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В Грузии объяснили, как в страну может попасть российская вакцина
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может попасть в Грузию в случае ее ввоза частной компанией, но ответственность за последствия не будет лежать на государстве, заявил вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Палитра» он заявил, что в страну может быть допущена только вакцина, одобренная ВОЗ.
«Если какая-либо компания в частном порядке ввезет российскую вакцину, государство не сможет отказать в ее регистрации, однако ответственность за любые осложнения от начала и до конца лягут на компанию», – сказал он.
По словам Давида Сергеенко, «если у какого-то препарата или вакцины нет квалификации ВОЗ, то требуется дополнительная документация, которая подтвердит безопасность и эффективность».
«В случае ее предоставления нет права отказывать в регистрации, даже если это вакцина, которую не одобрила ВОЗ», – отметил он.
«Но государство не будет в ответе», – подчеркнул вице-спикер.
С 15 марта в Грузии началась вакцинация вакциной AstraZeneca.
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На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма COVID
Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что «южноафриканский» штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами.
«Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами – несколько хуже. И это причина, из-за которой его труднее нейтрализовать», – рассказал ученый телеканалу «360».
Тем не менее вакцина все равно действует против этого штамма, а «катастрофического перелома» в пандемии ожидать не стоит, подчеркнул Альтштейн.
«Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем», – добавил он.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.
В марте президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле
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Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС.
Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса.
Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.
В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».
В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Большинство случаев тромбоза после прививки AstraZeneca в ФРГ выявили у женщин
В Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин, сообщил институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.
Тромбоз обнаружен у людей в возрасте от 20 до 50 лет и проявился в период от четырех до 16 дней с момента вакцинации. По состоянию на 15 марта три человека скончались, передает РИА «Новости».
«Стоит отметить, что речь идет об очень редких потенциальных осложнениях. В Германии они были выявлены у семи человек на всего 1,5 млн привитых», – отметили в институте.
Специалисты порекомендовали в случае появления после прививки вакциной AstraZeneca продолжительных головных болей или геморрагических пятен на коже незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее институт сообщил о росте числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Член «Альянса врачей» подозревается в мошенничестве на «ковидных выплатах» медикам
Фельдшера станции скорой помощи в Кинешме заподозрили в афере с выплатами за работу с больными коронавирусом. С просьбой проверить работу сотрудников станции в городскую прокуратуру обратился главный врач Кинешемской центральной районной больницы.
По утверждению главврача, фельдшеры самостоятельно формировали выезды к пациентам, болеющим COVID-19, в то время как срочная помощь им не требовалась. Таким образом медики рассчитывали получить надбавки, полагающиеся за лечение коронавирусных больных, передает «Рен ТВ».
Один из фигурантов дела – фельдшер Дмитрий Лицов, состоящий в местном отделении общественной организации «Альянс врачей», признанной иноагентом. Мужчина самостоятельно организовывал себе внеплановые выезды к пациентам, инфицированным коронавирусом. Уточняется, что Лицов сам звонил диспетчеру скорой помощи и попросил отправить его на выезд к родственнице, однако не сообщил, что она больна COVID. В разговоре с журналистами фельдшер утверждал, что он поставил диспетчеров в известность о подтвержденном у пациентки диагнозе, при этом на записи разговора слышно, как мужчина сказал, что больная в контакте с инфицированными COVID не состояла.
В итоге медик побывал у родственницы дважды, и за каждый из выездов ему полагается надбавка в 4 тыс. рублей. Отмечается, что Лицов, помимо своей родственницы, побывал еще у нескольких своих знакомых, больных коронавирусом: как рассказали в Кинешемской ЦРБ, таких выездов было минимум шесть.
В настоящее время инициирована прокурорская проверка. Если афера фельдшера будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. По оценке общественного деятеля Юлии Манн, эта ситуация нетипичная для медиков, однако среди активистов встречается. Манн считает, что схема была придумана самим фельдшером.
Врач рассказал о влиянии коронавируса на аллергию
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Коронавирусная инфекция меняет чувствительность организма к окружающему миру и провоцирует обострение аллергии, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Обострение аллергии может вызвать совершенно любой стрессовый фактор, абсолютно любой инфекционный, бактериальный, пищевой агент или какие-то химикаты, которые попадают в пищу или окружающую среду, воздух, который мы вдыхаем. То есть любой агрессивный патоген для организма может обострить у человека аллергическое состояние», – говорит Тимаков.
Причем коронавирус, продолжает врач, здесь ничем не отличается от других инфекционных агентов, и, естественно, он тоже может обострять и усиливать чувствительность рецепторов к факторам агрессии среды. Например, вирус способен обострить у человека астматические состояния.
«Если до заболевания коронавирусом организм человека не реагировал на небольшие дозы аллергена, то после инфекционного процесса, когда меняется чувствительность рецепторов, когда меняется количество в крови факторов, которые отвечают на аллергию, то, соответственно, обостряется и аллергическая реакция, аллергическое состояние. В том числе это могут быть поллинозы (сезонные аллергические риноконъюнктивиты), кожные проявления, бронхиальная астма. То есть коронавирус провоцирует обострение аллергии», – рассказывает инфекционист.
