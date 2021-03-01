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1 марта, понедельник | Последнее обновление — 09:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов
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17:52
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Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков
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Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения даже сложных операций, сообщил начальник инженерных войск российской группировки в Сирии полковник Роман Бессмертный.
«В этой пещере находился современный госпиталь... оборудованный полностью как для приема амбулаторных больных, так и для проведения тяжелых операций. Оснащение госпиталя позволяло размещать до ста человек личного состава», – цитирует РИА «Новости» Бессмертного.
По его словам, пещеру в течение двух лет оборудовала сравнительно небольшая, но крайне жестокая группировка «Джейш аль-Иза», известная своим религиозным радикализмом и отказами от переговоров как с официальными властями Сирии, так и с другими незаконными вооруженными формированиями.
С 2015 года госпиталь принимал больных и раненых, а покинули его боевики при отступлении в 2019 году, вывезя большую часть оборудования, инструментов и медикаментов. Часть имущества боевики сожгли, а часть – бросили. Сейчас пещера находится в глубоком тылу сирийской армии, в нескольких десятках километров от зоны соприкосновения.
Боевики создали искусственную пещеру в склоне высокого холма, она несколькими входами обращена в горную долину. Поблизости нет каких-либо крупных населенных пунктов, с воздуха пещера почти не заметна, а прямо рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередачи. Это позволило боевикам не только долгое время держать в тайне местоположение госпиталя, но и подключить его к централизованному электроснабжению, отказавшись от дизельных электрогенераторов, которые обычно применяются в таких подземных укреплениях.
При прокладывании пещеры, общая площадь которой достигает нескольких тысяч квадратных метров, боевики применяли тяжелую горно-проходческую технику. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и поддерживался колоннами, коридоры и помещения внутри выровнены бетоном и отделаны мрамором и кафельной плиткой. Госпиталь был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в нем работал водопровод, канализация, вентиляционные системы, был даже доступ в интернет. Внутри остались двери, сантехника, мебель.
Среди оставленного боевиками имущества обнаружено медицинское оборудование, в том числе детали аппаратов искусственной вентиляции легких, много медицинских халатов, перчаток и масок, капельницы и оборудование для переливания крови, а также медикаменты и перевязочные материалы, в том числе производства стран запада. Неподалеку расположены еще несколько небольших пещер, в которых размещали охрану, а также держали скот, чтобы кормить медиков и раненых.
Как поясняют саперы, несмотря на колоссальную стоимость подобного объекта, боевики считают затраты приемлемыми. На подконтрольной им территории в Идлибе были оборудованные больницы, но они привлекали слишком много внимания. Активность вокруг них быстро зафиксировала бы воздушная разведка, и чтобы обезопасить своих врачей и иметь возможность лечить даже тяжелораненых, госпиталь оборудовали под землей.
Ранее сирийские военные взорвали секретный авиазавод боевиков в Идлибе.
Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии
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«Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.
«Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».
Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».
«Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.
Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек.
При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
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Израиль нанес ракетные удары по Сирии
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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля, сообщают информационные агентства.
SANA сообщает, что «зенитчики отражают ракетную атаку в небе Дамаска». По словам военного источника, средства ПВО «отразили атаку и поразили большую часть ракет», передает ТАСС.
Армия Израиля отказалась от комментариев. Израильские СМИ предполагают, что атака в Сирии может быть связана с ситуацией с израильским кораблем в Оманском заливе, передает РИА «Новости».
Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что израильские ВВС со стороны Голанских высот атаковали пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска. Взрывы прогремели поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов «Хезболлы».
В пятницу СМИ Израиля сообщили, что 25 февраля на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв. Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Россия осудила удар США по Сирии
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Москва осуждает удар Вашингтона по Сирии, действия США являются недопустимым нарушением норм международного права, сообщил источник в российском МИД.
«Удар был нанесен по территории суверенного государства – члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США несколько человек погибли.
Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии
Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить».
«Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр.
Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
В Сирии заявили о вывозе США боевиков ИГ с незаконной базы
Соединенные Штаты вывезли со своей незаконной базы Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке в Сирии десять боевиков террористической организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ), сообщили сирийские СМИ.
Боевиков вывезли на двух вертолетах в направлении пустыни Дейр-эз-Зора, пишет агентство SANA.
Источники агентства утверждают, боевики были переброшены на базу Аш-Шаддади 26 февраля из из тюрьмы Санавия Ас-Синаия. «Это красноречиво свидетельствует, что оккупанты используют террористическую организацию для реализации своих проектов», – отмечается в сообщении.
