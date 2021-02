Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6 СК предъявил обвинения Соболь Фетисов заявил о серьезном ущербе экологии Земли за последние 50 лет 4 февраля 2021, 12:36 Депутат Госдумы и общественный деятель Вячеслав Фетисов заявил, что за последние 50 лет экологии Земли был нанесен серьезный ущерб, и рассказал, как его работа связана с экологией. «Моя первая позиция в ООН – это Чемпион по спорту ЮНЕСКО. Сейчас у меня также позиция Национальный посол доброй воли ЮНЕП и Посол по туризму Всемирной туристской организации. Моя работа в экологии началась с 2014 года. Первым проектом стало создание крупнейшего в мире морского охраняемого района в море Росса, Антарктика. В 2016 году мы совместно с программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) начали инициативу по борьбе с пластиком, уборки пляжа и помощи в очистке океана», – рассказал Фетисов в интервью «АиФ». Он отметил, что с вопросом изменения климата впервые столкнулся в 2015 году после создания Парижского соглашения о климате. На выступлении в ноябре 2017 года в Гарвардском Университете Фетисов предложил связать спорт и изменение климата, «сделать легендарных спортсменов, людей, доверие к которым безгранично, послами текущих экологических изменений, чтобы они, используя свой авторитет, могли объяснить населению планеты, что происходит, и почему это так важно». «Обсудил свою идею с несколькими ведущими программами ООН и в мае 2018 года получил предложение стать Послом ЮНЕП по Арктике и Антарктике. С тех пор круг моих полномочий расширился, теперь помимо полюсов нашей планеты, отвечаю за глобальное изменение климата, создание системы зеленого и синего финансирования, зелёное, устойчивое развитие экономики, устойчивый туризм, сохранение биоразнообразия и реализацию целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Также изменилась и позиция теперь я Национальный Посол доброй воли ООН», – указал общественный деятель. Он добавил, что сейчас для борьбы за экологию предстоит много работы, но она необходима всей планете и будущим поколениям. Также Фетисов подчеркнул, что у России ­– уникальная территория, природа – основное богатство страны, и бережное отношение к природе – миссия россиян. «С большим уважением отношусь к Русскому географическому обществу и Всероссийскому обществу охраны природы (ВООП). Они выполняют очень важную и почетную миссию – защищают и сохраняют нашу природу и экологию. Поддерживают устойчивое развитие и использование природных богатств России. Позволяют нам гордиться ими и с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее всего мира», – рассказал депутат. Он пояснил, что на данный момент входит в состав президиума совета московской городской организации ВООП, вместе с Еленой Шаройкиной из Общественной палаты, Иваном Стариковым из ВНИИ Экологии, Юлей Каримовой (волонтер-эколог), Федором Юрчихиным (космонавт) и Сергеем Бурлаковым (спортсмен паралимпиец, член Общественной палаты) Фетисов готовит предложения в планы долгосрочного развития организации. «Особое внимание планируем уделить особо охраняемым природным территориям. Поддерживаю глобальную программу по защите 30% нашей планеты до 2030 года, абсолютно уверен во взаимосвязи изменения климата, защиты биоразнообразия и правильного использование земельного ресурса планеты», – сказал Фетисов. По его словам, необходимо уделять особое внимание вопросам лесного и водного хозяйства, чистого воздуха, федеральным и региональным ООПТ, их защите, сохранению и развитию. ВООП, по его словам, выполняет важную роль для российских регионов, в том числе работает с молодежью и занимается поддержкой научного сообщества. Фетисов рассказал, что последние десятилетия на планете нанесли серьезный ущерб экологии, животному и растительному миру. «За последние 50 лет мы успешно угробили более половины всего живого на планете. Я имею в виду животный и растительный мир, воздух, которым дышим. Льды стремительно тают не только в Антарктиде и Арктике, но и в горах. Разнообразие флоры и фауны в океане сократилось за последнее время на 30%. И в ближайшие годы еще столько же исчезнет, если не предпринимать усилий. Мы падаем в пропасть. Поэтому главная задача для всех нас, живущих на этой планете, – объединить усилия ради будущего детей и внуков», – сказал он. Фетисов также рассказал, почему предложил провести Олимпийские игры по спасению Земли. По его словам, это предложение можно воспринять как фигуру речи и как идею, так как успешные спортсмены могут использовать свою популярность для привлечения внимания к обсуждению этой проблемы. «Когда-то ведь Олимпиада положила конец войнам. И сегодня наступило то самое время, когда мы должны призвать все человечество к разуму, прекратить конфликты и сосредоточиться на спасении Земли, строить «зеленые мосты» между народами и странами. В последние месяцы я встречался с послами разных стран, в том числе США, Великобритании, Португалии, которая на днях вступила на пост председателя ЕС. У меня хорошие контакты с американскими общественными организациями, мы нашли общий язык. Россия могла бы взять роль лидера в этом вопросе. К тому же президент озвучил 12 программ по природосбережению, которые должны стать серьезным аргументом в пользу этого лидерства», – пояснил он. Фетисов отметил, что России нужно обеспечить свое экологическое благополучие, у нее самая большая территория и самые большие ресурсы жизнеобеспечения, это знают мировые лидеры. «Это все понимают. Включая и [президента Франции Эммануэля] Макрона, и [председателя КНР Си] Цзиньпина, и многие другие государства, которые сейчас стали всерьtз обсуждать проблемы экологии. Или тот же [президент США Джозеф] Байден. Он первым своим указом вернул США в Парижское соглашение по климату, которое обязывает Америку сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с 2005 г. Более того, Байден пообещал вложить в ближайшие годы 2 трлн долларов в ликвидацию ущерба и разработку новых технологий, которые к 2050 году должны уменьшить антропогенную нагрузку на природу нашей планеты», – сказал Фетисов. По мнению депутата, «сегодня весь мир колбасит», но у России есть преимущество – «умение дружить, подставить плечо, быть рядом не только в радости, но и в горе». «Этим понятиям нас учили с самого детства. Умение дружить – главный источник нашей силы, наш национальный бренд, если хотите», – заключил Фетисов.

