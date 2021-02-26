Эксперт: Сиюминутные факторы не влияют на устойчивость рейтингов Путина

Большинство граждан России считает, что действия президента положительно влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. А поэтому уровень доверия главе государства остается стабильно высоким, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов. Так он оценил социологические данные о рейтингах президента России.

«Данные социологических служб говорят об одном и том же – в обществе сохраняется устойчивая доля так называемого «путинского большинства». Это граждане России, которые считают, что действия президента положительно влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. Уровень его популярности остается стабильным. Если какие-то изменения и происходят в ту или другую сторону, то в рамках статистической погрешности», – поясняет гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Факторы текущей повестки, так называемые сиюминутные факторы, на которые иногда остро и болезненно реагирует аудитория некоторых газет или телеграм-каналов, в целом не производят принципиального влияния на настроения общества. На это также указывают данные социологов. Как обычно, они фиксируют разного рода меняющиеся запросы. Если в прошлом году основой запрос был на борьбу с пандемией и президент оперативно реагировал на это, то сейчас запрос изменился – и социологи говорят нам, что в первую очередь граждане ждут от федеральной власти решения экономических проблем. Если рейтинги Владимира Путина не меняются, значит он оперативно откликается на эти запросы. И люди отмечают этот факт в своих ответах социологам», – подчеркнул Старовойтов.

Ранее такие социологические службы, как Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и аналитический Левада-Центр (признан иностранным агентом) опубликовали рейтинги доверия президенту РФ. Так, согласно данным ВЦИОМ, Путину доверяют 65.2%, респондентов. По данным ФОМ, оценка работы Владимира Путина у большинства россиян также остается высокой. Положительно его деятельность оценивают 57% россиян, а недовольны ее качеством – 29. При этом, по данным ФОМ, работой правительства России довольны 48% опрошенных, 34 оценили ее негативно.