народной милиции ДНР. «Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства. Как отметается в сообщении, подразделения народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку». Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда 23 марта 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев заявил, что у телеведущий Ксении Собчак «запредельный говнопорог», потому она смогла взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова. «Я вчера посмотрел фильм Собчак про «скопинского маньяка». Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак дно или еще не до конца, доходя до вопроса «ну, неужели она сама не понимает, что это *** (ужасно)», буксует и бессильно зарывается в песок», – написал Минаев в Facebook. По его словам, критики Собчак «не понимают одну важную, … базовую, характеристику Ксении Анатольевны». «У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля, позволяет боль практически не замечать. То же и с говном. Люди с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и есть бутерброд с сыром», – отметил журналист. «Так вот, говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумленной публики, не испытывая дискомфорта. Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай воистину уникален», – заключил Минаев. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Британцев впечатлил отдых Путина в тайге 23 марта 2021, 08:54

Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири. «Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости». «Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu. При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа. «Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue. «Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience. Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ. «Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce. «Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower. «Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000. Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки. Боррель обвинил Россию в курсе на конфронтацию с ЕС 23 марта 2021, 00:58

Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Глава европейской дипломатии в очередной раз выразил мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС. «Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», – приводит слова Борреля ТАСС. Он также сообщил, что министры иностранных дел входящих в Евросоюз государств подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Упомянутые Боррелем пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам. На вопрос о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы – вне времени. А вот как реализовать их – зависит уже от обстоятельств». Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25–26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», – добавил он. Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. 13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также подчеркнул, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику 23 марта 2021, 13:04

«Нынешнее руководство ЕС постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность возрастает», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обвинения, с которыми выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель: Москва взяла курс на конфронтацию, а Пекин ввел недопустимые ответные санкции против ЕС. «К сожалению, Европейский союз утерял способность вести внешнюю политику. По моему мнению, это связано и с давлением со стороны Соединенных Штатов, и с непрофессионализмом отдельных евробюрократов», – заметил немецкий политолог Александр Рар. Главы МИДов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Как сообщает RT, глава евродипломатии также назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Речь идет о мерах, принятых КНР в ответ на санкции, которые были введены в понедельник Соединенными Штатами, ЕС, Британией и Канадой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о введенных США и их союзниками односторонних санкциях, констатировал – Запад утратил искусство дипломатии. «У нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. «Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали: «Мы более правильные, и поэтому нам, с нашей колокольни, все позволено», – полагает Рар. «Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями, – отметил собеседник. – Трудно придумать более наивных высказываний, чем эти заявления европейских политиков, которые говорят: «Мы же правы! Вы, китайцы, нарушаете права человека в Синьцзяне и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?». «Нынешнее руководство ЕС, вслед за американскими партнерами, постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность в отношениях с этими странами возрастает», – констатировал Рар. При этом, добавил он, к сожалению, из европейской внешнеполитической практики исчез такой умный принцип, как изменение через торговлю. «Еще несколько десятилетий тому назад была в ходу идея – на недостаточно демократичные, с точки зрения Европы, страны можно влиять при помощи налаживания с ними экономических связей. Но не силой», – отметил немецкий эксперт. То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть проблемы, очевидно всем за пределами КНР, полагает Рар. Но, подчеркнул он, пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе. Добавим, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет» 23 марта 2021, 11:59

Ростех намерен представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) летом 2021 года в подмосковном Жуковском принципиально новый самолет. «Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», – сказали в Ростехе, передает ТАСС. Там добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более пяти тысяч квадратных метров. Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года. Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной–партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ-41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3. Стало известно о тайном продолжении Нидерландами переговоров с Россией по газу 23 марта 2021, 14:55

Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что торговые отношения между странами были заморожены после крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает голландский портал Follow The Money. Портал, который провел собственное расследование, утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения. Связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям, передает РИА «Новости». После нескольких лет застоя в двусторонних контактах, диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в «Северном потоке – 2»: помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord. Спустя несколько месяцев, как отмечает портал, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию «вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17». Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал. «Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике», – говорится в статье. По данным издания, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода «Северный поток – 2». Как указывает портал, «Нидерланды являются одними из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода». В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго. «Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства «Северного потока – 2», а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по «Северному потоку – 2», и правительство Нидерландов встает на сторону России», – приходит к выводу голландский портал. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В июне 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации 23 марта 2021, 01:33