Шарий: Зеленский сошел с ума 3 февраля 2021, 13:56

Фото: из личного архива

Текст: Алексей Нечаев

«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий. Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий. Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он. «А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность». «Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает 3 февраля 2021, 14:35

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. «В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров. По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова 4 февраля 2021, 10:53

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алина Назарова

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство». «Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды». По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец». Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию». Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. «Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. В России завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты 3 февраля 2021, 21:19

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД завершились в России, сообщило корпоративное издание «Вымпел» госМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ). Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС. «В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера «О1», – говорится в сообщении. Также отмечается, что «документация на изделие РВВ-БД передана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий». В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет». В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Западные СМИ оценили результаты исследования «Спутника V» 3 февраля 2021, 15:05

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ведущие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию научным журналом Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» и ее значении для России и мира. Так, британская газета Independent признала, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times предположила, что сомнения возникли из-за того, что «Москва объявила о победе в гонке за вакциной», когда «другие вакцины проходили испытания», передает РИА «Новости». По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet «дала новый импульс» к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Высокую оценку «Спутник V» специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?» Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID-19, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 тыс. человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения. Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу. «Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот «Спутник V» мог бы стать отличным вариантом», – сообщает ABC. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Урганту предложили заняться воспитанием детей 3 февраля 2021, 20:16

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту стать советником директора школы по воспитательной работе, сообщила пресс-служба движения. В ходе недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс состоится в десяти пилотных регионах. Ургант в свойственном формате своего шоу иронично рассказал об этой новости, сведя функции советников-воспитателей до примитивного общения с детьми по поводу модной музыки и трендов, передает Regnum. В своем Instagram РШД предложили Урганту попробовать себя в роли советника-воспитателя. «Посмотрев ваш вчерашний выпуск, мы поняли, что школа потеряла в вашем лице отличную кандидатуру на роль советника-воспитателя», – отмечается в сообщении. «Мы приглашаем вас на один день погрузиться в атмосферу школьной милоты, чтобы вы продемонстрировали свои талант и мастерство, а также поделились своим жизненным опытом и патриотическими чувствами, так сказать, задали высокую планку для будущих советников директоров!» – добавили в РШД и предложили телеведущему взять себе в помощники соведущих «Вечернего Урганта». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российское движение школьников (@skm_rus) Напомним, что 22 января 2021 года дан старт конкурсу «Навигаторы детства», участники которого будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие новые должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта 2021 года. Конкурс реализует Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения. Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов высказал мнение, «что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе». Партнерами РДШ в рамках реализации программы станут МДЦ «Артек», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Очная часть программы обучения пройдет непосредственно в «Артеке», где в ходе занятий участники программы смогут узнать многие традиционные и современные форматы воспитательной деятельности детского лагеря, которые с успехом можно использовать в условиях школы. Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России 4 февраля 2021, 07:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times. В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала. Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет. В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом». Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер. Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним 4 февраля 2021, 00:07 Текст: Евгения Шестак

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал «школьником», сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева. «Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», – рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь. Напомним, в среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что суд арестовал на семь суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия. При этом в инстанции не смогли подтвердить, действительно ли юноша является учащимся школы. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Коротченко оценил заявление адмирала США о ядерной войне с Россией 3 февраля 2021, 14:58

Фото: общественное достояние

Текст: Наталья Макарова

«Теоретически ядерная война может быть, в этом нет сенсации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. «Ядерная война возможна, хотя риск ее минимален. Стратегические ядерные силы существуют для того, чтобы в случае необходимости они могли быть применены. В этом нет ничего нового, такое заявление – сенсация лишь для обывателей», – убежден военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт пояснил, что «непрерывное совершенствование сил ядерного сдерживания России и США необходимы для поддержания стратегического и военно-политического баланса в мире». «Сам факт наличия ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не позволяет начать третью мировую войну», – добавил собеседник. Доктор военных наук Константин Сивков также согласен с тем, что заявление адмирала Чарльза Ричарда – «лишь констатация очевидного факта». «Путем таких заявлений, – полагает эксперт, – в США стараются перенаправить агрессию с внутренних противников на внешних. Ведь сейчас американское общество расколото – есть серьезное неприятие американцами президента страны Джозефа Байдена». Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белый дом захотел снизить вероятность конфликта с Россией 3 февраля 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта», – цитирует заявление Блинкена РИА «Новости». Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Названа цена «Спутника V» для импортеров 3 февраля 2021, 16:10 Текст: Елизавета Булкина

Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News. «Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС. Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная. Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального 3 февраля 2021, 13:39

Фото: Jargen Heinrich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального. «Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции. «Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве. О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT. В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже. Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе 3 февраля 2021, 20:51

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента. «По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости». Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач. «По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Судно для достройки «Северного потока – 2» отправилось в немецкий порт Мукран 3 февраля 2021, 19:46 Текст: Елизавета Булкина

Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое может быть задействовано в достройке «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта, следует из данных глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Еще одно судно снабжения «Финвал» находится в районе порта Мукран, а два других – «Иван Сидоренко» и «Умка» – около российского трубоукладчика «Фортуна», передает РИА «Новости». При этом «Фортуна» все еще находится в районе недостроенного участка «Северного потока – 2» к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» расположен в другом немецком порту Висмар. Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG на вопрос о том, означает ли движение судна «Балтийский исследователь» скорое возобновление укладки труб, ответил, что в настоящий момент компания не может предоставить подробную информацию. «О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.