Медсестра скончалась в Грузии после прививки вакциной AstraZeneca

Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе, которая накануне впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, скончалась в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой – 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.

В четверг сообщалось, что медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.