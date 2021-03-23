Объявленный погибшим под снежной лавиной в Хибинах ребенок выжил

Китай ввел ответные санкции против ЕС

Китай объявил о введении санкций против индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил МИД КНР.

«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – передает заявление китайского ведомства РИА «Новости».

В Китае заявили, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов». Действия Евросоюза являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, заявили в МИД Китая.

В санкционный список КНР попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, германский и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден.

Указанным лицам и их семьям запрещен въезд на континентальную часть Китая, в Гонконг и Макао. Компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести бизнес с Китаем.

Также ограничения вводятся в отношении комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса демократических фондов Дании.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).