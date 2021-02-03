Эксперт оценил инициативу увеличения штрафов за нарушение правил обработки персональных данных

Увеличение штрафов за нарушение правил обработки персональных данных – логичный процесс, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин.

«Это [увеличение штрафов] логичный процесс, связанный с актуализацией норм отечественного законодательства в части защиты персональных данных пользователей и обеспечения их цифровых прав. Надо отметить, что существующие штрафы действительно крайне незначительны, особенно, если сравнивать их с европейскими, которые могут достигать от 20 млн евро до 4% годовой выручки», – рассказал эксперт.

Он уточнил, что в России для примера штраф составляет от 166 до 833 евро для юрлиц по текущему курсу. «Понятно, что такие незначительные санкции явно не гарантируют эффективной защиты. Мы, конечно, не призываем сразу приравнять их к европейским нормам, но постепенное увеличение вполне оправдано, особенно в связи развивающимися технологиями и возрастающей ролью «больших данных», – заключил Ключкин.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту о штрафах за нарушения закона об устойчивом интернете в России, которые направлены на ужесточение санкций в сфере защиты персональных данных. Сам законопроект рекомендован к принятию во втором чтении, передает ТАСС.

Согласно поправкам, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это правонарушение установлены на уровне в два раза меньше.

Кроме того, в КоАП предлагается прописать, что повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Обработка персональных данных без согласия, данного в письменной форме, согласно тексту, повлечет штраф для граждан в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс.), для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 20 тыс.), для юридических лиц – от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 15 до 75 тыс.).

Напомним, 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, в том числе требовать их удаления.