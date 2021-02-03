Малышева объяснила высокую смертность мужчин от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что коронавирус тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от этой болезни.

Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, «одной палочкой». «В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства», – пояснила она в Instagram, передает РИА «Новости».

Малышева напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки – они способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, которые защищают их от этого. Мужчине, как пояснила медик, нужно быстрее образовывать тромбы – он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов.

У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов – они «съедают» все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус. «Это клетки-убийцы наших врагов», – отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.

Главной причиной самого тяжелого течения заболевания является цитокиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме. «Женщине природа в этой «четвертинке» дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм», – сказала медик.

Тем не менее Малышева призвала женщин привиться от коронавируса, а также объяснить своим родным необходимость пройти вакцинацию.

Ранее Малышева назвала три «суперпродукта», полезных в борьбе против коронавирусной инфекции.