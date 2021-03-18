Экс-глава Генштаба назвал Крым «непотопляемым авианосцем России на Черном море» YouTube заблокировал возможность публикаций для канала «Вести Крым» 18 марта 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» и угрожает заблокировать его полностью. «Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или содержатся призывы их совершать», – сообщает телеканал «Россия 24». Видеохостинг, по информации вещателя, предупреждает, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует «Вести Крым» полностью, передает РИА «Новости». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.

Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии 17 марта 2021, 13:48

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости». «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа. МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым 18 марта 2021, 07:44

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине». «Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред. Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым 18 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву. По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет. Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма 18 марта 2021, 08:42 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма. Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность. Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости». «Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор. «Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова 18 марта 2021, 10:47 Текст: Евгения Шестак

Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. «С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости». Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом. «К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов. Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей. В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Госдуме назвали верхом цинизма требование Киева к Берлину обеспечить «возвращение» Крыма 17 марта 2021, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

Попытки Киева упрекнуть Берлин в фашистском прошлом для того, чтобы Германия повлияла на возвращение Крыма Украине, превзошли самые циничные ожидания, заявила член думского комитета по международным делам Елена Панина. «Заявления украинских властей часто отличались повышенной долей цинизма, однако попытки попрекать Германию фашистским прошлым с целью возврата контроля над Крымом превосходят все, что было сказано по этому поводу прежде», – заявила Панина РИА «Новости». Она отметила, что на Украине с 2014 года проводится реабилитация фашизма. «Пособники рейха из УПА* (Украинской повстанческой армии*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) объявлены героями, в ВСУ введено фашистское приветствие «Слава Украине – героям слава». В ООН Украина регулярно голосует против резолюций, осуждающих восхваление нацизма. Откровенные неонацисты из бандформирования «Азов» и его клона «Национальный корпус» находятся под личным контролем министра внутренних дел Украины, выполняют его приказы», – пояснила депутат. По ее мнению, людям, у которых осталась историческая память, нужно защищаться от такого режима, опирающегося на ультраправых экстремистов, и дать им отпор. «Именно это и сделали жители Крыма семь лет назад», – сказала Панина. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым 18 марта 2021, 12:05

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым. «Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода». Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он. Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант». Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь. В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана 17 марта 2021, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде. «Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости». Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу. Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. 20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. В Подземном музее парка Зарядье открылась выставка «Крым. История» 17 марта 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

В Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История», который рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю. Первыми посетителями экспозиции стали Министр культуры России Ольга Любимова, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, гендиректор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор парка Зарядье Иван Демидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Выставочный проект «Крым. История» рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. В нем представлены уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма. Знакомясь с экспозицией, глава Минкультуры России отметила, что эта выставка – для всей семьи. «Парк Зарядье предполагает, что сюда могут прийти люди самого разного возраста. На фотографиях и уникальных документах, тонко подобранных нашими коллегами из РОСФОТО, можно увидеть историю и быт, невероятной красоты пейзажи, уникальные архивы Ялтинской конференции, быт царской семьи, невероятно интересные подробности жизни, то, как отдыхали наши бабушки и дедушки, мамы и папы в «Артеке»», – сказала она. Всего на выставке «Крым. История» собрано более ста цифровых изображений – старинных карт, планов, гравюр, фотографий известных российских и советских авторов. «Проект – не просто документальный показ материалов. Это художественный проект для зрителей, эти материалы подобраны так, чтобы зритель оказался погруженным в атмосферу, чтобы побродить по ландшафтам, по старым крымским городам, посмотреть на «Артек», вспомнить свое детство. И одновременно увидеть очень серьезные материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и увидеть вот эту вот мощь российской крымской истории, почувствовать насколько они взаимосвязаны», – подчеркнул Захар Коловский. Отдельный раздел выставки посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. На фотоснимках посетители увидят старый Ливадийский дворец, новый дворец, построенный в 1911 году для императора Николая II, императорскую яхту «Штандарт», Ливадийский парк. Также представлены фотографии семьи Николая II, отдыхающей в своей крымской резиденции. Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю. Здесь представлены дореволюционные и советские снимки кораблей Черноморского флота, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров. Значительная часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны: кадры фотохроники боев за освобождение Крыма и важнейшего события, определившего миропорядок на многие десятилетия вперед, – Ялтинской конференции союзных держав. В разделе, посвященном Крыму как всесоюзной здравнице, экспонируются снимки отдыхающих на пляжах Южного берега Крыма, морских прогулок, пионеров «Артека» и других санаториев. В проекте приняли участие Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив военно-морского флота, Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации и Российский государственный исторический архив. Краснов: половина экстремистских преступлений совершаются в интернете 17 марта 2021, 16:27 Текст: Алексей Дегтярев

Половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании коллегии надзорного ведомства. «Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается половина соответствующих преступлений. При этом их общее число в истекшем году возросло почти вдвое», – цитирует Краснова ТАСС. В прошлом году прокуратура добилась удаления контента с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам с 52 тыс. интернет-ресурсов, также в 2020 году заблокировали доступ к 10 тыс. сайтов. «Наращивайте усилия по противодействию распространению в СМИ негативной и фейковой информации, нагнетающей эскалацию, содержащей призывы к насильственным действиям», – обратился глава ведомства к подчиненным. Также на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. Крым решил обратиться в ООН из-за водной блокады 18 марта 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, организованной Украиной, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», – цитирует его РИА «Новости». По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не будет просить Украину пойти на уступки. Вице-премьер пояснил, что власти планируют обеспечить Крым пресной водой за счет активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов. «Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», – подчеркнул вице-премьер. Также он отметил, что Россия выделила немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал. «Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», – подчеркнул постпред. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь. Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей. Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма 17 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма, сообщает пресс-служба Кремля. «18 марта Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. На связь с президентом выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Кроме того, обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства России. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter 17 марта 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами России. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Журналисты отметили, что ведомство развернуло активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например, аккаунт «МБХ медиа». У Пескова поинтересовались, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, «Безусловно, администрация президента информируется об этих действиях», – сказал он в ответ. «Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания – не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов России. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность», – уточнил Песков. Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. «Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Самолеты НАТО значительно усилили разведывательную активность вблизи Крыма 18 марта 2021, 11:38 Текст: Евгения Шестак

Самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году, сообщил замминистра обороны России Андрей Картаполов. По его словам, после воссоединения Крыма с Россией в районе Черного моря резко возросло военное присутствие НАТО: американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам, передает ТАСС. «После керченской провокации ВМС Украины в ноябре 2018 года деятельность натовцев в регионе еще более активизировалась. Число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40%, а вблизи Крымского полуострова – на 60%», – сказал Картаполов. Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. При этом Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу России украинских моряков. Экс-глава Генштаба назвал Крым «непотопляемым авианосцем России на Черном море» 18 марта 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Возвращение Крыма в состав России сорвало планы НАТО создать военно-морские базы близ южных границ России, Крым – это авианосец России на Черном море, заявил бывший начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский. «Что сделал Крым при возвращении в состав России? По сути возвращение Крыма обеспечило нам превентивный срыв планов НАТО по созданию на южных рубежах своих военно-морских баз. Это же было. И планы эти были. Крым по сути – это непотопляемый авианосец России на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Балуевского на круглом столе «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань», проходящем в Совфеде. По его словам, Крым – это распределение базирования сил военно-морского флота и вообще вооруженных сил на побережье Черного моря. Экс-начальник Генштаба отметил, что военная инфраструктура и техника, дислоцированная в Крыму, позволяет России «оперативно и эффективно применять ракетное оружие большой дальности по объектам потенциальных противников в случае развязывания боевых действий в регионе». Как подчеркнул Балуевский, противники России прекрасно об этом осведомлены, поэтому наличие такого вооружения работает как сдерживающая мера против возможных военных провокаций. Ранее Минобороны оценило боеспособность группировки ВС России в Крыму.