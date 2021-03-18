YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
Разделы

Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Потепление климата приведет к засухам в России Юрия Набатова/ТАСС
Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно? Подробности...
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Отзыв российского посла дал США шанс избежать большой ошибки

Анатолий Антонов занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США с августа 2017 года Александр Щербак/ТАСС
Перед срочным вылетом Анатолия Антонова в Москву «для консультаций» посольство России в США возложило на американцев всю ответственность за кризис в отношениях двух стран. Ничего подобного не случалось со времен зенита холодной войны, Белый дом и Госдеп демонстрируют растерянность. Чего добивается Россия этим шагом и как он связан со скандальным интервью Байдена?  Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 131 комментарий

Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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    YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым»

    18 марта 2021, 18:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала телекомпании «Вести Крым», сообщил директор телеканала Александр Минаков.

    «Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали», – поянил Минаков РИА «Новости».

    Он добавил, что причина блокировки была абсурдной. «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», – сообщил глава канала.

    Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков.

    «Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – поделился размышлениями руководитель телекомпании.

    На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым».

    До этого YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

    Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.


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    В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова

    18 марта 2021, 10:47

    Текст: Евгения Шестак

    Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

    «С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».

    Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.

    «К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.

    Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей. 

    В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (29)
    МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
       18 марта 2021, 07:44
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».

    «Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

    По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.

    В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.

    Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (6)
    Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым
       18 марта 2021, 12:05
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.

    «Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода»

    Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он.

    Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант».

    Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.

    Коментарии (33)
    Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым

    18 марта 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.

    По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.

    Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (6)
    Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма

    18 марта 2021, 08:42

    Текст: Алина Назарова

    Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.

    Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.

    Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».

    «Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.

    «Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (15)
    Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

    18 марта 2021, 16:59

    В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.

    «Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.

    Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.

    «Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.

    Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.

    Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.

    Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

    Коментарии (2)
    Хуснуллин: Курортный сезон в Крыму пройдет без ограничений в подаче воды
       18 марта 2021, 16:20
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    Он добавил, что курортный сезон в регионе пройдет без ограничений в подаче воды, передает РИА «Новости».

    Также Хуснуллин рассказал, что бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения Крыма пресной водой из подземных источников начнется в апреле. Кроме того, до 2024 года подача воды в Крым будет увеличена в два раза – до 300 тыс. кубов в сутки.

    Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

    В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

    Коментарии (0)
    Минобороны обеспечило Cевастополь бесперебойным водоснабжением

    18 марта 2021, 16:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным о выполнении поручения по бесперебойной подаче воды в Севастополь, об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.

    «Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», – доложил Иванов президенту по прямой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».

    Он добавил, что с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с 18 марта подается 65 тыс. кубометров воды в сутки.

    Также в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.

    Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

    В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

    Коментарии (2)
    Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
       18 марта 2021, 14:11
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поздравил жителей республики с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

    «Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны – большой, огромной России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической. Он также указал, что работа по развитию Крыма идет системно и постоянно, но еще многое предстоит сделать. «Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия», – сказал Путин.

    Он отметил, что значительные средства вкладываются в экономику, в социальную сферу, транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия.

    Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (13)
    Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Крыму

    18 марта 2021, 15:45

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин заявил, что введение в строй соборной мечети в Крыму является знаковым событием, и пообещал приехать на открытие.

    Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов пригласил президента приехать на открытие Соборной мечети. Путин ответил, что постарается, и назвал мечеть одним из лучших культовых сооружений Крыма, передает РИА «Новости»

    «Это все знаки уважения к крымско-татарскому населению Крыма. И так будет дальше, я не сомневаюсь. Спасибо за приглашение, постараюсь воспользоваться им – посмотрю, как будет складываться рабочий график. Это знаковое событие – введение в строй мечети, постараюсь, конечно, побывать», – сказал Путин.  

    Соборную мечеть возводят в районе Симферопольского водохранилища. Проект предполагает постройку двух частей: основного здания размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза).

    Ранее Путин рассказал, что пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, а тот отнесся к приглашению положительно.

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    Крым решил обратиться в ООН из-за водной блокады

    18 марта 2021, 08:41

    Текст: Евгения Шестак

    Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, организованной Украиной, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

    «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не будет просить Украину пойти на уступки. Вице-премьер пояснил, что власти планируют обеспечить Крым пресной водой за счет активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов.

    «Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», – подчеркнул вице-премьер.

    Также он отметил, что Россия выделила немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. «Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», – подчеркнул постпред.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.

    Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией. 

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. 

    Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

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    В Подземном музее парка Зарядье открылась выставка «Крым. История»

    17 марта 2021, 21:30

    Текст: Ксения Панькова

    В Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История», который рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю.

    Первыми посетителями экспозиции стали Министр культуры России Ольга Любимова, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, гендиректор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор парка Зарядье Иван Демидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Выставочный проект «Крым. История» рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. В нем представлены уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма.

    Знакомясь с экспозицией, глава Минкультуры России отметила, что эта выставка – для всей семьи.

    «Парк Зарядье предполагает, что сюда могут прийти люди самого разного возраста. На фотографиях и уникальных документах, тонко подобранных нашими коллегами из РОСФОТО, можно увидеть историю и быт, невероятной красоты пейзажи, уникальные архивы Ялтинской конференции, быт царской семьи, невероятно интересные подробности жизни, то, как отдыхали наши бабушки и дедушки, мамы и папы в «Артеке»», – сказала она.

    Всего на выставке «Крым. История» собрано более ста цифровых изображений – старинных карт, планов, гравюр, фотографий известных российских и советских авторов.

    «Проект – не просто документальный показ материалов. Это художественный проект для зрителей, эти материалы подобраны так, чтобы зритель оказался погруженным в атмосферу, чтобы побродить по ландшафтам, по старым крымским городам, посмотреть на «Артек», вспомнить свое детство. И одновременно увидеть очень серьезные материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и увидеть вот эту вот мощь российской крымской истории, почувствовать насколько они взаимосвязаны», – подчеркнул Захар Коловский.

    Отдельный раздел выставки посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. На фотоснимках посетители увидят старый Ливадийский дворец, новый дворец, построенный в 1911 году для императора Николая II, императорскую яхту «Штандарт», Ливадийский парк. Также представлены фотографии семьи Николая II, отдыхающей в своей крымской резиденции.

    Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю. Здесь представлены дореволюционные и советские снимки кораблей Черноморского флота, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров.

    Значительная часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны: кадры фотохроники боев за освобождение Крыма и важнейшего события, определившего миропорядок на многие десятилетия вперед, – Ялтинской конференции союзных держав.

    В разделе, посвященном Крыму как всесоюзной здравнице, экспонируются снимки отдыхающих на пляжах Южного берега Крыма, морских прогулок, пионеров «Артека» и других санаториев.

    В проекте приняли участие Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив военно-морского флота, Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации и Российский государственный исторический архив.

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    Путин заявил, что Украина выкачивала из Крыма ресурсы

    18 марта 2021, 14:20

    Текст: Елизавета Булкина

    В развитие Крыма ничего не вкладывали на протяжении десятков лет, а только «выкачивали» ресурсы, сейчас необходимо наверстывать упущенное, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с крымской общественностью в честь седьмой годовщины возвращения региона в состав России.

    «Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие из них фактически не решались и находились в загоне все эти годы», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    «Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед», – отметил Путин.

    По словам Путина, на полуострове необходимо создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, следует расширять возможности в медицине и образовании субъектов, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.

    Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя поздравил жителей республики с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

    Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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    YouTube заблокировал возможность публикаций для канала «Вести Крым»

    18 марта 2021, 13:00

    Текст: Алина Назарова

    Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» и угрожает заблокировать его полностью.

    «Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или содержатся призывы их совершать», – сообщает телеканал «Россия 24».

    Видеохостинг, по информации вещателя, предупреждает, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует «Вести Крым» полностью, передает РИА «Новости».

    Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

    Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.

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    В Крыму запустили водозабор для снабжения Симферополя

    18 марта 2021, 13:16

    Текст: Евгения Шестак

    В Крыму запустили новый Бештерек-Зуйский водовод, который в будущем обеспечит пресной водой около 100 тыс. жителей Симферополя.

    Команду открыть скважины дал глава республики Сергей Аксенов в прямом эфире регионального телевидения. «Запускайте насосную станцию, огонь!» – сказал он, передает РИА «Новости».  

    По словам вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, по плану строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до Симферополя должно было занять 15 месяцев, однако благодаря работе в три смены этот срок удалось сократить до четырёх месяцев.

    Министр строительства Крыма Михаил Храмов отметил, что объект обошелся в 1,7 млрд рублей. Первые две скважины будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тыс. жителей. 

    Также было принято решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. «По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации – конец 2022 года», – сказал Кабанов.

    По его словам, к строительству планируется приступить летом текущего года, сейчас идут предварительные проектные проработки. 

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.

    Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией. 

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. 

    Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

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