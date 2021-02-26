В московской поликлинике отменили запрет ерзать на стульях

Amnesty International признались пранкерам, что поторопились назвать Навального «узником совести»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с руководством Amnesty International от имени начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.

Видеозапись онлайн-беседы пранкеров с генеральным секретарем Amnesty International Джули Верхаар, директором по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денисом Кривошеевым опубликована на YouTube-канале Лексуса и Вована.

«Мы с наилучшими намерениями поторопились признать Навального «узником совести» 27 января, и сожалеем, что, возможно, применили этот термин слишком быстро. Потому что мы осознаем, что, возможно, это в итоге принесло больше вреда, чем пользы», – сказала в ролике Стразерс.

Кривошеев пояснил, что Навального признали «узником совести», поскольку в организации хотели «сделать как можно более громкое заявление» после задержания блогера на границе в аэропорту «Шереметьево» . Оджнако, по его словам, это решение отменено и не может быть переиграно.

«Одна из проблем с использованием термина «узник совести» – очень строгое определение», – подчеркнул он, сославшись на детальную экспертизу давних высказываний блогера, которые ранее не были замечены.

Кривошеев усомнился, что возвращение данного статуса Навального может принести пользу. «Это не поможет Алексею, даже если бы мы могли прийти к такому решению», – указал он.

«Мы не можем поменять историю, а также прежние слова Алексея Навального. Смена решения для нас будет непрактична, а также не очень хороша для всех остальных», - заявил Кривошеев.

Стразерс, в свою очередь, отметила, что необходимо уйти от дискуссии о статусе «узника совести» у Навального. Она заявила, что Amnesty International намерена провести в соцсетях «короткую, влиятельную, ясную кампанию» с требованием освобождения Навального. «И будет очень полезно, если другие будут двигать этот месседж, чтобы увести разговор от узника совести», - подчеркнула Мари Стразерс.

Между тем сам Леонид Волков в Twitter 24 февраля сообщал, что Верхаар выражала ему благодарность за дискуссию с ним, хотя он с ней и не беседовал никогда. «Не удивлюсь, если она поговорила с «пранкером Вованом»; не удивлюсь, если на основании таких примерно сообщений они и решения принимают», – прокомментировал он.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести». Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.