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В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе
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Представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать варианты решения задач по снижению уровня эскалации на линии соприкосновения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе Алексей Никоноров.
«Сегодня самыми важными и ключевыми вопросами являются прежде всего снижение уровня эскалации и стабилизация ситуации на линии соприкосновения, однако представители Киева отказываются обсуждать возможные варианты решения этих задач, пытаясь перевести внимание участников группы на второстепенные вопросы повестки, не связанные напрямую с режимом прекращения огня», – сказал Никоноров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он также заявил о ежедневном росте количества разрушений из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. «На сегодняшний день мы видим эскалацию конфликта, со стороны ВФУ все чаще применяются минометы различных калибров и, как следствие, с каждым днём растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей» – сказал представитель ДНР.
Также в СЦКК отметили, что при этом представители Киева продолжают отрицать обстрелы и «цинично» заявлять, что выполняют меры по усилению режима прекращения огня.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике
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Возможность серьезных аварий в энергосистеме России, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.
«Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям, маловероятной», – цитирует РИА «Новости» Сасима.
По его словам, с точки зрения надежности российская энергосистема выглядит более весомо, кроме того, Россия может помогать коллегам в их сложной ситуации с помощью экспорта электроэнергии. «У нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны», – добавил он.
Также Сасим отметил, что система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций, не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов «не обманули».
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме.
Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о планах компании «в случае нарастания российской агрессии и оккупации большей территории Украины».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы эта агрессии не нарастала. НАК «Нафтогаз» для этого борется против достройки газопровода «Северный поток–2». Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешная, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов. Пока идет транзит российского газа по территории Украины, стоимость агрессии для России достаточно высока. Это значительно уменьшает вероятность полномасштабного вторжения. Если же оно произойдет, следует понимать, что большинство наших активов вывезти невозможно. Особенно если мы говорим о месторождениях нефти или газа на востоке Украины или в Полтавской области – есть угроза потерять большие газоносные площади. Конечно, у нас есть план мобилизации и план действий по перемещению людей и оборудования вглубь страны, но это секретная информация», – передает tyzhden.ua слова Коболева.
Он также озвучил план действий на случай, если «Северный поток–2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15–20 млрд кубометров в год.
«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене. Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», – сказал Коболев.
Он также оценил возможность покупки газа в России.
«Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, поскольку будет посягательством на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», – сказал глава «Нафтогаза».
Ранее Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев.
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Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».
«Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
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Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву
США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.
При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.
«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.
Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов
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Украина получит 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета США за 2021 финансовый год (начался 1 октября), когда в Вашингтоне убедятся, что Киев добился прогресса по военным реформам, заявил Пентагон.
Всего Конгрессом было одобрено предоставление Киеву в 2021 финансовом году 250 млн долларов. Как пояснили в американском военном ведомстве, «остающиеся 150 млн долларов» Киеву выделят, если Пентагон и Госдеп подтвердят, что «Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет».
В Пентагоне заявили, что Украина должна продолжать реформы для «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО». Вашингтон заверил, что остается привержен оказанию Киеву помощи «для продвижения евроатлантических устремлений» Украины, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. В ноябре сообщалось, что с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено размещение 17 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и четырех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», – цитирует РИА «Новости» офицера.
По его словам, данный факт подтверждают в своем отчете от 1 марта наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Подобные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию, уточнил он.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за действиями противника, строго придерживаясь условий действующего перемирия в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил Филипоненко.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Эксперт объяснил цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине
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«Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя намерение Киева принять закон об ускоренном – в течение суток – призыве резервистов «в случае обострения на фронте».
«Цель инициативы властей – обеспечить пополнение боевых частей, не прибегая к мобилизации, за счет так называемого резерва, то есть тех, кто имеет опыт боевых действий. Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – полагает украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
«Как правило, возвращение к военным сценариям решения проблемы Донбасса стимулирует как внешнее давление, так и внутриукраинская политическая ситуация», – отметил Золотарев.
Призыв резервистов не обязательно позитивно скажется на боеспособности ВСУ, полагает эксперт. «Например, в 2014 году бойцов-резервистов, имеющих определенную военно-учетную специальность, использовали совершенно не по назначению, – указал собеседник. – Но, по логике вещей, это решение верное. Оно поможет оперативно пополнять воинские части. В бригадах ВСУ отмечается почти 40-процентный некомплект, явный некомплект в тех бригадах, которые находятся на линии соприкосновения. Это секрет Полишинеля». Понятно, что воинское подразделение не может за считанные часы стать боеспособным, добавил эксперт.
