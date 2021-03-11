Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны

Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин.

Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.

«Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.

Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.

«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.