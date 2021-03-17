«Волонтеры Победы» провели посвященную событиям ВОВ игру «1418»

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в рамках подготовки к международной акции «Диктант Победы» 2021 года провели Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418», посвященную событиям Великой Отечественной войны.

«Пандемия коронавируса заставила нас искать новые форматы исторического просвещения молодежи. Мы как «Волонтеры Победы» запускали в прошлом году несколько исторических онлайн-игр. Было видно, что они действительно интересны молодежи: с каждой игрой приходило все больше и больше участников. Поэтому «1418» не стала исключением. К нам зарегистрировалось более 65 тыс. человек, которые смогли не только вспомнить основные события Великой Отечественной войны, историю своей малой Родины, но и подготовиться к Диктанту Победы этого года», – отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Сценарий игры «1418» был составлен совместно со специалистами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Игра представляет из себя не просто тест из 20 заданий, каждый вопрос – это отдельная историческая справка, рассказывающая об одной из главных страниц Великой Отечественной войны.

«Здорово, что во время игры ты не просто машинально отвечаешь на типичные задания из школьной программы, а по-настоящему проникаешь в его сюжет. Например, мне запомнился вопрос о панфиловцах. Нам показали только фотографию Ивана Васильевича Панфилова, не назвав его, сказали, что этот генерал погиб в 1941 году и известен благодаря мужеству своих солдат и себя лично. Такие вопросы подталкивают тебя самому узнать больше о подвиге советских героев, не ограничиваясь информацией из учебников», – поделился впечатлениями участник игры из Рязани Михаил Одинокий.

Мероприятие проводилось при поддержке партии «Единая Россия», министерства просвещения, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета, Российского движения школьников, компании «Яндекс» и ФПП «Историческая память».

«1418» – очень интересный и яркий проект «Волонтеров Победы». Его цель – в игровой форме сделать историю Великой Отечественной войны интересной для школьников. Неслучайно «1418» проводится в рамках международной просветительской акции «Диктант Победы», ставшей одним из самых ярких событий последнего времени. Очень рассчитываю, что все участники игры «1418» проведут время с пользой и еще сильнее проникнутся интересом к нашему героическому прошлому», – сказал заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Игра прошла в режиме онлайн 17 марта во всех федеральных округах России. Больше всего участников оказалось из Приволжского федерального округа – более 16,6 тыс. человек. Лидером среди регионов стал Краснодарский край – оттуда принять участие в игре вызвались 4385 человек.

Результаты игры будут подведены и озвучены в течение недели. Все игроки получат подтверждающий участие документ – сертификат, а командам победителей и финалистам в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы от «Яндекса», среди них умная колонка с голосовым помощником Алисой и подписки на сервисы «Яндекс.Плюс».