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан».
По словам Сытника, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, «принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев», сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.
Сытник добавил, что власти Сирии готовы принять всех беженцев, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.
Ранее Сытник заявил, что военные Турции не могут обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе.
Сирия потребовала от ООН остановить агрессию США
Дамаск призывает Совет безопасности ООН принять меры к прекращению агрессии со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.
«Министерство вновь призвало Совет безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В письме, отправленном на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета безопасности организации заявляется, что авиаудары США по территории Сирии являются «неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.
Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии
Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, экипаж доставлен на аэродром, сообщили в Минобороны России.
«28 февраля 2021 г. при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», – приводит ТАСС сообщение.
Как уточнили в ведомстве, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. «Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», – добавили в Минобороны.
Ранее вертолет Ми-8, на борту которого находилось три члена экипажа и 16 пассажиров, совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края.
США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут
В США считают, что надлежащим образом уведомили российскую сторону о готовящемся авиаударе в Сирии, которое было сделано за несколько минут до атаки, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Так в ведомстве прокомментировали слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что российскую сторону предупредили «за четыре или пять минут» до нанесения удара, передает ТАСС.
«Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление», – сказал Кирби.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Иран назвал удары США по Сирии нарушением международного права
Министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
«Это нападение является продолжением непрекращающейся агрессии <...> в отношении территории Сирии <...> это действие нового правительства США служит явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии», – цитирует ТАСС Хатибзаде.
Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.
Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.
Ирак назвал фейком заявление США о передаче разведданных для удара по Сирии
Багдад не передавал Вашингтону разведывательную информацию, якобы опираясь на которую США нанесли авиаудары по территории Сирии, заявили в министерстве обороны Ирака.
«Минобороны Ирака выражает свое удивление в связи с заявлениями министра обороны США о получении разведывательных данных от Ирака перед ударом по объектам на сирийской территории. Мы отрицаем подобное», – передает сообщение иракского минобороны РИА «Новости».
Как подчеркнули в ведомстве, сотрудничество Багдада с международной коалицией укладывается исключительно в рамки «борьбы с терроризмом, угрожающим Ираку, в той форме, которая позволяет сохранить суверенитет и безопасность страны».
Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.
Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.
Жертвами удара США по Сирии стали не менее 17 человек
Ракетные удары ВВС США по нескольким районам вблизи сирийско-иракской границы привели к гибели не менее 17 бойцов проиранских шиитских формирований, которые воюют на стороне правительственной армии в Сирии, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».
При атаке США задействовали истребитель F-15. По данным Bloomberg, воздушной атаке подверглись здания возле перевалочного пункта через границу, который используется при переброске шиитских бойцов из Ирака в Сирию.
Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются, передает ТАСС.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Россия осудила удар США по Сирии.
Байден заявил о планах проиранских групп в Сирии напасть на военных США
Проиранские группы, по которым США нанесли удар в Сирии, участвуют в планировании нападений на американских военных, заявил президент США Джо Байден.
Он направил в Конгресс США уведомление, в котором проинформировал законодателей о «точечном ударе по инфраструктуре на востоке Сирии». Как утверждается в документе, данная инфраструктура «использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения», которые «участвовали в недавних нападениях» на военных США и коалиции в Ираке. Кроме того, они, по утверждению Байдена, «вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем», передает ТАСС.
Напомним, более 20 человек погибли при авиаударе США в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Ираком. Удар нанесен по шиитской группировке «Катаиб Хезболла», которая входит в «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») – проиранские формирования иракских шиитов. Они сражаются на стороне правительственной армии Сирии против террористов «Исламского государства*».
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США заранее предупредили Израиль об атаке на Сирию
Администрация президента США заранее уведомила власти Израиля об авиаударах по зданиям, которые использовались проиранскими группировками в Сирии на границе с Ираком, сообщили официальные лица Израиля.
Вашингтон уведомил Тель-Авив о планируемой атаке в четверг утром в ходе разговора между должностными лицами Пентагона и министерством обороны Израиля, пишет Axios.
Израильские чиновники подчеркнули, что это стандартная процедура, которая проводится каждый раз, когда военная операция США может затронуть Израиль и наоборот.
Напомним, США по распоряжению Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.
В Кремле прокомментировали удар США по Сирии
В Кремле внимательно следят за ситуацией авиаударом США по Сирии, находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», – завил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом ударе по Сирии.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.
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