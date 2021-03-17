В Грузии объяснили, как в страну может попасть российская вакцина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может попасть в Грузию в случае ее ввоза частной компанией, но ответственность за последствия не будет лежать на государстве, заявил вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Палитра» он заявил, что в страну может быть допущена только вакцина, одобренная ВОЗ.

«Если какая-либо компания в частном порядке ввезет российскую вакцину, государство не сможет отказать в ее регистрации, однако ответственность за любые осложнения от начала и до конца лягут на компанию», – сказал он.

По словам Давида Сергеенко, «если у какого-то препарата или вакцины нет квалификации ВОЗ, то требуется дополнительная документация, которая подтвердит безопасность и эффективность».

«В случае ее предоставления нет права отказывать в регистрации, даже если это вакцина, которую не одобрила ВОЗ», – отметил он.

«Но государство не будет в ответе», – подчеркнул вице-спикер.

С 15 марта в Грузии началась вакцинация вакциной AstraZeneca.

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