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации в реанимацию прямо со съемочной площадки. «В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, [причиной госпитализации стали] нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ (компьютерную томографию) легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала», – рассказала Кудрявцева в разделе сторис своего Instagram. Телеведущая уточнила, что не падала в обморок на работе. «Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала», – заверила Кудрявцева. Напомним, в начале января Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, после чего пожаловалась на плохое самочувствие и опухший нос. В том же месяце Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке 23 марта 2021, 11:22

«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия. «В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков. Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса. «Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы». В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания». Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков. «Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник. В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты. В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Малахов предложил Аршавину «засунуть деньги в одно место» 23 марта 2021, 09:53

Телеведущий Андрей Малахов жестко раскритиковал бывшего футболиста Андрея Аршавина за поведение в конфликте с бывшей женой Алисой Казьминой, которая в течение четырех дней находилась в коме на фоне аутоиммунного заболевания, а затем провела восемь дней в реанимации. В эфире телеканала «Россия 1» мать Казьминой Наталия Сарычева сообщила, что Аршавин не помогает бывшей супруге, отказывается реагировать на происходящее и делает вид, что ничего не происходит. При этом женщина считает, что разлад молодой пары произошел из-за того, что ее дочь «надоела» экс-футболисту, пишет «Московский комсомолец». Такая позиция спортсмена возмутила Малахова. Телеведущий обратил внимание, что Аршавин является лицом сборной России по футболу. Он также воспитывает молодое поколение и должен своими действиями демонстрировать наилучший пример. В эфире Малахов использовал оскорбительное слово, адресованное Аршавину. Такое непредвиденное обстоятельство создатели шоу решили заглушить. Также телеведущий призвал спортсмена выйти на связь со своей бывшей женой. «Уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!» – подчеркнул Малахов. Брак Аршавина и Казьминой был заключен в 2016 году. Уже в следующем году у пары родилась дочь. В июле 2019 года стало известно, что супруги официально развелись. В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС 22 марта 2021, 22:25

Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС. Как заявил министр столичной области Италии по вопросам здравоохранения, «Европе нужно много эффективных вакцин», поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами. К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии, передает ТАСС. «Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», – сказал Д’Амато. Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». «Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить COVID, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», – сказал Д’Амато. «В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но похоже, что эффект от вакцины длится семь-восемь месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов», – добавил министр. Д’Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Министр подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. В пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт по ЖКХ объяснила, как бесплатно поставить «умные» электросчетчики 22 марта 2021, 19:44

Для бесплатной замены электросчетчиков на «умные», необходимо обратиться в свою Управляющую компанию и оставить заявку, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина. «Для того, чтобы владельцу квартиры в России заменили обычные электросчетчики на новые «умные», нужно в первую очередь сходить в свою Управляющую компанию и оставить заявку на замену «умного» электросчетчика. Все, больше ничего для бесплатной замены не нужно», – говорит Москвина. Она предупреждает, что, к сожалению, заявку согласуют достаточно долго, в течение полугода. А поэтому обращаться с заявлением лучше заранее, не дожидаясь наступления срока обязательной замены счетчика. «В течение полугода к вам придут, снимут ваш старый счетчик и поставят новый. Совершенно бесплатно. Платить деньги не нужно даже за сам прибор, если речь идет о Москве. В других регионах, конечно, ситуация может быть иная. Но сама услуга замены однозначно бесплатная, только нужно обратиться в Управляющую компанию», – рассказывает собеседница. Кроме того, эксперт объясняет, что Управляющая компания может порекомендовать жильцам заменить свои электросчетчики на «умные», но она не всегда это делает, поскольку сама замена осуществляется в заявительном порядке. Соответственно, законопослушные граждане должны сами интересоваться изменениями, связанными с начислениями за ЖКУ. «Если всем сказали "если не поменяете счетчики, то будете платить очень дорого", то так оно и будет. Поэтому, если россиянин все-таки хочет сэкономить, быть в тренде, исполнять законодательство, которое практически всегда стоит на стороне интересов собственников, нужно все менять вовремя. Не нужно думать, что государство что-то обязано. Квартира – это как машина, в которой зимнюю резину своевременно нужно менять на летнюю вне зависимости, сказал ли об этом производитель», – объясняет Москвина. В связи с этим собеседник настоятельно рекомендует как можно скорее обратиться в Управляющую компанию, где обязательно расскажут, когда поменяют счетчик. В мае прошлого года в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) рассказали, что российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных «умных» устройств, в том числе электросчетчиков, благодаря чему теперь можно избежать взломов систем.