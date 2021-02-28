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Глава фонда «Круг добра» пообещал максимально упростить получение орфанных препаратов
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Создаваемый на базе единой государственной системы в сфере здравоохранения позволит упростить и сделать максимально прозрачной процедуру получения лекарств для детей с редкими заболеваниями, рассказал председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.
«Таким образом, родители или законные представители ребенка смогут получать уведомления о прохождении заявки очередного этапа. Это важное новшество для работы фонда», – цитирует Ткаченко «Газета.Ru».
Как сообщил протоиерей, фонд ежедневно проводит встречи экспертов, на которых рассматриваются документы на получение препаратов для детей, страдающих тяжелыми и хроническими заболеваниями. Так, по словам главы фонда, недавно были утверждены лекарственные препараты для страдающих спинальной мышечной атрофией и болезнью Помпе. В настоящее время из регионов приходят соответствующие медицинские документы на детей, которым будет оказана помощь со стороны фонда, Минздрава и подведомственных ему казенных учреждений. Ткаченко также сообщил, что на прошлом заседании был утвержден список на 480 детей из 48 регионов, а на заседании в среду, 3 марта, будут рассмотрены заявки из остальных регионов, и еще несколько сотен детей будут записаны на получение помощи. Также эксперты обсудят включение в работу фонда еще трех заболеваний.
Помимо этого, 28 февраля главы конфессий России направили обращения руководителям религиозных общин страны с просьбой о совместной молитве в этот день за всех больных детей. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой направить свои молитвы не только в адрес людей с орфанными заболеваниями, но и тех, кто им помогает. «Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни. Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания», – передает РИА «Новости» обращение главы РПЦ.
Президент Федерации еврейских общин России, член экспертного совета фонда «Круг добра» Александр Борода в свою очередь сообщил, что согласно еврейскому закону, «мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выздороветь», но также не стоит забывать, что исцеление – в руках Всевышнего. «Любое редкое явление зачастую затрудняет наше понимание и может лишить ощущения «общности переживания». Но также «редкое» означает «исключительное, неповторимое», а значит, оно нуждается в нашем особом внимании и взывает к нашей общей, коллективной ответственности. Наши мудрецы учат, что мир стоит на милосердии. Оказывать помощь человеку, нуждающемуся в ней – прямая обязанность каждого, в этом и проявляется наше человеческое начало», – подчеркнул он.
С призывом поддержать семьи, сражающиеся с орфанными заболеваниями, обратился к верующим и муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. По его словам, в стране живет много детей и их родителей, которые несут бремя тяжелой болезни. «Они живут скрытой, незаметной жизнью рядом с нами, поэтому особенно нуждаются в нашей помощи и нашей деятельной любви». Прошу всевышнего творца воздать своими благами тем, труды которых направлены помогать детям и взрослым, столкнувшимся с тяжелым заболеванием. Прошу вас в этот день вместе с нами совершить молитву о них и оказать им деятельную помощь. Пусть всевышний хранит вас на пути к истине и воздаст вам за добрые деяния», – сказал Альбир Крганов.
Глава традиционной буддийской сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама в свою очередь особенно приветствовал образование фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра». «Если с детства диагностировать подобные заболевания, вовремя начать лечение, то люди с орфанными болезнями смогут работать и приносить пользу обществу, своему государству. Наше общество состоит из людей разных национальностей, разного вероисповедания, и, к сожалению, страдающих разными недугами, но все мы – граждане одной страны», – отметил он.
Глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко поблагодарил лидеров ведущих конфессий России, которые присоединились к информированию людей об орфанных заболеваниях и обратились к верующим с призывом поддержать семьи, столкнувшиеся с болезнью ребенка. «Это говорит о том, что какую бы веру мы ни исповедовали, где бы мы ни жили, мы все в первую очередь граждане одной страны, и наша страна – это социальное государство», – добавил глава фонда.
Международный день орфанных заболеваний отмечается в последнее воскресенье февраля. В России редкими считаются заболевания с распространенностью не более десять случаев на 100 тыс. человек. По данным организации EURORDIS, в мире существует от 5 тыс. до примерно 7 тыс. различных редких заболеваний.