Кроме того, он подчеркнул, что как таковой аллергии на коронавирус не бывает, но может возникнуть аллергия на продукт жизнедеятельности вируса и факторы агрессии окружающей среды, которые становятся для человека более патологически значимыми после перенесенной инфекции. То есть меняется чувствительность организма к окружающему миру.
11 марта в Японии сообщили, что на вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer было зафиксировано 25 случаев проявления анафилаксии после введения препарата.
«Вакцина – это готовый аллерген, и сама по себе является фактором аллергии. То есть там есть белок и то, во что он внедрен. Соответственно, у разных людей, естественно, любая вакцина от любой инфекции может вызвать аллергическую реакцию, именно поэтому на препарате пишут противопоказания. Это совершенно нормально. У человека вообще на все что угодно может быть аллергия: укус комара, осы, пчелы или какую-нибудь еду. Поэтому, в случае с Pfizer – у людей реакция на компоненты вакцины, что никак не связано с последствиями от перенесенной инфекции», – заключил Тимаков.
Ранее ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе, отметив, что воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа.
В Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса
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Российские вакцины от коронавируса работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов, поэтому тем, кто не переболел COVID-19, следует сделать прививку, чтобы обезопасить себя от болезни, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя обнаружение в России нового штамма коронавируса.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.
«Во-первых, российские вакцины работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов коронавируса. Поэтому люди, которые вакцинировались, в целом должны чувствовать себя сравнительно спокойно. Антитела, которые вырабатываются к коронавирусу будут защищать и непосредственно от нового варианта – больших опасений по этому поводу нет», – говорит Козлов.
То есть для того, чтобы избежать заражения, врач настоятельно рекомендует не переболевшим коронавирусом вакцинироваться.
«Переболевшие, у которых есть антитела, также не должны заразиться новым штаммом. Почему говорю, что «не должны», потому что стопроцентную гарантию дать никогда нельзя. Но по тем данным, которые мы имеем сегодня, возможность заражения тех, кто уже переболел COVID, маловероятна», – уверен микробиолог.
Врач также заверил, что нового штамма абсолютно не стоит бояться, поскольку это просто новый вариант вируса. «Вирус просто мутирует и появляется новый вариант. Он хочет адаптироваться в новой для себя реальности, как и любое живое существо. Но в целом коронавирус, к счастью, является менее мутабельным по сравнению с вирусом гриппа», – поясняет собеседник.
По его словам, единственное, что нужно делать в этой ситуации ученым – это установить эпидемиологическое наблюдение за новыми штаммами, тогда народ будет в безопасности.
В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Гинцбург назвал возможные объемы производства «Спутник V» в Италии
В Италии к маю могут начать выпуск до 10 млн доз в месяц российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства «Спутника». И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, переговоры о производстве вакцины в некоторых других странах ЕС, включая Германию и Францию, находятся на начальной стадии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Перенесшим коронавирус посоветовали привиться первым компонентом «Спутника V»
Вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V» может усилить иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, при этом второй компонент может не дать дополнительной защиты, сообщил директор разработавшего данный препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что «переболевшие, как мы с вами понимаем, уже сталкивались с этим вирусом», потому «когда мы их вакцинируем первым компонентом вакцины «Спутник V», мы получаем ситуацию усиления того иммунитета, который они получили в результате того, что они уже переболели», передает ТАСС.
«Поэтому у них титры антител (относительное содержание антител в крови) достигаются тоже довольно-таки высокие, как при двукратной вакцинации. Поэтому перед тем, как переболевших второй раз вакцинировать, у них после первой вакцинации надо все-таки определить титры защитных антител, и после этого принимать решение вакцинировать вторым компонентом», – сказал он.
Гинцбург также отметил, что вакцинация переболевшего ковидом вторым компонентом «Спутника V» не даст негативного эффекта, но дополнительной защиты может не возникнуть.
«Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», – добавил он.
Эксперт отметил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации «Спутник V» есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться: «91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых (...) показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции».
Кроме того, по его словам, во второй половине года может начаться исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ, передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V».
Грузия почти вдвое увеличила закупки электроэнергии из России
Грузия в феврале закупила у России почти 258 млн киловатт/часов электроэнергии, что на 94,2% больше, чем в феврале прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Доля в импорте российской электроэнергии составила в феврале 62,2%.
Грузия также закупала электроэнергию в Азербайджане и в Турции.
В целом импорт составил около 414 млн киловатт/часов (это более чем на 100 млн больше, чем в феврале прошлого года).
Нужды Грузии в электроэнергии в феврале составили 1068.514 киловатт/часов.
После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но активно поддерживаются экономические и гуманитарные связи.
Испытания «Спутника V» завершились в Словакии
В Словакии успешно прошли лабораторные испытания российской вакцины «Спутник V», разрешение на применение которой в республике без предварительной регистрации в Евросоюзе выдало национальное министерство здравоохранения.
Испытания на мышах и морских свинках проводились в лаборатории специализированного фармацевтического завода в селе Шаришске-Михаляны в Прешовском крае на востоке Словакии. На этом предприятии власти республики хотели бы разместить лицензионное производство вакцин от коронавируса, включая «Спутник V», передает ТАСС.
Первая партия российской вакцины 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца. В республику также поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.