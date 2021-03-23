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В Крыму начались учения зенитчиков ВДВ
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Плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовали в Крыму, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники», – приводит текст сообщения ТАСС.
Тактические учения проходят на военном полигоне «Опук» в восточной части полуострова. Руководит ими заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Геннадий Винник. В понедельник подразделения полка перебросили из Новороссийска в Крым железнодорожным транспортом.
«Подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках учения будут отработаны десантирование и ведения боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе захвата аэродрома и обороны морского побережья, с проведением боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».
Напомним, 16 марта ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. 17 марта в Черное море зашел испанский фрегат «Мендес Нуньес». 19 марта в Черное море зашел крейсер ВМС США «Монтерей». В тот же день Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море. Позже в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США «Томас Хаднер». На этом фоне все подлодки ЧФ вышли в море. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему НАТО наращивает свое присутствие в Черном море и что ВМФ России мог бы этому противопоставить?
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На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по мнению официального Киева, указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России изнутри
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Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.
«Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства. К сожалению, мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать всё что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа – я говорю это без всяких преувеличений – именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику», – сказал Путин в интервью в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
По его словам, главное, что было сделано – восстановление социальной сферы и доходов, благополучия. «Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил «в родную гавань» – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», – добавил он.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией
Политические оценки западных партнеров не изменят факта воссоединения Крыма с Россией, заявил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Тему Крыма обсуждали на встрече постоянного совета организации. Россия представила «красочный сюжет о том, как развивается регион, как он бурно растет в экономическом, культурном и других планах, как реализуются масштабные программы строительства дорог, развитие туристической сферы». Как пояснил Лукашевич, российская сторона «не стала политизировать, а показала реальную жизнь полуострова».
Он рассказал, что «в ответку, конечно, полетели известные стенания по поводу некой оккупации, агрессии». «Сообщество ОБСЕ, оно составляет в основном США и большую часть западной и восточной Европы. Конечно, они с этим не смирились и вряд ли смирятся», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Лукашевич объяснил им, что «жизнь идет вперед» и что они «своими политическими оценками ничего не исправят, это уже факт, который надо принять и попытаться встроиться в него, как делают, например, некоторые турецкие фирмы, которые участвовали в оформлении соборной мечети, которая сейчас достраивается».
Постпред России отметил, что внимание было обращено и на то, как на полуострове развивается европейский и американский бизнес, указывались конкретные данные. Речь шла и о том, что большую часть туристов составляют граждане Украины. Как заявил Лукашевич, «против этих фактов эта пропаганда настолько жалко выглядит, что кроме улыбки это ничего не вызывает».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Аксенов отреагировал на санкции Киева
Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам».
«Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», – добавил он.
Глава Крыма также указал, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах.
«Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили», – написал Аксенов.
Вместе с тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла, передает РИА «Новости».
«Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться», – добавил он.
Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.
«Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – отметил глава парламента.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
Американский журнал сообщил о недостатке у США новейших истребителей
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ВВС США испытывают нехватку истребителей стелс-истребителей поэтому не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн.
По данным журнала, несмотря на наличие F-22 и F-35, ВВС США в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную же часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, которые, по словам эксперта, не способны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными, учитывая достижения как российской и китайской систем ПВО, передает РИА «Новости».
Осборн обратил внимание на то, что для превосходства в воздушном бою, необходимы скорость, скрытность и маневренность.
В свою очередь, бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула разделяет точку зрения Осборна:
«ВВС США нужны самолеты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника», – приводит издание слова Дептула.
Генерал считает, что китайские HQ-9 или российскими С-400 действительно могут создать проблему при недостаточном количестве самолетов у США.
Он также отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолетов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, поэтому, по мнению военного, американские истребители четвертого поколения вряд ли смогут одержать победу в воздушном бою.
Ранее эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
В Британии военных решили заменить беспилотниками
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Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек, это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников, сообщают СМИ.
«Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тыс. человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию [модернизации вооруженных сил] сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов», – цитирует РИА «Новости» Yorkshire Evening Post.
По официальным данным, численность британских сухопутных сил составляет 81 550 человек.
Планы сократить число военных противоречат заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он не намерен «сокращать численность армии ни в каком виде», обращает внимание издание.
Глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что реформа не приведет к сокращению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями.
Ранее Британия заявила о создании подразделения, специализирующегося на участии в гибридных конфликтах.
В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400
Турция действует самостоятельно, «не спрашивает разрешения США или других», заявил член турецкого парламентского комитета по безопасности и обороне Мурат Байбатур.
Он сообщил, что Анкара и Москва ведут «переговоры о поставках второй партии систем ПВО С-400». Байбатур подчеркнул, что Турция не собирается «отступать» от принятого решения «относительно российской системы ПВО». Он не считает «правильной и тактичной» позицию США, которые используют «язык угроз» в отношении члена НАТО, «армия которого считается второй по величине». Байбатур заявил, что «каждая страна обязана учитывать свои интересы и интересы своих граждан». Как заявил депутат, диалог с США по вопросу С-400 продолжится, но Анкара будет действовать в соответствии со своими интересами, передает ТАСС.
Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК.
