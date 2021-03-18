YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым»

Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала телекомпании «Вести Крым», сообщил директор телеканала Александр Минаков.

«Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали», – поянил Минаков РИА «Новости».

Он добавил, что причина блокировки была абсурдной. «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», – сообщил глава канала.

Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков.

«Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – поделился размышлениями руководитель телекомпании.

На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым».

До этого YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.