В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Его слова приводят Sportime и F5Haber.
Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного, как утверждается, в 2019 году в Ливии Bayraktar TB2.
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Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении
Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян.
«То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.
Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.
Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.
О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.
Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись.
Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
«Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин.
Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник.
Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог.
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На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом
Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет, предположил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».
«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», – передает слова Гармаша РИА «Новости».
Представитель Украины в ТКГ отметил, что попытки Киева установления контроля над Донбассом поддерживаются на Западе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
В ФРГ назвали три условия завершения «Северного потока – 2»
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».
В своей статье для Spiegel Ишингер напомнил, что некоторые страны Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию, чтобы помешать реализации проекта. Тем не менее дипломат считает, что остановка строительства – «очень плохая идея», поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба Газпрому и незавершенному газопроводу на дне Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе», – напомнил он.
По его мнению, существует «менее привлекательный» вариант, предполагающий завершение «Северного потока – 2» при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений ЕС и поведения России. Дипломат подчеркивает, что для этого необходимо предпринять три шага.
Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока – 2» с возможностью допуска к нему ЕС.
Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка, усилению поддержки Украины и ее экономического развития. К этому соглашению могла бы присоединиться и Москва, считает Ишингер.
В-третьих, Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального.
Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни был выбран, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать «новый трансатлантический роман» и превратить «ненужный жернов на шее Германии» в «стратегический козырь».
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Международный союз биатлонистов удивился российскому обращению в арбитраж
Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен тем, что Союз биатлонистов России подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент IBU Олле Далин.
Далин заверил, что IBU «очень открыто общался с СБР по поводу реализации решения CAS» и «проверил, что все соответствует решению CAS». СБР считает чрезмерными ограничения со стороны IBU на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает РИА «Новости».
Напомним, российская команда не только должна была выступать под флагом СБР и с гимном IBU, но и не могла публиковать изображения с национальной символикой в соцсетях. А логотип федерации на форме спортсменов потребовали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, что разрешалось решением CAS.
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«Золотую Орду» испытали в США
В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ.
Бригадный генерал Хизер Прингл заявил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal.
Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением.
Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений
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Существует ряд продуктов, употребление которых может повлечь за собой смертельно опасные заболевания, среди прочего вызвать пищевой ботулизм способны домашние консервы и соленья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск... Это русская рулетка», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
По его словам, пищевой ботулизм – это интоксикация, которая возникает после попадания в организм ботулотоксинов, именно они считаются самым опасным ядом в мире. Заболеть пищевым ботулизмом можно в случае употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета, объяснил врач.
Наибольшую опасность, как отметил врач, несут домашние консервы и различные соленья, но избавиться от ботулотоксинов можно при помощи кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.
Также опасность, по его словам, несут колбасы, соленая и копченая рыба. Дело в том, что ни по их запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов.
Мясников заключил, что снизить риск заражения ботулизмом можно при помощи правильного питания.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги.
В «Конкорде» назвали политизированным объявление ФБР о розыске Пригожина
В компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, назвали политизированным объявление в США о его розыске, а обвинения против него сфабрикованными.
«Поскольку объявление о розыске Евгения Викторовича действительно только на территории Соединенных Штатов Америки, происходящее, по нашему мнению, имеет сугубо политизированные цели. По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение кого выгоднее арестовать», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте».
В компании также напомнили, что «вчерашнее «новое» объявление ФБР о розыске Пригожина относится к обвинению трехлетней давности, по которому судебный процесс шел почти два года в федеральном суде округа Колумбия. «По итогу заседания, федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» по обвинению о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году»,– уточнили в «Конкорде».
Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов.
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб экс-президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
Пашинян вновь потребовал от Саркисяна уволить главу Генштаба Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике.
«Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook.
В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении отказался утверждать отставку главы Генштаба
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Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну, сообщили в администрации главы республики.
«Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции», – передает сообщение пресс-службы Саркисяна РИА «Новости».
