В ЕР рассказали, как пройдет отбор кандидатов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. Голосовать смогут все зарегистрированные избиратели, сообщила пресс-служба партии.

«Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели – голосовать смогут все зарегистрированные избиратели», – говорится на сайте партии.

Отмечается, что этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», – сказал Медведев.

В свою очередь Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим – каждый житель страны может выбрать своего кандидата», – сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг. Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн – в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] – тот и пойдет [на выборы]», – сказал Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.