Названы сроки госиспытаний колесной гаубицы «Мальва»
Новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» калибра 152-мм, сделанное на базе колесного автомобильного шасси, в этом году пройдет приемо-сдаточные испытания. Госиспытания гаубицы запланированы на начало 2022 года.
«В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания опытного образца новейшего самоходного артиллерийского орудия калибра 152-мм 2С43 «Мальва». По их результатам представители военного ведомства должны подтвердить соответствие опытной артустановки требованиям технического задания. В случае положительного результата, САО будет допущено на государственные испытания, начало которых предварительно намечено на первый квартал 2022 года», – приводит РИА «Новости» слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Предполагается, что на приемо-сдаточных испытаниях «Мальва» должна отстрелять несколько десятков снарядов, как управляемые, так и на максимальную дальность усиленными метательными зарядами на полигоне ЦНИИ в Нижегородской области. Также «Мальва» должна выполнить пробег по разным типам грунта, добавил источник.
В пресс-службе Уралвагонзавода не стали комментировать информацию источника о сроках испытаний «Мальвы».
«Мальва» разработана Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник» (входит в Уралвагонзавод) в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». В рамках «Наброска» также созданы колесный самоходный 80-мм миномет «Дрок», колесное самоходное 120-мм орудие «Флокс» и 120-мм артустановка на базе двухзвенного гусеничного тягача для применения в составе арктических подразделений.
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Корабли Балтийского флота начали дальний поход в Атлантику
Отряд кораблей Балтийского флота из трех больших десантных кораблей (БДК) и корвета «Бойкий» начал дальний поход в Атлантике, сообщил источник в силовых структурах Калининградской области.
«Отряд кораблей Балтфлота 20 марта прошел пролив Ла-Манш и сейчас находится в Атлантике», – пояснил собеседник ТАСС.
Он отметил, что в состав отряда также входят БДК «Калининград», «Минск» и «Королев».
Официального объявления о начале похода не было, но проход кораблей через Ла-Манш привлек внимание британских самолетов базовой патрульной авиации и споттеров.
В пресс-службе флота отказались от комментариев по этой теме.
В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.
Стало известно о росте спроса на отдых в Крыму
Прирост турпотока в Крыму с начала года ежемесячно составляет 10-15% к прошлому году, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, отметив, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий.
«Во время весенних праздников и школьных каникул объекты размещения испытывают большую нагрузку на номерной фонд, а в наиболее популярных отелях и санаториях нет свободных номеров», – сказал Волченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Он подчеркнул, что в предстоящем курортном сезоне запланировано большое количество мероприятий. «Но мы не можем сейчас их в полной мере анонсировать в связи с тем, что еще не сняты все ограничения Роспотребнадзора», – отметил Волченко.
Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что летний сезон отпусков в России и детский отдых будут организованы в соответствии с требованиями санитарных врачей.
Напомним, по данным опроса фонда «Общественное мнение», при возможности отправиться в путешествие больше половины россиян (55%) поехали бы отдыхать по России.
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Пентагон объяснил отсутствие гиперзвукового оружия у США
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Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий, свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).
«Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными», – приводит текст документа ТАСС.
«Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», – отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия.
Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.
В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения
Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило Минобороны России.
«На полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС.
В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования. Как уточнили в Минобороны, от России в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Учения плановые и продлятся до 27 марта.
Напомним, в прошлый понедельник в Нижегородской области стартовали совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию.
Новый снегоболотоход на базе военного тягача создан в России
«Военно-промышленная компания» (ВПК) разработала гражданскую многоцелевую машину повышенной проходимости на базе военных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу, сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.
«Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтвержденная расчетами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и ее стратегическими партнерами», – цитирует его ТАСС.
По его словам, в ходе модернизации тягачи семейства МТ-ЛБ получают новую комфортабельную кабину вместимостью до шести человек, современный двигатель отечественного производства мощностью 450 л. с., большую грузовую платформу с откидным задним бортом. «При грузоподъемности 4 или 5 т в зависимости от модификации модернизированные МТ-ЛБ и МТ-ЛБу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь», – добавил глава ВПК.
Тягачи семейства МТ-ЛБ являются одними из наиболее распространенных образцов многоцелевой армейской техники, подчеркнул Красовицкий. «Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в советской и российской армиях, а также в армиях ряда зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-ЛБу в большинстве своем в настоящее время выработали свой ресурс. На сегодняшний день только в нашей стране насчитывается более 7 тыс. таких машин», – отметил он.
Как сообщил глава ВПК, новая машина будет впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке.
Напомним, год назад сообщалось, что в России начались ходовые испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф, призванного заменить советский МТ-ЛБ.
Аксенов назвал государственным терроризмом водную блокаду Крыма
Организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Бандеровский режим использовал проект (Северо-Крымский канал), который был создан на благо людей, в качестве оружия, направленного против всех крымчан. Водная блокада – это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
По его словам, ООН и правозащитники не замечают «того, что творит преступная киевская власть». При этом Аксенов подчеркнул, что водная блокада Крыма будет прорвана.
«Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады. Отмечу, что водоснабжение полуострова было одним из основных пунктов повестки совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма, которое наш президент провел 18 марта», – отметил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.