Россия обвинила США в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе

США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и «фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию» против Донбасса, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«К примеру, только в 2020 году оборонное ведомство США в рамках зарубежных военных контрактов предоставило Киеву продукцию военного назначения на сумму свыше 500 млн долларов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Из 350 млн долларов военных ассигнований, заложенных в военный бюджет США на 2021 финансовый год для Украины, половина приходится на поставки вооружений (на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году)», – приводит РИА «Новости» слова Лукашевича.

Он напомнил, что в январе этого года на Украине принят закон, разрешающий допускать на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Согласно этому же закону разрешено длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран – членов НАТО, а также предусмотрена возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники.

«Неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж реализации Минских соглашений и милитаристских устремлений в Донбассе», – заключил постпред.

Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.