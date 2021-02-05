Парламент Бразилии принял упрощающий регистрацию «Спутника V» закон Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 06:25 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени. Массолени сообщил, что «мы подписали контракт с РФПИ», передает ТАСС. «Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем (...) контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», – отметил министр. Напомним, в середине января минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» в стране. На данный момент в республике было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 тыс. 779 человек. Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.

«Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V» 4 февраля 2021, 11:28

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он. «Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА «Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT. Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины «Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук. Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна». «То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», – подчеркнул Медведчук. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Тульский минздрав прокомментировал фотографии со сваленными на полу морга телами 4 февраля 2021, 14:57 Текст: Абдулла Шакиров

Фотография с телами, лежащими на полу морга в Туле, была сделана во время установки стеллажей в помещении, руководство морга не допускало его перегрузки, заявили в министерстве здравоохранения Тульской области. «В январе в бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приеме и хранении тел в этот период не было. Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Как пишут «Тульские новости», ранее один из жителей Тулы предоставил видеозаписи и фотографии из городского «Бюро судебно-медицинской экспертизы», на которых тела умерших складывают друг на друга. Автор предположил, что таким образом хранятся «неоплаченные тела». После появления информации о валяющихся в морге телах областная прокуратцра начала проверку. В октябре сообщалось о переполненном морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозили умерших от COVID-19. В соцсетях рассказали, что тела якобы складывали на полу. После этого власти Кемеровской области пообещали помочь с организацией похорон родственникам умерших. Мошенники наживаются на желающих привиться от COVID-19 американцах 4 февраля 2021, 17:18 Текст: Елизавета Булкина

В США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди. Злоумышленники часто обещают доверчивым американцам за отдельную плату быстрее получить вакцину или даже предоставить личную партию препарата. Кроме того, мошенники за деньги предлагают доставить вакцину на дом или записать имя пациента в лист ожидания на вакцинацию, передает CNN. В профильных ведомствах напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, а подробную информацию и личные данные не следует передавать через подозрительные платформы или сомнительным лицам. Кроме того, гражданам США разъясняют, что прививки делаются только в авторизованных пунктах вакцинации. Напомним, по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg. По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 млн. В центре «Вектор» рассказали о продолжительности иммунитета после «ЭпиВакКороны» 4 февраля 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

После вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет сохраняться в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в ходе выступления на круглом столе «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения». «Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», – передает ее слова РИА «Новости». Непомнящих добавила, что влияние мутаций коронавируса на эффективность препарата не зафиксировано. «Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории России. Это позволяет нам оценивать, не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]», – пояснила замгендиректора «Вектора», передает ТАСС. В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Литва грозит лишать учителей зарплаты за отказ от прививок и тестов на COVID-19 4 февраля 2021, 20:56

Фото: Tomas Markelevicius/imago images

Scanpix/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Литовские власти намерены обязать работодателей отстранять педагогов, если они не будут вакцинированы от коронавируса или не сообщат о результатах теста на COVID-19. В этом случае сотрудник учебного заведения не будет получать зарплату, сообщают литовские СМИ. В министерстве образования, науки и спорта республики надеются, что такие меры не придется применять, поскольку учителя будут выполнять призывы властей вакцинироваться и проходить регулярное тестирование. При этом для педагогов вакцинация добровольна, пишет LRT. По словам руководителя юридического отдела министерства Томаса Даукантаса, отказ сотрудника учебного заведения от вакцинации не является основанием для увольнения, однако если учитель откажется от прививки, ему придется регулярно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Руководителям учреждений поручено организовать подготовку плана по тестированию с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые семь дней, и не реже, чем каждые десять дней. Если же педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его и не платить ему до тех пор, пока он не сдаст тест, или же перевести его на другую работу, отмечается в сообщении. Сейчас в Литве вакцинировано порядка 1,2 тыс. учителей. Уточняется, что вакцинация учителей начнется в столице республики на следующей неделе. Как рассказал главы Антакальнисской поликлиники Вильнюса Эвалдас Навицкас, ее масштаб будет зависеть от количества получаемых вакцин. В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учебных заведений: там вакцинация была приостановлена из-за нехватки препаратов. После того, как привьют педагогов, начнется вакцинация граждан старше 80 лет. По словам директора департамента качества образования и региональной политики Айдаса Алдакаускаса, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ пройдут вакцинацию одними из первых. Их в Литве около 24 тыс. человек, еще 20% – другие кадры. В общей сложности для вакцинации в секторе образования потребуется около 30 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении. Ранее литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса. Некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 184 тыс. человек, из них умерли 2867. В Италии оценили эффективность «Спутника V» 4 февраля 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

Результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» оказались «исключительно интересными», считает президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли. «Что касается российской вакцины «Спутник V», то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной. Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как «светскую», а именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться», – передает слова Локателли РИА «Новости». Как сообщил президента совета, в феврале в Италии планируется использовать 4 млн доз вакцин, в марте – 8,3 млн доз и во втором квартале этого года – 25 млн. По его словам, это препараты Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca. Научный журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. В России рассказали о совместных испытаниях вакцин от COVID-19 с Китаем 4 февраля 2021, 15:38 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшее время Россия и Китай объявят о начале совместных испытаний комбинированных вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр напомнил о проекте комбинированной вакцины – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca. Клинические испытания могут быть одобрены в ОАЭ в ближайшие дни. «Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины «Спутник V» – AstraZeneca при поддержке РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) поданы в ряд стран, одобрение начала клинических испытаний и первый укол ожидаются в ближайшие дни в ОАЭ. В частности, будет проверена эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать уже в марте – апреле», – передает слова Мантурова ТАСС. Он подчеркнул, что это является важным примером кооперации российских и международных производителей вакцин, при этом на нем не планируется останавливаться. «У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских производителей. Ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время», – добавил глава ведомства. В декабре Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания «Р-фарм» подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата. Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной британско-шведской компании AstraZeneca появятся не раньше весны, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Врач назвал три не дающие заразиться коронавирусом причины 4 февраля 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ. «При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского. По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение – перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям. Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт. Ранее американские ученые пришли к выводу, что прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. Собянин: Москве еще рано разрешать массовые мероприятия 4 февраля 2021, 18:39 Текст: Елизавета Булкина

Эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается, однако пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», – передает слова градоначальника ТАСС. Однако, подчеркнул Собянин, пока «рано открывать массовые мероприятия» и снимать ограничения, связанные с пожилыми и хронически больными людьми. Мэр столицы добавил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 400 тыс. москвичей. При этом у властей нет задачи привить все население Москвы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию. Напомним, Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V» 4 февраля 2021, 09:10 Текст: Наталья Ануфриева

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти. Доэрти отметил, что «эффективность (вакцины «Спутник V») – более чем 90% – выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, передает ТАСС. «Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике». Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, – (создателям вакцины) придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным», – добавил он. Вирусолог также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca. Питер Чарльз Доэрти – австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом. Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Путин попросил быстрее подготовить предложения по поддержке самозанятых 4 февраля 2021, 12:21 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил министра экономического развития Максима Решетникова как можно скорее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан. На встрече с руководителем ведомства глава государства констатировал, что «самозанятые – сектор, пострадавший прежде всего от пандемии». Решетников в свою очередь отметил, что у него уже есть поручение Путина проанализировать ситуацию и предложить меры поддержки. «Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи», – указал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля. Министр также сравнил положение дел в российской экономике и других стран. Выслушав доклад Решетникова, глава государства подчеркнул, что в России, «по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах». Руководитель ведомства подтвердил такую оценку, заметив, что «это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты». Также в ходе встречи Решетников доложил, что совместно с Министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса. В ответ Путин поручил довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется. В январе в Минтруде сообщали, что в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Правительство России сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей. Ученые обнаружили устойчивость новых штаммов COVID-19 к антителам 4 февраля 2021, 14:39 Текст: Абдулла Шакиров

Новые штаммы COVID-19 могут обходить антитела благодаря генетическим мутациям, которые способны уклоняться от иммунного ответа, выяснили ученые Медицинской школы Университета Питсбурга. В процессе эволюции у коронавируса появился большой набор мутаций, одна из которых способна удалять небольшие фрагменты своей генетической последовательности, уклоняясь таким способом от иммунного ответа. Этот процесс ученые назвали делецией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Science. Исследователи обнаружили, что благодаря делециям COVID-19 может переносить изменение формы, не теряя при этом способности проникать в клетки и создавать копии. Так, установлено, что делеции происходят в той точке последовательности, где кодируется форму белка шипа, на который действуют антитела. В результате этого нейтрализующее действие антител блокируется, и вирус продолжает поражать клетки организма. Как уточнили ученые, впервые они столкнулись с делециями во время наблюдений за пациентом с коронавирусом, у которого был ослаблен иммунитет. Он болел COVID-19 в течение 74 дней, и за это время вирус в его организме эволюционировал, а геном накопил набор опасных мутаций. В итоге пациент умер. Исследователи отмечают, что делеции имеют штаммы коронавируса, обнаруженные в ЮАР и Великобритании. Вместе с тем они сообщили, что эти штаммы пока еще нейтрализуются полным комплексом антител, выработанных в плазме выздоравливающих, однако неясно, как быстро они приобретут устойчивость к вакцинам и другим средствам от коронавируса. По мнению экспертов, рано или поздно ученым придется начать разработку новых вакцин для нейтрализации новых мутаций. Как полагают исследователи, против них необходимо использовать комбинации разных антител, комбинации нанотел с антителами и различные типы вакцин. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Кроме того, новую разновидность коронавируса (CAL.20C) выявили в Калифорнии Американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. РФПИ заявил о поставке Мексике 24 млн доз вакцины «Спутник V» 4 февраля 2021, 19:53 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью CNN Philippines. Принято решение о поставке российской вакцины в Мексику. «Мексиканский регулятор заключил соглашение с РФПИ на закупку 24 млн доз вакцины», – передает ТАСС заявление главы фонда. Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Ранее Египет объявил о планах одобрить российскую вакцину «Спутник V». Также министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Египет решил ускорить вакцинацию с помощью «Спутника V» 4 февраля 2021, 20:36 Текст: Вера Басилая

Власти Египта планируют одобрить российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие дни, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны. «В течение нескольких дней российская вакцина «Спутник V» получит лицензию на экстренное применение в Египте, и она будет среди вакцин, поставки которых осуществляются по линии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Мы ожидаем, что вакцина поможет ускорить процесс вакцинации в Египте, особенно если будет одобрено ее местное производство», – передает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском минздраве. Ранее специалисты министерства в приоритетном порядке проводили клинические испытания российского препарата. Еще в августе Россия заявляла о готовности поставить в Египет «Спутник V», а в конце сентября одна из ведущих фармацевтических групп страны Pharco Pharmaceuticals подписала меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в арабскую республику. В РФПИ тогда отметили, что реализация соглашения позволит обеспечить доступ к вакцине четверти населения страны, а в дальнейшем планируется распространение «Спутника V» в соседних с Египтом государствах. Между тем 30 января Каир одобрил применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в экстренных целях. На следующий день в страну поступила первая партия из 50 тыс. доз этой вакцины, но уже произведенной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, ранее в январе было одобрено экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия была получена еще в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ. Ведутся также переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech. 24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. Кампания в первую очередь охватывает 207 тыс. человек медперсонала в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране. Вакцинация включает также пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны. Ранее министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.