В МВД решили объединить два ключевых подразделения В ПФР объяснили отсутствие индексации социальных выплат у некоторых россиян 5 февраля 2021, 09:31 Текст: Наталья Ануфриева

Пенсия работающих россиян индексируется, но выплачивается без учета индексации. Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). В ПФР по Астраханской области сообщили, что с началом 2021 года в их адрес стали поступать вопросы, почему выплаты некоторым пенсионерам не увеличились, передает Ura.ru. «Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», – заявили в фонде. Пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что эти выплаты гражданин будет получать после увольнения, однако после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя. Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9% некоторым категориям россиян.

Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова 4 февраля 2021, 10:53

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алина Назарова

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство». «Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды». По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец». Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию». Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального 4 февраля 2021, 14:52

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России. «Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев. «Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник. «Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев. Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны. Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального 4 февраля 2021, 11:37

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов. «Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза. Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля. «В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов. По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Врач перечислила первые симптомы онкологического заболевания 4 февраля 2021, 19:16 Текст: Вера Басилая

Потеря аппетита и внезапное снижение веса могут быть первыми симптомами онкологического заболевания, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова. «Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе – любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях», – цитирует эксперта телеканал «Москва24». Во время онлайн-конференции, приуроченной к началу Всероссийской акции «ОнкоПатруль», Любовь Дроздова заявила, что следует насторожиться при непроходящей усталости и слабости после отдыха. При этом названные симптомы эксперт охарактеризовала как общие, и призвала проходить врачебное обследование для более точного диагноза. Эксперты Фонда рака легких Рой Касл ранее объявили, что на онкологическое заболевание может указывать изменение голоса. Появление в нем хрипящих звуков может указывать на опухоль в легких, сдавливающую гортанный нерв. Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне 4 февраля 2021, 14:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6 4 февраля 2021, 12:14

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. «Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram. «У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram. По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он. Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов. На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова. В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений». Стало известно о скандале с замполитом на АПЛ «Карелия» 4 февраля 2021, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

На борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, произошел скандал: конфликт случился между замполитом Константином Фролкиным и его подчиненным – мичманом, сообщают СМИ со ссылкой на судебные решения. Конфликт произошел в мае 2020 года, беременная супруга пожаловалась мичману, что не может продлить договор о социальном найме жилья с администрацией закрытого города Александровск в Мурманской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на документы. Мичман обратился к Фролкину с просьбой помочь в этой ситуации, но тот «едва держался на ногах» в медицинском кубрике. Он обматерил подчиненного, после чего проследовал на центральный пост, откуда повторил ругательства по громкой связи. Об инциденте доложили командиру подлодки капитану 1-го ранга Антону Масленникову. После этого Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, но тот не согласился с наложенным взысканием, и обратился в суд. В суде замполит проиграл. Масленников дал пояснения суду, согласно которым Фролкин в ходе конфликта имел явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. Также командир судна пояснил, что замполит признавался ему после конфликта, что употреблял спиртное в тот момент. Подводник объяснил инцидент с нетрезвым замполитом на АПЛ «Карелия» 4 февраля 2021, 20:07

Фото: Евгений Разумный/

Ведомости/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На подводных лодках ежедневно выдают по 100 граммов сухого вина. Поэтому там есть запасы алкоголя, и этим, вероятно, и объясняется пьяный инцидент на АПЛ «Карелия», рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин. В мае прошлого года на борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, замполит Константин Фролкин, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обматерил мичмана, который обратился к нему за помощью, после чего повторил ругательства по громкой связи на центральном посту. После инцидента Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, в связи с чем он обратился в суд, но проиграл дело. «Единственный, кому на флоте положено пить, это подводник. В мое время подводникам, когда лодка находилась в море, давали 50 граммов красного сухого вина, что, по официальной версии, предназначено для улучшения работы системы кровообращения. Поскольку за обедом собираются по 150 человек и каждому нужно налить по 50 граммов, мы делали так: через день выдавали по 100 граммов. Признаться, мы закрывали глаза на то, что матросы за столом, бывало, выпивали больше положенного, но при этом они сами все строго следили, что тот, кто выпивал, шел после обеда отдыхать, а не на вахту», – рассказывает Курдин. Во времена правления Михаила Горбачева началась повсеместная борьба с пьянством, напоминает капитан. Тогда повырубали виноградники, позакрывали винодельческие заводы, а также были нацелены ввести запрет и на сухое вино на подлодках, но сделать этого не удалось. В ходе исследования данного вопроса медики пришли к выводу, что этот напиток необходим на флоте, поскольку на лодке очень мало места, двигаться там особо негде, а сухое красное вино помогает улучшить работу системы кровообращения. «Сейчас на лодках уже положено по 100 граммов ежедневно. Но, к сожалению, случаются и такие безобразные случаи, как на подлодке «Карелия». Такое пьянство командного состава, конечно, недопустимо. И совершенно справедливо замполиту объявили предупреждение о неполном соответствии (НСС). Это высшая степень дисциплинарного взыскания», – говорит собеседник. При совершении какого-то другого проступка со стороны наказанного последует снятие с должности, добавил Курдин. Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана 4 февраля 2021, 17:44 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. «Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Звезда «Гардемаринов» рассказал о заставивших отказаться от алкоголя причинах 4 февраля 2021, 15:45