«Таким образом, ход правильный, но он не сделает воинские части в Донбассе полностью боеспособными», – резюмировал Золотарев.
Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
«В условиях, когда в информационной среде постоянно нагнетается информация, что завтра могут начаться боевые действия, а мы живем в окружении недружественных к нам государств – подобного рода практика абсолютно понятна», – в свою очередь отметил украинский политолог Константин Бондаренко.
Однако идти отвоевывать Крым, как призывают некоторые киевские политики, речь пока не идет, заметил собесденик. «На Печерских холмах не сидят самоубийцы. Но то, что эти действия направлены на поднятие боевого духа у населения, совершенно точно», – полагает эксперт.
Однако говорить о популярности такой меры не приходится, отметил собеседник. «Ни в одной стране мира резервисты не выказывают большого желания служить. Мобилизационные действия всегда вызывают недовольство. Люди вынуждены оставлять на какое-то время семьи и работу», – подчеркнул политолог.
За годы военного конфликта, если сравнивать с предшествующим периодом 2013-2014 годов, техническое оснащение украинской армии выросло как за счет собственных оборонных мощностей, так и за счет техники, покупаемой за рубежом, констатировал Бондаренко. «Главное как раз в том, чтобы резервисты смогли испытать новую технику, понять, как она работает. Человек, который проходил срочную службу от 5 до 20 лет назад, не понимает, как это устроено в современных реалиях. В этом смысл призыва резервистов во всех странах – чтобы люди овладели новыми техническими навыками», – считает эксперт.
Добавим, что в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
Во вторник член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Минских переговорах от Украины Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Ранее, в феврале глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
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Украинский суд разрешил задержать Шария
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Суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения.
По данным издания «Украинская правда», решение суда было вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.
Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.
«Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы.
Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины».
Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск.
Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной.
Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева
Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что поставлять воду в Крым следует только при условии контроля Киева над регионом.
Черняк объяснил Авакову, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Депутат заявил: «Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?». Он подчеркнул, что в Крыму «со всеми проблемами справлялись и будут справляться и дальше». Черняк выразил уверенность, что «с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением».
Черняк сказал, что в Киеве «как мантру» повторяют одни и те же заявления, хотя в Крыму о них даже не вспоминают. «Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, прeзидент России Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Зеленский привился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками в Донбассе привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca.
«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
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На Украине разъяснили отключение нового оппозиционного телеканала
Служба безопасности Украины (СБУ) отключила новый оппозиционный телеканал «Первый независимый» в связи с тем, что связала основавших его журналистов с теми лицами, против которых ранее были введены санкции, заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Мы выяснили, что причиной отключения [телеканала] стало даже не решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), а просто письмо СБУ, в котором обращается внимание на то, что основатели нового телеканала – лица, связанные с теми, относительно кого [ранее] были наложены санкции», – цитирует ТАСС депутата.
По его словам, такой механизм отключения канала от эфира является «надуманным, незаконным, нечеловечным». Он подчеркнул, что телеканал на 100% основан журналистами, и пояснил прекращение его вещания страхом власти Украины перед критикой в ее адрес.
Шуфрич пообещал, что оппозиция будет бороться за право украинских журналистов на профессию, за право граждан на получение информации и на свободу слова в государстве.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
После этого журналисты трех СМИ создали новую компанию «Медиахолдинг новости» и получили контроль над региональным телеканалом «Первый независимый», на базе которого и возобновили свою деятельность. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «Первый независимый» может подпасть под санкции в случае нарушения украинского законодательства.
В ДНР обвинили Киев в срыве переговоров по Донбассу
Представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
«Сегодня по вине Украины был сорван очередной раунд переговоров гуманитарной подгруппы. С самого начала конференции представительница Киева придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушала установленный порядок ведения заседания», – цитирует РИА «Новости» Морозову.
Также она отметила, что на замечания относительно ее поведения представитель Киева ответила «рядом откровенно оскорбительных тезисов» в сторону самопровозглашенных республик и представителей России. После чего покинула переговоры.
«Особенно цинично подобные выходки выглядят на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения. Ведь если Украина действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта, сейчас, по логике, нужно максимально использовать переговорные инструменты», – сказала Морозова.
Ранее член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что подобные заявления представителей Киева являются милитаристскими.
Экс-генпрокурора Украины сделали ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко
Бывший глава МВД Украины, экс-генпрокурор Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском «Пятом канале», который принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко.
«Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!» – заявил в анонсе экс-генпрокурор, передает «Страна.ua».
В передаче под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко», премьера которой состоится 11 марта, будут обсуждаться развитие текущих событий в стране, ошибки действующей власти, а также альтернативное решение проблем Украины.
Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.