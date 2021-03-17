В полиции Петербурга порадовались выросшей втрое средней сумме взятки

Средняя сумма взятки в Петербурге увеличилась со 104 тыс. рублей в позапрошлом году до 287 тысяч в 2020 году, это «отрадно», так как означает, что «решать вопрос» становится труднее, заявил врио начальника ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов.

«Средняя сумма дачи взятки у нас в городе за 2020 год – 287 тыс. рублей. Причем в позапрошлом году предлагали только 104», – передает РИА «Новости» слова Баранова, в ходе выступления перед депутатами в городском парламенте.

Он добавил, что, «если взятка растет, это говорит о том, что больше становится порядка, труднее стало «решать вопрос».

«Это отрадно, считаю, что это показатель приведения к порядку», – заявил Баранов.

Он добавил, что в 2020 году полиция задокументировала 488 коррупционных преступлений в Санкт-Петербурге, из них 254 факта взяточничества.

Напомним, в феврале депутат заксобрания Ленобласти был задержан по подозрению во взятке.

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