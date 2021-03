Минпромторг анонсировал проведение авиасалона МАКС-2021 23 марта 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Решение о проведении авиасалона МАКС в 2021 году согласовано, более 40 государств намерены принять участие в мероприятии, сообщили в Минпромторге. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера. «Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда», – заявил Мантуров, передает РИА «Новости». «Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты», – добавил министр. Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры России по ЕАЭС.

Китай ввел ответные санкции против ЕС 22 марта 2021, 18:24

Фото: Marc Vorwerk/Sulu Press/Global Look Press

Китай объявил о введении санкций против индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил МИД КНР. «Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – передает заявление китайского ведомства РИА «Новости». В Китае заявили, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов». Действия Евросоюза являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, заявили в МИД Китая. В санкционный список КНР попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, германский и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден. Указанным лицам и их семьям запрещен въезд на континентальную часть Китая, в Гонконг и Макао. Компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести бизнес с Китаем. Также ограничения вводятся в отношении комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса демократических фондов Дании. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V» 22 марта 2021, 12:50

Фото: Анна Исакова/ТАСС

«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главший санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте. «В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко. Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности. Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко. Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД 
Эрдоган отменил визит в Казахстан 22 марта 2021, 16:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Казахстан, который должен был состояться 30-31 марта в рамках неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, турецкий лидер примет участие в саммите в режиме онлайн, об этом сообщили в его администрации. «Запланированный на 30-31 марта визит нашего президента в Казахстан отменен, участие в неформальном саммите Тюркского совета он примет в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении администрации. Об этом сообщает РИА «Новости». Тюркский совет был создан в 2009 году, он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия. Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе 22 марта 2021, 20:40

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление народной милиции ДНР. «Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства. Как отметается в сообщении, подразделения народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку». Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста 22 марта 2021, 18:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины. «Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства. В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ. Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части. Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин опубликовал снимки с нового российского арктического спутника 22 марта 2021, 17:21 Текст: Алексей Дегтярев

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал первые снимки Северного полушария Земли, сделанные российским спутником «Арктика-М». «Качество «сырых» (необработанных) снимков полностью соответствует ожиданиям специалистов», – заявил Рогозин в своем телеграм-канале. В нем же глава госкорпорации разместил фотографии, сделанные спутниками. Рогозин пояснил, что первичная радиометрическая и геометрическая обработка данных проводится многозональным сканирующим устройством, который стоит на спутнике. «Цифровой поток поступает в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где объединяется в единый поток со служебной информацией от бортового командного устройства и информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ)», – продолжил глава госкорпорации. Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе 28 февраля был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны. ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая 22 марта 2021, 15:35

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Последний раз эмбарго ЕС на поставки оружия в Китай вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, передает Deutsche Welle. Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: «Это – очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении Китая)». Между тем в МИД Китая заявили, что «жесткой рукой» будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя. Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. 
Полицейский застрелил пытавшегося угнать машину скорой в Подмосковье 22 марта 2021, 13:09

Полицейский в Подмосковье застрелил нападавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать автомобиль мужчину, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Инцидент произошел вечером 21 марта, на складе в промзоне в поселке Софьинское Московской области, сообщается на сайте ведомства. Разнорабочий на складе «демонстрировал неадекватное поведение и попытался свести счеты с жизнью», уточнили в СК. «Очевидцами на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая оказала мужчине необходимую медицинскую помощь, после чего ими была предпринята попытка помещения мужчины в автомобиль для дальнейшей транспортировки в больницу. Не желая быть госпитализированным, мужчина стал оказывать сопротивление врачам и предпринял попытку завладеть транспортным средством, нанеся водителю множественные удары руками в область лица и туловища», – говорится в сообщении. На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый вооружился лопатой и не реагировал на требования полиции прекратить противоправные действия, также он попытался нанести удар сотруднику ОМВД по городскому округу Раменское. «Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия», – указали в СК. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также о покушении на угон машины скорой помощи. Следователи допросили свидетелей, изъяли видеозаписи с камер наблюдения. В рамках расследования планируется дать правовую оценку действиям полицейского, назначить биологическую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и баллистическую экспертизы. Ранее сообщалось, что водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения. 
Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций 22 марта 2021, 12:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям. «До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что Россия была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров. «Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин. «Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР. «До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин. По оценке эксперта, сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет где-то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник. Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – пояснил Кашин. «Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник. Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. «Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор*», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», – цитирует РИА «Новости» Осадчего. По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей. «Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», – сообщил официальный представитель народной милиции. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров в Китае сфотографировался в маске с шуточной надписью 22 марта 2021, 14:04

Фото: Татьяна Кукушкина/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в китайский Гуйлинь сфотографировался во время путешествия по реке Лицзян в маске с надписью FCKNG QRNTN (приблизительный перевод – «к черту карантин», «дурацкий карантин»), которую ему подарили журналисты пула. Маску преподнесли министру накануне в честь дня рождения. «Сергей Лавров – просто красавец! Надпись на маске – «К черту карантин!». Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию», – написал в Telegram генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. После прогулки на корабле Лавров встретился с китайским коллегой Ван И. Переговоры продолжатся и завтра, передает РИА «Новости». Напомним, Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь, который находится в юго-западной части горной системы Наньлин. Для этой части КНР характеры карстовые пейзажи, которые являются главными туристическими достопримечательностями. Весь город Гуйлинь находится под охраной государства как национальный парк. Кроме гор, город знаменит лесами коричника – вечнозеленого дерева, которое достигает в высоту 15 метров. Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею. Советник Байдена предсказал трудные времена в отношениях с Россией 22 марта 2021, 21:37

Фото: REUTERS/Tom Brenner

В отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу MSNBC. «Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет», – передает РИА «Новости» слова Салливана. Советник американского президента заявил, что в отношениях с Россией Вашингтон ожидает «серьезных вызовов», требующих от США «отстаивания своих интересов. При этом Салливан отметил, что есть сферы, в которых страны смогут сотрудничать «в стабильной и предсказуемой манере на благо общих интересов». На прошлой неделе представитель Госдепа Филип Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Болгария потребовала у высланных российских дипломатов покинуть страну за 72 часа 22 марта 2021, 17:48 Текст: Елизавета Булкина

Двух российских дипломатов в Болгарии объявили персонами нон грата, у них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, об этом МИД Болгарии уведомил посольство России. Информацию об этом передает РИА «Новости». В посольстве России назвали высылку дипломатов безосновательной. «Двадцать второго марта с.г. МИД Республики Болгария объявило двух дипломатов посольства Российской Федерации в Софии «персона нон грата». С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога. Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook. Напомним, болгарские СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже. Посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже. Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Боррель обвинил Россию в курсе на конфронтацию с ЕС 23 марта 2021, 00:58

Фото: Xinhua/Global Look PressZhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Глава европейской дипломатии в очередной раз выразил мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС. «Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», – приводит слова Борреля ТАСС. Он также сообщил, что министры иностранных дел входящих в Евросоюз государств подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Упомянутые Боррелем пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам. На вопрос о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы – вне времени. А вот как реализовать их – зависит уже от обстоятельств». Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25–26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», – добавил он. Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. 13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также подчеркнул, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт по ЖКХ объяснила, как бесплатно поставить «умные» электросчетчики 22 марта 2021, 19:44

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Для бесплатной замены электросчетчиков на «умные», необходимо обратиться в свою Управляющую компанию и оставить заявку, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина. «Для того, чтобы владельцу квартиры в России заменили обычные электросчетчики на новые «умные», нужно в первую очередь сходить в свою Управляющую компанию и оставить заявку на замену «умного» электросчетчика. Все, больше ничего для бесплатной замены не нужно», – говорит Москвина. Она предупреждает, что, к сожалению, заявку согласуют достаточно долго, в течение полугода. А поэтому обращаться с заявлением лучше заранее, не дожидаясь наступления срока обязательной замены счетчика. «В течение полугода к вам придут, снимут ваш старый счетчик и поставят новый. Совершенно бесплатно. Платить деньги не нужно даже за сам прибор, если речь идет о Москве. В других регионах, конечно, ситуация может быть иная. Но сама услуга замены однозначно бесплатная, только нужно обратиться в Управляющую компанию», – рассказывает собеседница. Кроме того, эксперт объясняет, что Управляющая компания может порекомендовать жильцам заменить свои электросчетчики на «умные», но она не всегда это делает, поскольку сама замена осуществляется в заявительном порядке. Соответственно, законопослушные граждане должны сами интересоваться изменениями, связанными с начислениями за ЖКУ. «Если всем сказали "если не поменяете счетчики, то будете платить очень дорого", то так оно и будет. Поэтому, если россиянин все-таки хочет сэкономить, быть в тренде, исполнять законодательство, которое практически всегда стоит на стороне интересов собственников, нужно все менять вовремя. Не нужно думать, что государство что-то обязано. Квартира – это как машина, в которой зимнюю резину своевременно нужно менять на летнюю вне зависимости, сказал ли об этом производитель», – объясняет Москвина. В связи с этим собеседник настоятельно рекомендует как можно скорее обратиться в Управляющую компанию, где обязательно расскажут, когда поменяют счетчик. В мае прошлого года в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) рассказали, что российские ученые разработали схему шифрования и хранения данных «умных» устройств, в том числе электросчетчиков, благодаря чему теперь можно избежать взломов систем.