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Актер Владимир Шевельков, известный по роли в культовом фильме «Гардемарины, вперед!», ответил на обвинения в алкоголизме и рассказал, почему отказался от крепких напитков. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» ведущий Борис Корчевников напомнил, что вероятной причиной отсутствия Шевелькова во второй части «Гардемаринов» называли его алкоголизм. «Очень устойчиво поползли слухи, стали говорить, что вы не просыхаете, что вы спиваетесь и из-за этого не снимались в этой второй части», – отметил ведущий. «Я никогда не пил глобально, я никогда не выпивал. Так как я спортсмен, для меня алкоголя не было никогда (…) Я могу, конечно, выпить… мог! Я заболел 16 августа коронавирусом и с тех пор я не пью. Вот интересно, сколько я продержусь», – ответил актер на слухи о своих проблемах с алкоголем. Шевельков родился 8 мая 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, с того же года является актером киностудии «Ленфильм». Известность Шевелькову принесла главная роль в фильме режиссеров Николая Лебедева и Эрнеста Ясана «В моей смерти прошу винить Клаву К.», в фильме «Гардемарины, вперед!» – князя Никиты Оленева. Байден пообещал заставить Россию «платить» за свои действия 4 февраля 2021, 23:34 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден заявил, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия. «Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», – цитирует РИА «Новости» Байдена. Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы». «Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент – Китай», – сказал Байден. «Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы», – сказал глава государства. Кроме того, президент США заявил, что продление стратегического договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками. «Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев. Поэтому США и Россия вчера продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность», – сказал Байден. Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия. Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции 4 февраля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля. У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости». По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. На Невзорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за Зои Космодемьянской 5 февраля 2021, 01:43 Текст: Евгения Шестак

Российское военно-историческое общество подало в Генпрокуратуру заявление на журналиста Александра Невзорова, причиной стали его высказывания о якобы отсутствии подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Накануне Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ», – заявил он. «Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы»... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», – указывается в обращении военно-исторического общества, передает РИА «Новости». РВИО напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого было приказано «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог. «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», – говорится в заявлении. В РВИО подчеркнули, что подобная деятельность Невзорова – это умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее героях, участниках, ветеранах и жертвах. Кроме того, фактически слова Невзорова являются клеветой на СССР и фальсификацией истории. В связи с этим РВИО просит Генпрокуратуру «провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации» и привлечь его к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса. Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В мае 2020 года российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя». Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили 4 февраля 2021, 17:39

Фото: «Новости на Первом канале»/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Завод «Северная верфь» передаст Военно-морскому флоту России третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Орлов. «Один сдается в следующем году, в 2022-м, и один в 2023-м», – передает сообщение Орлова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что серийный фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ в 2021 году. Его швартовные испытания должны были начаться летом этого года. Гендиректор «Северной верфи» уточнил, что проблемы с поставками двигателей уже решены. Турбины на «Адмирал Головко» погружены, в конце 2021 – начале 2022 года предприятие планирует начать ходовые испытания корабля. Кроме того, на верфи сейчас строятся однотипные корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», в июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев», которые получат по 24 ячейки для ракет. У первых шести кораблей их было 16. В ноябре 2020 года Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок Напомним, 22 мая прошлого года третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге.