Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального

Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального.

«Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции.

«Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве.

О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT.

В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже.

Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.