Президент республики заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». По мнению Саркисяна, сложившаяся в Армении ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Азербайджан обвинил Армению в размещении военных в Карабахе
Армения в нарушение совместного заявления о прекращении войны отправила и разместила военнослужащих на территории Нагорного Карабаха, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооруженных сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека. Эти факты происходили уже после подписания совместного заявления, включающего в себя пункт об остановке военных действий», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Как уточнили в азербайджанском МИДе, информацию о размещении армянских военнослужащих в Карабахе распространили международные СМИ, работающие в Армении. В ведомстве потребовали прекратить отправку военных и призвали международное сообщество «принять соответствующие меры для прекращения провокаций».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж» в Болгарии
Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в республике, говорится в обращении парламентария к Европейской комиссии (ЕК).
Джамбазки поинтересовался, известно ли ЕК о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже», передает RT.
«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» – уточнил он.
Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в «сборе военной информации».
В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.
США открестились от обсуждения неофициальной сделки по «Северному потоку – 2»
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Госдеп не ведет с Берлином переговоров о дополнительном неофициальном соглашении, которое позволило бы достроить газопровод «Северный поток – 2», заявила зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.
Axios со ссылкой на источники сообщает, что об этом Монтгомери заявила на брифинге для членов Конгресса США. Комментируя слова Берлина об «обмене мнениями», в Госдепе сказали, что не следует понимать это как ведение переговоров. Американская сторона выражала Берлину свое беспокойстве в связи проектом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что дискуссия по вопросу о «Северном потоке – 2» была напряженной, стороны периодически спорили. Так, сенаторы спросили представителей американской администрации, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, «компании, которая владеет «Северным потоком – 2». В Госдепе пояснили, что для введения санкций нужно много времени.
Напомним, СМИ сообщали о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия занята созданием условий для завершения строительства газопровода.
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Россия, Азербайджан и Армения обсудили договоренности по Карабаху
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Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудила реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в сфере транспортных и экономических связей, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам третьего заседания группы.
Стороны рассмотрели «основные направления совместной работы», отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также «по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», передает ТАСС.
Кроме того, «компетентным органам было рекомендовано провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок», передает РИА «Новости».
1 марта в видеоформате пройдет новое заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Решено «доработать проект доклада, предусмотренного пунктом 4 Заявления от 11 января 2021 года» – в соответствии с ним необходимо представить для утверждения на высшем уровне график восстановления и развития транспортной инфраструктуры для безопасности международных перевозок.
10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
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Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Каспийске
На первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Каспийске произошла массовая драка, сообщил источник в минспорта Дагестана.
На церемонии открытия во Дворце спорта имени Али Алиева были директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и титулованные спортсмены. Источник РИА «Новости» рассказал, что «весь день были хорошие схватки, но что-то не поделили спортсмены». По словам источника, «подавали заявку на проведение чемпионата России в Дагестане». Он отметил, что «после этого инцидента отменилось все». «Ну, что можно сказать? Молодежь нужно учить не только проходам в ноги, но и уважению к спортсменам», – заявили в ведомстве. В драке участвовали как спортсмены, так и зрители соревнований.
Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов позднее сообщил, что «инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов», которые «боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок».
«Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: «Ура!», отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», – рассказал Магомедов.
По его словам, «на соревновании говорили о том, что можно было бы чемпионат России по дзюдо в Дагестане провести, теперь вряд ли так решат». Магомедов уточнил, что на данный момент проводят проверку. Если действующие спортсмены участвовали в драке, их как минимум дисквалифицируют.
Судя по видео в соцсетях, в массовой драке приняли участие несколько десятков человек, в том числе и участники первенства. На одном из кадров видно, как в конфликт ввязывается молодой человек в кимоно. Ведущий мероприятия попытался остановить участников драки и в микрофон потребовал прекратить потасовку, передает РЕН ТВ.
Напомним, подобные инциденты происходили и раньше. В 2019 году участники и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии подрались во время соревнований во дворце спорта. Перед этим было опубликовано видео массовой драки на чемпионате России по ММА.