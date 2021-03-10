Банк ограбили в Петербурге

Холмогоров назвал выбор представителя России на «Евровидении» «плевком в лицо»

Публицист и историк Егор Холмогоров назвал «сознательным плевком в лицо» выбор в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» певицы Manizha (Манижа Сангин).

«Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. … У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка», – высказал Холмогоров свое мнение в Telegram.

Публицист считает, что выбор Манижи в качестве представителя России на «Евровидении» – «это сознательный плевок в лицо». «Не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним. Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны. Поражения в дурацком конкурсе, но все-таки», – полагает Холмогоров.

Ранее певица в комментарии РИА «Новости» заявила, что хочет показать миру Россию «щедрой, открытой и яркой». Артистка указала, что для нее цель участия в конкурсе – возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», – рассказала Manizha.

После того, как группа Little big отказалась представлять Россию на конкурсе, в ходе отбора по результатам зрительского голосования певица Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman.

«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.